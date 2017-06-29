Eski Dizüstü Bilgisayarınızı Nasıl Hızlandırırsınız

Dizüstü bilgisayarlar taşınabilirlikleri ve kullanışlılıklarıyla birçok kullanıcının gönlünü kazanıyor. Bu tür bilgisayarlar hem klasik masaüstü bilgisayarlara göre daha şık görünüyorlar, hem de sizi bir masa başına bağlı kılmıyorlar.

Dizüstü bilgisayarlar her ne kadar şık, kullanışlı ve taşınabilir olsalar da masaüstü bilgisayarlarla karşılaştırıldıklarında belli dezavantajlara sahipler. İlk olarak bu bilgisayarlarda güç tüketimi önemli olduğu için daha az güç tüketen, dolayısıyla daha düşük performansa sahip olan mobil işlemciler ve düşük devirli sabit diskler kullanılıyor. Ayrıca dizüstü bilgisayarlardaki her parçayı, masaüstü bilgisayarlarda olduğu gibi değiştiremiyor, sistemi tamamen güncelleyemiyorsunuz. Bu durum yazılımsal sıkıntılarla da birleşince eski dizüstü bilgisayarınız yavaş çalışmaya, günlük ihtiyaçlarınızı karşılarken sıkıntı yaratmaya başlıyor. İşte bu yazımızda laptop hızlandırma için başvurabileceğiniz yolları anlatacağız.

Yazımızda hem yazılımsal hem de donanımsal dizüstü bilgisayar hızlandırma yolları mevcut. Yazılımsal yollar daha kolay uygulanabiliyor ve bu iş için herhangi bir bütçe ayırmanıza gerek olmuyor. Donanımsal çözümler ise harcama yapmanızı gerektiriyor; fakat yeni bir bilgisayar almaktan çok daha ekonomik çözümler. Dilerseniz bu dizüstü bilgisayar hızlandırma çözümlerine göz atalım:

Harici Disk Kullanarak Dosyalarınızı Bu Diskte Saklayın

Dizüstü bilgisayarların performansını en çok etkileyen donanımlar arasında sabit disk geliyor. Masaüstü bilgisayarlarda genel olarak 7200 RPM devir hızına sahip sabit diskler kullanılıyor. Dizüstü bilgisayarlarda ise 5400 RPM devir hızına sahip olan sabit diskler daha yaygın olarak kullanılıyor. Eğer bilgisayarınızda 5400 RPM bir sabit diske sahipseniz bu diskteki verilere erişmeniz daha çok zaman alıyor. Sonuçta bilgisayarın açılıp kapanması, işlem yapması daha geç oluyor. Bu nedenle işletim sistemi dosyalarınızın saklandığı 5400 RPM sabit diskinizi ne kadar az kullanırsanız performansınız o kadar az etkilenecektir. Sıkça kullandığınız dökümanları ve dosyaları harici bir diskte depolamanız ve bu diskten açmanız sabit diskinize daha az yük bindirmenize imkan tanıyacaktır. Bu sayede işletim sisteminiz de daha rahat çalışacaktır.

Kullanmadığınız, gereksiz dosyalarınızı da düzenli aralıklarla kontrol etmenizi ve temizlemenizi tavsiye ediyoruz. Bu iş için CCleaner gibi yazılımlardan faydalanabilirsiniz.

Farklı Bir Tarayıcı Kullanın

Eğer bilgisayarınız sadece internette gezinirken yavaşsa problem belki de kullandığınız tarayıcıyla ilgili olabilir. Günümüzde farklı altyapılara sahip tarayıcılar mevcut. Bu tarayıcılar farklı şekilde inşa edildikleri için doğal olarak kaynak kullanım miktarları da değişiyor. İşte bu nedenle kullandığınız tarayıcıdan daha az kaynak kullanan bir tarayıcı seçeneğine rastlayabiliyorsunuz. En mantıklı olanı bilgisayarınıza farklı tarayıcılar yükleyerek bu tarayıcıları test edin ve en hızlı olanı kullanmaya başlayın.

Animasyonları Kapatın

Windows, pencere geçişlerinde ve işletim sistemi arüyüzünün belli bölümlerinde çeşitli animasyonlar kullanarak görsel tecrübeyi iyileştirmeye çalışmakta. Fakat eski bir bilgisayar söz konusuysa bu durum iyileştirmeden ziyade kötüleştirme yönüne doğru gidiyor. Eğer bilgisayarınızın daha rahat çalışmasını isterseniz bu animasyonları kapatabilirsiniz. Bu yazımızda Windows 10'a animasyonları nasıl kapatabileceğinizi "Görsel Efektleri Kapatın" bölümünde anlatmıştık, yazıdaki diğer ipuçları da dizüstü bilgisayarınızı hızlandırmanız için işinize yarayabilir:

Windows 10'u Hızlandırmak için 12 Kolay Adım!

