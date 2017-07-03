Facebook Listemizdeki Çocukları Uygunsuz İletilerden Nasıl Koruruz?

Çocukların gelişim sürecinde büyüklerini örnek aldığı pedagojinin bize sunduğu en önemli bilgiler arasında yer alıyor. Facebook arkadaş listemizde yer alan çocuklar,ı yaşlarına uygun olmayan paylaşımlarımızdan korumak adına arkadaş listesi guruplama ve özelleştirilmiş gönderi gizliliği ayarının nasıl yapılacağı ile ilgili kapsamlı bir rehber hazırladık. Facebook'u daha bilinçli kullanmak için, bu rehberi mutlaka okumalısınız!

Facebook Arkadaş Listenizi Gruplayın!

Hayatımızın önemli bir parçası haline gelen Facebook adeta sanal dünyadaki evimiz konumunda. İş arkadaşlarından okul arkadaşlarına, akrabalardan ilk okul öğretmenimize kadar pek çok insanın bulunduğu arkadaş listemizdeki insanlar, Facebook'u kullanmaya devam ettiği sürece, paylaşmış olduğumuz iletilerle etkileşim içinde olmaya devam edecekler. Nasıl ki, günlük yaşamımızda her ortamın kendine has doğası varsa ve bizler buna uyum sağlıyorsak, sanal dünyada da bu dengeyi iyi kurmamız gerekiyor. Aksi halde, gerçek yaşamdaki kimliğimizle sanal dünyadaki kimliğimiz çakışabilir ve bu durum çevremizin bize antipati ile yaklaşmasına sebebiyet verebilir.

İşin en vahim tarafı, yer yer şiddet ve olumsuz söylem içeren paylaşımlarımız, Facebook listemizdeki çocuklar üzerinde olumsuz bir etki oluşturacaktır. Bu yüzden ilk işimiz, Facebook arkadaşlarımızı guruplandırmak ve paylaşımlarımızı belli gurupların erişimine açmak olmalıdır. Peki bunu nasıl yaparız?

Öncelikle Facebook ana sayfasında yer alan "Keşfet" kısmı altındaki "Arkadaş Listeleri" ifadesine ve ardından açılan sayfadaki Liste Oluştur'a tıklayalım.

Açılan ekranda liste ismine örnek olarak "Çocuk" ismini verelim ve listeye otomatik açılır pencereden listemizde yer alan çocuk profillerini ekleyelim. Son olarak Oluştur ikonuna tıklayarak işlemimizi tamamlayalım. Bu işlemi iş arkadaşları, okul arkadaşları, akrabalar şeklinde uzatmamız oldukça faydalı olabilir.

Çocukları Yaşlarına Uygun Olmayan Paylaşımlarımızdan Nasıl Koruruz?

Arkadaş listemizi ilk etapta guruplandırmıştık. Şimdi işimiz çok kolay. Paylaşımımızı göndermeden önce gizlilik bileşenine tıklayıp "Şu Kişiler Hariç" ifadesine tıklıyoruz.

Açılan listede arama kısmına "çocuk" yazarak ilk etapta oluşturduğumuz çocuk listesine ulaşıp seçtikten sonra Değişiklikleri Kaydet ifadesine tıklayalım.

İşlem bu kadar! Gönderimizi böylece çocuklardan kısıtlamış olduk. Yine de yeni kullnıcılarla iletişme geçerken, söz konusu listeleri bir defa daha gözden geçirmeyi de unutmamalıyız.

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