Google Chrome için En İyi 10 Güvenlik Uzantısı

Varsayılan olarak Google Chrome’u kullanıyorsanız, güvenlik konusunda daha hassas olmanız gerekiyor. Google Chrome tarayıcısı, kullanıcıların çeşitli ihtiyaçlarına yönelik birçok uzantı desteği sunuyor. Bizler de bu listede, Google Chrome için en iyi 10 güvenlik uzantısını sizlerle paylaşıyoruz.

Chrome tarayıcısında hassas bilgilerinizi yani banka şifreleri, sosyal medya ve e-posta hesapları gibi sitelere giriş yapıyorsanız bu listede yer alan ve bilgilerinizi korumanıza yardımcı olacağını düşündüğüm uzantılara mutlaka göz atmanızı öneriyorum.

Bir sayfanın resmi veya sahte olup olmadığını algılamak için otomatik olarak bir web sayfasının temel ögelerini arayan ve sizi hemen uyaran uzantı, sahte bir web sitesine bulaşmadığınızdan emin olmak için bir URL’deki hataları otomatik olarak düzeltiyor.

Web sitelerini derecelendirmek için topluluk değerlendirme sistemini kullanan ve bu sayede tehlikeli web sitelerini tespit etmenizde yardımcı olan Avast Online Security, analiz amaçlarıyla etkinliğinizi izleyen çerezleri de incelemeye alıyor.

Şifrelenmiş bir bağlantı (HTTPS), hiç kimsenin etkinliğinizi izleyememesini veya veri çalınamamasını sağlıyor. Ama ne yazık ki, tüm web siteleri HTTPS desteklemediğinden bazı tehlikeleri de beraberinde getirebiliyor. HTTPS Everywhere uzantısı, bir web sitesine bağlandığınızda eğer varsa HTTPS bağlantısını sağlayabiliyor. Böylece, sizi varsayılan olarak güvensiz bir HTTP bağlantısına yönlendiren binlerce web sitesinde HTTPS bağlantısı kurmanızı sağlıyor. Yapmanız gereken tek şey, uzantıyı yükledikten sonra etkinleştirmek. Gerisini HTTPS Everywhere halledecektir.

Online gizlilik konusunda endişeleriniz varsa ya da bağlantınızı yavaşlatan izleyicilerden kurtulmak istiyorsanız Ghostery tam size göre. Temel olarak izleyiciler üzerinde tam kontrol sağlayan ve hangisinin engellenip engellenmeyeceğine sizin karar vermenizi sağlayan uzantıda reklamlar, analizler ve sosyal medya gibi belirli kategorilerin izlenmesini engelleyebilirsiniz.

Tüm oturum açma kimlik bilgilerinizin güvende olmasını sağlamak için bir şifre yöneticisi kullanmak gerekiyor. Çevrimiçi olarak birçok şifre yönetim aracı bulunuyor fakat, Blur’un sahip olduğu güvenlik özellikleri onu bu anlamda en güvenli kılıyor.

Kredi kartı ve faturalandırma bilgilerinizi alışveriş sitelerinden maskeleyen ve gönül rahatlığıyla alışveriş yapmanızı sağlayan Blur’un izleme koruma özelliği de her türlü izleyiciyi engelleyebiliyor.

Avast Online Security’e benzer şekilde, Web of Trust uzantısı da topluluk derecelendirme sistemini kullanıyor. Kullanıcılar, diğer kullanıcıların güvende kalmasını sağlamak için yorum yapabiliyor ve puan verebiliyor. Kötü amaçlı yazılım içeren web sitelerine karşı sizi otomatik olarak uyaran uzantıda, web siteleri hem güvenlik hem de çocuk güvenliği standartlarına göre değerlendiriliyor.

Click & Clean uzantısı tek bir tıklamayla çevrimiçi etkinliğinizin tüm izlerini yok etmenin kolay bir yolu diyebiliriz. İnternette gezindiğiniz süre boyunca depolanan tüm verileri acilen silmeniz gerekiyorsa, uzantının düğmesine tıklamanız yeterli oluyor. İnternet geçmişi, çerezler, önbellek, kaydedilmiş bağlantılar, geçici dosyalar, web SQL veritabanları, flash çerezleri ve daha fazlasını bu yöntemle kolayca silebilirsiniz.

Bilgisayarınızda herhangi bir kötü amaçlı yazılım olup olmadığını kontrol eden ve BitDefender tarafından desteklenen yerleşik bir anti-malware aracına da sahip olan Click & Clean uzantısını dilediğiniz gibi özelleştirebilmeniz mümkün.

Surveillance Cam Professional, temel olarak bilgisayarınızın web kamerasında algılanan herhangi bir hareketin resmini çekebilen bir gözetim kamerasına dönüştürüyor. Gizli modda çalışan kamera, herhangi bir hareket algıladığında otomatik olarak fotoğraf çekerek size e-posta olarak gönderiyor ve saldırganı korkutmak için bir alarm da çalabiliyor.

Evinizde olmadığınızda neler olup bittiğine dair bilgilendirilmek istiyorsanız, Surveillance Cam Professional uzantısından yardım alabilirsiniz. Geliştiriciler çekilen resimleri asla kaydetmediklerini söylüyorlar, fakat yine de bu araçla hassas bir etkinliği izlememenizde fayda var.

Son derece kullanışlı bir Chrome uzantısı olan Secure Mail for Gmail, diğer kullanıcılar için şifreli e-postalar göndermenize olanak tanıyor. Gönderdiğiniz e-postalar sizin ve alıcının dışındaki herhangi biri tarafından okunamıyor ve bu sayede bilgilerinizin gizli kalmasını sağlayabiliyorsunuz.

Birileriyle paylaşmak için çok hassas bilgileriniz varsa bu uzantıyı kullanmak mantıklı bir seçim olacaktır. Ek olarak, alıcının e-posta şifresini çözmek için uzantıyı kullanması gerektiğini unutmayın.

Adından da anlaşılacağı üzere Panic Button, panik durumunda bir düğmeye basarak yaptığınız her şeyi kapatmanıza yardımcı oluyor. Hassas bir iş üzerindeyseniz ve başkaları tarafından görülmesini istemiyorsanız Panic Button uzantısının oluşturacağı düğmeye basmanız yeterli olacaktır.

Tüm sekmeleri kapatabileceğiniz ve yer imleri klasöründe saklayabileceğiniz uzantı, tehlike durumu geçtiğinde tekrar aynı butona tıklayarak sekmelerinizi geri yükleyebilmenizi de sağlıyor.

10. DotVPN

Çevrimiçi etkinliğinizi gizlemek ve verilerinizin ele geçirilmesini önlemek için VPN kullanmak gerekiyor. Chrome kullanıcıları için DotVPN uzantısı hızlı, güvenilir ve ücretsiz olarak kolayca kullanabileceğiniz en iyi VPN araçlarından biri. Sınırsız bant genişliği ve ücretsiz 12 konum arasında geçiş yapmanızı sağlayan uzantıda herhangi bir sınırlama bulunmuyor.

Normal bir VPN servisine göre daha fazla imkan sunan DotVPN; .onion uzantılı web sitelerine erişim, 4096 bit şifreleme, verileri sıkıştırma ve gelen bağlantıları korumak için dahili bir güvenlik duvarı gibi özellikler sunuyor.

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Yukarıda sıraladığımız uzantılar, internette daha güvenli bir şekilde gezinmek ve bilgilerinizi korumak için yeterli olacaktır. Çeşitli amaçlar için siz de bir veya birden fazla uzantıyı bir arada kullanabilirsiniz.

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