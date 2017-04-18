Etkili Sosyal Medya Profili İçin Doğru Fotoğraf Nasıl Olmalı?

‘Önemli olan dış görünüş değil’cilerden; ya da ‘sonuçta ruhlar aleminde de yaşamıyoruz’culardan olabilirsiniz. Fakat ortada öyle sayısal gerçekler var ki, sosyal medya ortamında seçtiğiniz profil resminin size karşı oluşan ön yargının temelini oluşturduğunu inkar edemezsiniz.

Hele ki, Tinder gibi ‘online date’ meali çevrimiçi randevu sitelerinde, profil resminizle 3 saniye içerisinde, karşı tarafın parmağını doğru tarafa kaydırmasına sebep oldunuz oldunuz. Yoksa ben de iç güzellikçiyim canım kardeşim, ben seni düşündüğümden söylüyorum. Birkaç farklı tarzda, ilk bakışta karşı tarafı etkilemenin yolları olduğunu söyleyen araştırmacıların çalışmalarını sizler için derledim. Yavaştan başlayalım:

Veto Rekortmenleri

Size ne yapmanızı söylemeden önce ne yapmamanız gerektiğiyle başlamak istiyorum. Malum, bazı fotoğraflar var ki, ayrıntılara dikkat dahi edilmeden elenmenize sebep olabilir.

Çift Fotoğrafı: “E geri zekalı değiliz herhalde sevgilimiz olsa ne işimiz var burda” demeden önce bir oku güzel kardeşim. O çok güzel çıktın diye ‘kanka’nla koyduğun tüm fotoğraflar out! Fotoğraftakinin hangisinin sen olduğunu, ya da ‘çocukluk arkadaşıyız biz, aynı yatakta uyuruz bir şey olmaz’ı nereden bilsin karşı taraf? İçinde Senin Olmadığı Fotoğraf: Tam olarak ‘Deniz manzarasını ben de severim tabi ama önce bir görseydik gül yüzünü’ dedirten profillerden bahsediyorum. Tatlış köpeğinizi, kedinizi buluştuktan sonrasına saklayın, önce bir cemalinizi görsün karşı taraf. Filtrenin Ayarını Kaçıran Fotoğraf: Neye benzediğinizin belli olmadığı ve üzerinde oynandığı açıkça belli olan fotoğraflar da veto yemekte zaman kaybetmeyecektir. Siz siz olun, fotoğraflarınızla oynarken elinizin ayarına sahip çıkın.

Ürkütücü Çekicilik

Garibinize gidecek belki ama araştırmacılar çok çekici fotoğrafların da şanslarının daha düşük olduğunu ortaya çıkarmış. Sanal ortamda, ‘Bu kadar güzel/yakışıklı olsa burada işi ne’ ya da ‘Bu bana bakmaz’ düşüncelerine sebep olan, aşırı çekici fotoğraflardan da kaçınmanız gerekiyor. Haklısınız, Allah çirkin şansı versin, bu güzeller hep yalnız..

Klişelerin Gideri Hep Var

Her ne kadar popüler kültürle sıkça dalga geçiyor, hatta küçük görüyor olsak da yapılan araştırmanın sonuçlarına göre klişe fotoğraflar diğerlerine nazaran daha çok mesaj alıyor. Örneğin 30 yaş ve altı erkeklerde eğer karın kası da mevcutsa, ayna selfiesi oldukça iş görüyor. Ah bu kızlar, hep kötü dediklerine giderler zaten. Ama işin bir diğer ilginç yanı, erkekler de yabancıların ‘myspace selfie’ dedikleri, kafanın üzerinden çekilen selfielere daha çok mesaj atıyor. Yemin ederim Dünya’da dürüst insan kalmamış azizim...

Sohbet Başlatan Fotoğraflar

Yine bir başka araştırmacı abi ve ablalarımız ortaya çıkarmış ki, erkeklerde seyahat, egzersiz, tiyatro ve özellikle evcil hayvanlar muhabbetin anahtarı olarak görev alırken; kadınlar da daha çok aile, sanat, dans ve gıda sohbet başlatır nitelik taşıyor. Uyarmadan geçmeyelim, kadınlarda evcil hayvanlı fotoğraf aksine itici özellik taşıyor, ponçik kızınızı/oğlunuzu ikinci buluşmaya saklamanızı öneriyorum.

Fotoğrafın Başrolü Olun

Diyelim ki niyet ettiniz, hayırlı bir kısmet için kalabalık fotoğraf koymaya. Ne diyelim zorla engel olacak halimiz yok ya.. Ama araştırmacıların bu konuyla ilgili de bir fikri yok mu sandınız? Tabi ki var!

Diyorlar ki, madem koyacaksın toplu fotoğrafı, o halde fotoğraftaki tek sarışın olmaya, ya da kimseyle karıştırılmaya imkan vermeyecek yaşlı akrabalarınızla olan fotoğraflarınızı koymanızı tavsiye ediyorlar. Kısacası, eğer fotoğrafın en güzeli değilsen, çık elendin.

Gülümseme, Çekiyorum

Fotoğraf için gülümsemenin itici gücünü belirleyen araştırmacılar, ‘gülmeyin de ne yaparsanız yapın’a getiriyor konuyu. Özellikle kadınlar için, seksi küçük bir gülüşü tek geçen uzmanlar, erkeklere ise net bir şekilde ‘gülme’ komutunu veriyor. Erkeklerin selfieden de kaçınmasının altını çizen araştırmacılar, olabildiğince kameradan uzak ve gizemli durması gerektiğini vurguluyorlar.

Biraz da Strateji

Malum, çoğu buluşma sitesi için birden fazla fotoğraf göndermek gerekiyor. Dört fotoğrafın kararında olduğunu belirten uzmanlar, hem hakkınızda yeterli izlenimi vermesi açısından hem de muhabbete konu olması açısından bu sayının optimum olduğuna dikkat çekiyorlar.

İlk resmin sadece ama sadece sizin fotoğrafınız olması gerektiğini söylemeye gerek yok sanıyorum. Fotoğrafınıza bakacak kişinin saniyenin 10’da 1’inde hakkınızda karara varacağını unutmayın!

İkinci fotoğrafınızın ilgi alanlarınıza yönelik olması en akla yatanı. Böylelikle sayfanızı ziyaret eden kişiyle üzerine konuşabileceğiniz tatlı bir sohbet başlığı açmış olursunuz.

Üçüncü olarak başka insanları kullanabilir (toplu fotoğraf kurallarını unutmadan), sohbet başlatan fotoğraflarınızı burada değerlendirebilirsiniz. Çok sevdiğiniz sahilden, en beğendiğiniz cafeden bir görüntü muhabbetinize renk katabilecek bir başka seçenek olacaktır.

Son olarak, vücudunuzu gösterin! ‘Töbe töbe..’ demeyin sevgili okurlar, bunları ben değil araştırmacılar diyor. Hem de yüzde 203 kat artan bir orandan bahsediyorlar. Vücut hatlarınızın belirleyici olduğu bir fotoğraf karşı tarafın daha rahat olmasını, kafasında soru işareti kalmamasını sağlıyor.

Son olarak, siz siz olun dürüst olun diyorum. Buluşmak için tasarlanmış bu sitelerde amacınıza ulaştığınızda, yalan söylemeniz bütün çabanızı çöpe atacaktır. Kendinizle barışın ve size göre birinin dışarıda bir yerde beklediğini unutmayın.

Sosyal Medya Arkadaşlıkları ve İlişkileri Nereye Koşuyor?

Hayatının Aşkını İnternette Arayanlar, Etkileyici Bir Profilin Püf Noktaları Burada!