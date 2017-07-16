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Genel Sağlık Sigortası Borcu Nasıl Sorgulanır

Nasıl yapılır

- 16.07.2017 -
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genel sağlık sigortası borç sorgulama

Herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar veya anne-babanın sosyal güvencesinden yararlanmak adına yaş haddini dolduranlar 2012'den itibaren genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır. Gelir durumuna göre prim ücretinin tahakkuk ettirildiği genel sağlık sigortası ile ilgili borç durumu ve hak sahipliği sorgulama ve öğrenme işleminin nasıl yapılacağına dair güzel bir rehber hazırladık.

Sağlık Güvencem Var Mı Yok Mu? Bunu Nasıl Öğrenebilirim?

Bu işlemi e-devlet kapısındaki SPAS Müstehaklık Sorgulama (Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi) ekranından gerçekleştirebilmek mümkün. Bu sorgulama sayesinde sağlık güvencemizin var olup olmadığını görüntüleyebiliyoruz. Öncelikle e-devlet kapısına giriş yapalım ve arama kısmına "provizyon" ifadesini girelim. Aşağıdaki beliren bağlantıya tıklayalım.

genel sağlık sigortası borç sorgulama

Sorgulama sonucunda görüldüğü üzere, sağlık güvencemizin kapsamı GSS (Genel Sağlık Sigortası). 

genel sağlık sigortası borç sorgulama

Bu bilgiyi edindikten sonra şimdi sıra geldi Genel Sağlık Sigortası borcumuzun olup olmadığını öğrenmeye. Bu işlemi de yine e-Devlet kapısında gerçekleştireceğiz.

GSS (Genel Sağlık Sigortası) Borcumuzun Olup Olmadığını Nasıl Öğreniriz?

Bu defa da arama alanına GSS ifadesini yazalım. Aşağıda beliren bağlantıya tıklayalım.

genel sağlık sigortası borç sorgulama

Ve sonuç ekranı karşımızda.

genel sağlık sigortası borç sorgulama

Böylesi bir çıktı almamız Genel Sağlık Sigortası borcumuzun olmadığına işaret eder.

İndir2.5 MB
SGK İşlemleri Android
SGK İşlemleri Android Android için SGK Uygulaması

İndir16 MB
E-Devlet Kapısı iOS
E-Devlet Kapısı iOS iPhone için E-Devlet Uygulaması

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E-Devlet Kapısı Android
E-Devlet Kapısı Android Android için E-Devlet Mobil Uygulaması

Devlete Borcunuz Var mı? e-Devlet Kapısından Tüm Borçlarınızı Nasıl Öğrenirsiniz?

Konular: Nasıl yapılır

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Yazar: (Tüm Yazıları) - 16.07.2017

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