Facebook ile Ücretsiz (Bedava) WiFi Noktaları Bulma, Bağlanma

Facebook mobil uygulamasına getirilen son yenilik, ücretsiz (bedava) WiFi noktaları bulma ve bağlanmayı kolaylaştırıyor. Bu blog yazımızda da Facebook ile ücretsiz WiFi nasıl bulunur ve kullanılır? sorusunun yanıtını bulacaksınız.

Facebook ile Ücretsiz WiFi Noktaları Bulma:

Facebook, 2 milyar aktif kullanıcı sayısıyla dünya genelinde en çok kullanılan sosyal ağ konumunda. Android telefonların çoğunluğunda ön yüklü geliyor ve mobil uygulaması neredeyse her gün güncelleniyor. 200MB civarında olan güncellemeler genellikle hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri üzerine oluyor ve güncelleme detaylarında yeni bir özellik eklenmiş olsa dahi ne yazık ki Facebook bunu belirtmiyor. Facebook mobil uygulamasına getirilen son yenilik, ücretsiz WiFi noktaları bulma işini oldukça kolaylaştırıyor. İster Türkiye’de isterseniz de yurt dışına çıktığınız vakit bedava (ücretsiz) bağlanabileceğiniz WiFi ağlarını Facebook’un yeni “Wi-Fi Bul” özelliğiyle bulmanız saniyelerinizi alıyor.

Ücretsiz WiFi Bulma, Bağlanma

Facebook ile bulunduğunuz şehirde ücretsiz WiFi noktalarını görmek için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli:

Facebook mobil uygulamasını açıyorsunuz ve Daha Fazla sekmesine (üç çizgi) dokunuyorsunuz.

Keşfet bölümü altında - altlara indiğinizde görebileceğiniz – WiFi Bul’a dokunuyorsunuz.

Ücretsiz ve herkese açık WiFi noktalarını bulmak için “WiFi Bul’u Etkinleştir”e dokunuyorsunuz.

Bu noktada Facebook’un konumunuzu sürekli kullanacağına dair bir uyarıyla karşılaşıyorsunuz. Facebook’u kullanmadığınız vakit arka planda sürekli olarak konum tespiti yapılacağından bu cihazınızın şarj durumunu olumsuz etkileyecektir.

Konum onayı verdiğiniz vakit harita üzerinde ücretsiz (bedava) bağlanabileceğiniz WiFi noktaları karşınıza çıkıyor. İçi beyaz kırmızı noktalar ücretsiz WiFi ağlarını temsil ederken, üzerlerine dokunarak işletmenin adresinden WiFi ağının ismine kadar tüm bilgileri görebiliyorsunuz.

Bulunduğunuz konuma yakın ücretsiz WiFi noktalarını harita üzerinde görebildiğiniz gibi aynı sayfada Liste’ye dokunarak tüm WiFi ağlarına hızlıca ulaşma şansınız da var.

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