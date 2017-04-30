En İyi 10 Çevrimiçi İçerik Yönetim Sistemi

Bir web sitesine ihtiyaç duyuyorsanız ve herhangi bir kodlama bilginiz yoksa üzülmenize hiç gerek yok. Yalnızca alan adı ve hosting satın aldıktan sonra bir içerik yönetim sistemi kurarak dakikalar içerisinde yeni web sitenizi oluşturabilirsiniz. Bizler de bunu düşünerek hazırladığımız bu listemizde, en iyi 10 çevrimiçi içerik yönetim sistemini sizler için sıraladık.

İçerik Yönetim Sistemi (CMS) Nedir?

İçerik Yönetim Sistemleri, web sitelerinin oluşturulması ve güncellenmesi için tasarlanmış web tabanlı uygulamalardır. İşlevselliklerini artırmak ve web sitesinin yönetimini kolaylaştırmak için temalar ve eklentiler de olabilmektedir. Halihazırda birçok içerik yönetim sistemi mevcut ve bunların her birinin güçlü ve avantajlı yönleri bulunuyor. İsterseniz hemen göz atmaya başlayalım.

1. WordPress

İnternet üzerinde en yaygın olarak kullanılan içerik yönetim sistemi olan WordPress, elbette bu listenin ilk sırasında yer alıyor. Birçok web sitesinin altyapısını oluşturan WordPress, hızlı ve basit bir şekilde kurulabiliyor. Ayrıca, birçok web barındırma hizmeti de tek tıklamayla otomatik kurulum imkanını kullanıcılarına sunuyor.

Binlerce eklenti ve tema seçeneği sunan WordPress, istediğiniz her türden web sitesi için güzel bir seçenek olabilir.

2. Google Sites

En kullanışlı içerik yönetim sistemi olan Google Sites, bir web sitesi oluşturma ve düzenlemeyi, Word’de bir doküman oluşturmak kadar basit hale getiriyor. Sezgisel kullanıcı arayüzü ve kolayca dahil edebileceğiniz zengin bir Google teknolojisi sunan sistemde istediğiniz gibi bir web sitesi oluşturabilirsiniz.

3. ExpressionEngine

Hem ücretli hem de ücretsiz sürümleri bulunan ExpressionEngine’in, ücretli sürümü için 299 dolar ödemeniz gerekiyor. Mobil dostu ve çeşitli şekillerde kullanabileceğiniz bir sistem olan ExpressionEngine, kullanımı kolay ve kendi şablonlarınızı oluşturma imkanı sunuyor.

4. SilverStripe

Açık kaynak CMS çözümü olan SilverStripe, oldukça başarılı bir içerik yönetim sistemi diyebilirim. Standart WYSIWYG düzenleyicisinin yanında SEO ve çok dilli araçları da destekleyen, ek işlevsellik ve esnek bir tasarım sunmak için de çeşitli eklentilere sahip olan SilverStripe iyi bir tercih olabilir.

5. TextPattern

Hem blog yazarları hem de tasarımcılar düşünülerek tasarlanan TextPattern, sadece 2 MB’lık bir boyuta sahip. Birkaç dakikada kurabileceğiniz sistem sayesinde dakikalar içerisinde yazar olabilirsiniz. Tasarımı değiştirmek isteyenler için XHTML ve CSS’in tüm yönlerini yönetici arayüzünden kolayca değiştirebilirsiniz.

6. RefineryCMS

Tamamen ücretsiz ve açık kaynak kodlu olan RefineryCMS, oldukça basit bir kullanıma sahip. Temiz kullanıcı arayüzü sayesinde herkesin kolaylıkla kullanabileceği sistem, web siteniz için herhangi bir düzen veya tasarım kullanmanız için yeterince esnek.

7. Ghost

Ücretli ve ücretsiz olarak sunulan Ghost, eski WordPress geliştiricileri tarafından kodlanmış. WordPress’e iyi bir alternatif arıyorsanız Ghost’u denemenizi öneririz.

8. Jekyll

Web sitesi yönetmenin yeni bir yolunu arıyorsanız, Jekyll sizin için iyi bir çözüm olabilir. Statik web siteleri oluşturmak için tasarlanan Jekyll, kısa sürede kurulabiliyor. Kendi bloglarını oluşturmak isteyenler için güzel bir seçenek olarak Jekyll’e diğer bloglardaki içeriklerinizi aktarabilirsiniz.

9. Concrete5

Oldukça başarılı bir içerik yönetim sistemi olan Concrete5 ile web siteniz üzerinde yaptığınız değişiklikleri canlı olarak görüntüleyebiliyorsunuz. Hemen hemen herkesin kolaylıkla kullanabileceği Concrete5 ücretsiz olarak sunuluyor.

10. ModX

2005 yılında piyasaya çıkan ModX, 100 bin’den fazla web sitesinde kullanılıyor. Kullanımı oldukça basit olan ve herkesin içerik oluşturmasına olanak tanıyan ModX, aynı web sayfasına birden çok stil eklemeyi de mümkün kılıyor. Ekstra SEO eklentilerine ihtiyaç duymayacağınız ModX, güvenlik konusunda da oldukça başarılı sonuçlar veriyor diyebilirim.

Peki siz bu listede yer alan içerik yönetim sistemlerinden hangisini tercih ediyorsunuz? Bu listede yer almayan ve mutlaka olması gerektiğini düşündüğünüz CMS araçlarını bizlerle yorum bölümünden paylaşabilirsiniz.

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