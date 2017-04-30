En İyi ve En Ucuz Uçak Biletlerini Bulmanız için 5 İpucu

Sıklıkla seyahat eden yolcular, ucuz uçak bileti alma konusunda oldukça tecrübeli sayılırlar. Ucuz tarifeleri bulmak için doğru web sitelerini arayan ve seyahatlerini ucuza getiren bu yolcularla aynı fırsatlardan yararlanmak istiyorsanız, sizler için hazırladığımız en iyi ve en ucuz uçak biletlerini bulmanız için 5 ipucu rehberimizi inceleyebilirsiniz.

1. SkipLagged

SkipLagged platformu ile direkt olarak gitmek istediğiniz şehre değil de, daha az talep gören bir şehre giderek aktarma yapabileceğiniz uçuşları arayabilirsiniz. Yani direkt uçuşlar yerine aktarmalı uçuşları bularak daha ucuza seyahat edebilmenizde kolaylık sağlayan platform ile bekleme sürelerini göz önünde bulundurarak uygun fiyatlı uçak bileti satın alabilirsiniz.

İndir 41.7 MB Skiplagged iOS iPhone ve iPad İçin Ucuz Uçak Bileti Bulma Uygulaması

İndir Skiplagged Android Android için Ucuz Uçak Bileti Bulma Uygulaması

2. Hopper

Uçak bileti fiyatları, uçuşa kalan gün sayısına göre değişiklik gösteriyor. Genellikle en düşük ücreti bulabileceğiniz bir gün vardır fakat bu günü bulmak bir hayli zor olabilir. Hopper uygulaması bunu sizin yerinize yaparak sizi büyük bir zahmetten kurtarıyor diyebilirim. Seyahat tarihleriniz ve varış noktanızı seçtikten sonra tarihsel veriler ve algoritmalara dayanarak, en iyi ve en ucuz uçak biletini alabileceğiniz günü sizin için bulan Hopper, aynı zamanda rezervasyon yapmanıza da olanak sağlıyor.

İndir Hopper Android Android İçin Ucuz Uçak Bileti Alma Uygulaması

Uygulamaya Git Hopper Web Tarayıcınız Üzerinden Panoya Kopyala Uygulaması

Seyahat etme planlarınız varsa, size maksimum fayda sağlayacak bir kredi kartına ihtiyacınız olacaktır. Ancak, teklifler ve sınırlamalar yüzünden kredi kartlarından faydalanmak da çok zor hale gelebiliyor.

Yeni üyelere hitap eden CardRatings platformu, kayıt bonusu sayesinde birçok avantajdan faydalanmanızı sağlıyor. Kartın kayıt bonusunu ve bunun şartlarını size bildiren platform, bonuslarınızı ne kadar sürede harcamanız gerektiğinin de bilgisini sunuyor. Yani özetle, en iyi kartlar için kendi önerilerini sunan ve oteller, miller ve diğer ayrıntıları da ekleyen platform ile uygun fiyatlı uçak biletleri ayarlayabilirsiniz.

Seyahat arama motorları, ihtiyacınız olan her ayrıntıyı size göstermekle çok iyi bir iş çıkarıyor diyebilirim. Bu ayrıntıları filtreleyerek tek tek kontrol etmek sinir bozucu bir hal alabiliyor. TripStreak platformu, bir uçuş için tüm tercihlerinizi girmenize ve sıralamanıza olanak sağlıyor. Tercihlerinize dayanarak en iyi uçuşları sizlere gösteren platformda öncelik listenize en düşük maliyet, en az bağlantı, uçak türü, tercih edilen havayolu, konaklama süresi, puan türü, iadeli bilet gibi filtreleme seçeneklerini kullanabilirsiniz.

Havayolu şirketleri genellikle bazı güzergahlar için sınırlı süreli anlaşmalar yapıyorlar. Bunların hepsini takip etmek gerçekten delilik sayılırdı. Bunu sizin yerinize yapan All The Flight Deals, gerçek konumunuzu girdikten sonra mevcut tüm fırsatları sizlere gösteriyor. Son dakika fırsatlarını sizlere sunmak için birçok kaynaktan bilgi alan platform ile seyahatlerinizi bir hayli ucuza getirebilmeniz mümkün.

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