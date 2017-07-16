Genel Sağlık Sigortası Borcu Nasıl Sorgulanır

Herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar veya anne-babanın sosyal güvencesinden yararlanmak adına yaş haddini dolduranlar 2012'den itibaren genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır. Gelir durumuna göre prim ücretinin tahakkuk ettirildiği genel sağlık sigortası ile ilgili borç durumu ve hak sahipliği sorgulama ve öğrenme işleminin nasıl yapılacağına dair güzel bir rehber hazırladık.

Sağlık Güvencem Var Mı Yok Mu? Bunu Nasıl Öğrenebilirim?

Bu işlemi e-devlet kapısındaki SPAS Müstehaklık Sorgulama (Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi) ekranından gerçekleştirebilmek mümkün. Bu sorgulama sayesinde sağlık güvencemizin var olup olmadığını görüntüleyebiliyoruz. Öncelikle e-devlet kapısına giriş yapalım ve arama kısmına "provizyon" ifadesini girelim. Aşağıdaki beliren bağlantıya tıklayalım.

Sorgulama sonucunda görüldüğü üzere, sağlık güvencemizin kapsamı GSS (Genel Sağlık Sigortası).

Bu bilgiyi edindikten sonra şimdi sıra geldi Genel Sağlık Sigortası borcumuzun olup olmadığını öğrenmeye. Bu işlemi de yine e-Devlet kapısında gerçekleştireceğiz.

GSS (Genel Sağlık Sigortası) Borcumuzun Olup Olmadığını Nasıl Öğreniriz?

Bu defa da arama alanına GSS ifadesini yazalım. Aşağıda beliren bağlantıya tıklayalım.

Ve sonuç ekranı karşımızda.

Böylesi bir çıktı almamız Genel Sağlık Sigortası borcumuzun olmadığına işaret eder.

Devlete Borcunuz Var mı? e-Devlet Kapısından Tüm Borçlarınızı Nasıl Öğrenirsiniz?