Kullanmadığınız Programları Kaldırın

Bilgisayarlarınızda yüklü programları kullanmıyor olsanız bile kendileri arka planda işlem yürütüyor veya Windows'sun arka planda çalışan servislerinden faydalanıyor olabilirler. Bu nedenle sık kullanmadığınız programları kaldırmanız, sadece kullanacağınız zaman yüklemeniz faydalı olabilir. Programları kaldırdıktan sonra geride kalan artıkları da Iobit Uninstaller gibi programlarla temizleyebilirsiniz:

Virüslere, Reklam Yazılımlarına ve Kötü Amaçlı Yazılımlara Karşı Tarama Yapın

Virüsler, reklam amaçlı ve kötü amaçlı yazılımlara karşı sadece bilgisayarınızın performansı için değil, kişisel bilgi güvenliğiniz için de tedbir almanız gerekiyor. Hesap şifrelerinizin çalınmasını, dışarıya bilgilerinizin sızdırılmasını ve bilgisayarınızın gizli bir şekilde işlem yapmasını engellemek için antivirüs ve reklam engelleme yazılımlarını kullanarak tarama yapın. Belki her zaman antivirüs yazılımı kullanmak istemeyebilirsiniz; fakat en azından düzenli aralıklarla bir güvenlik yazılımı indirip kullanmanız, sonrasında kaldırmanız sağlıklı olacaktır.

RAM Takviyesi Yapın

Bilgisayarınızın RAM miktarı yaptığınız işlemler için yetersiz olduğunda Windows bu ihtiyacı gidermek için sabit diskinizi kullanır. Sabit diskiniz üzerinde sanal bellek bölümü ayrılır ve geçici veri depolaması bu bölüme yapılır. Fakat aradaki fark performansta kendini gösteriyor. RAM'ler hızlı bir şekilde veri iletecek şekilde tsarlanıyor. Sabit diskler mekanik yapıya sahip oldukları için RAM'lerle yarışamıyorlar ve bu da bilgisayarınızın kasılması, komutlara tepki vermekte güçlenmesiyle sonuçlanıyor. Eğer aynı anda çok pencere açıyor, tarayıcıda çok sayıda sekme kullanıyorsanız ve herhangi bir işlem yaparken kasılma yaşıyorsanız RAM takviyesi yapma zamanınız gelmiş demektir. Öncelikle dizüstü bilgisayarınızda boş RAM yuvası olduğundan emin olun, sonrasında RAM türünüzü ve frekansını öğrenerek uyumlu bir notebook RAM'i satın alın. Bu yazımızda RAM değiştirme işini nasıl yapabileceğinizi anlatmıştık:

Laptop Ram Değiştirme ve Takma İşlemi Nasıl Yapılır?

SSD Kullanın

Burada anlattığımız bütün yöntemler içinde şüphesiz ki en etkilisi bu yöntem olacaktır. Bilgisayarınıza SSD takmak, bilgisayarınızı taş devrinden medeniyete taşımak gibi bir şey olarak tanımlanabilir. Dizüstü bilgisayarınızın sabit diski yerine bir SSD bağladığınızda bilgisayarınız daha hızlı veri yazmaya ve okumaya başlayacaktır. Bu da bilgisayarınızın çok daha hızlı açıp kapanacağı, programları daha hızlı başlatacağı anlamına geliyor. Ayrıca Windows RAM yetersizliği nedeniyle SSD'nizi sanal bellek olarak kullanmaya başladığında da performans kaybı sabit disklerle kıyaslandığında daha düşük olacaktır.

SSD seçeneğini düşünmeden önce bilgisayarınızın işletim sistemi ürün anahtarına ve işletim sistemi yükleme medyasına sahip olduğunuzdan emin olun.

Bilgisayarınızı Fabrika Ayarlarına Döndürün

Zaman zaman bilgisayarınızı ilk aldığınız haline döndürmek ona şanlı günlerini yeniden yaşatacaktır. Bilgisayarınızdaki dosyalarınızı yedekleyin, "recovery key" olarak adlandırılan fabrika ayarlarına döndürme tuşunu internetten bulun ve içindeki herşeyi silerek baştan yükleyin.

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