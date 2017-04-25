Eğer Bu Yeteneklere Sahipseniz, Hiçbir Robot İşinizi Elinizden Alamaz

Geçmişten günümüze kadar pek çok insanın, robotların dünyayı ele geçireceği konusunda hemfikir olduklarına şahit olmuşsunuzdur. Pek çok sektörde robotlar, insanların yapabileceği işlerden daha verimli çalıştıkları için tercih sebebi olabiliyor. Peki, ya robotlar tamamen insanların yerine geçerse? İşte biz de bunu düşündük ve eğer bu yeteneklere sahipseniz, hiçbir robot işinizi elinizden alamaz başlıklı makalemizi hazırladık. Mutlaka göz atmanızı öneriyoruz.

1. Karmaşık Problem Çözme Becerileri

Çeşitli konferanslarda yapılan sunumlarda robotlar oldukça zeki görünüyorlar. Ancak, robotlar sadece programcıların onlara ne söylediklerini biliyorlar ve uyguluyorlar diyebiliriz. Elbette, makine öğrenimi ile desteklenen ve zaman içindeki edinilmiş geri beslemeler yoluyla daha akıllı hale gelen robotlar gibi istisnalar da mevcut.

Bunları düşündüğümüzde, karmaşık problem çözme becerilerine sahip olunca robotların yerinize geçmesine engel olmuş olacaksınız.

2. Proje ve Personel Yönetimi Becerileri

Birkaç kişilik ya da yüzlerce kişinin olduğu bir ekibin başında bir robot olduğunda, projelerin bölümlerini tamamlamak için başarılı sonuçlar gösteremeyen robotlar bu alanda sınıfta kalıyorlar. Bunun yanında personel yönetimi; psikoloji, insan kaynakları ve yasal endişelere kadar çok sayıda konuyu kapsıyor. Yani robotlar, insan kaynakları uzmanlarının yaptığı her şeyi yapamıyorlar.

3. Atletik Beceriler

Spor yapmak ve izlemek, dünyanın dört bir yanındaki insanların ortak popüler eğlence dalları diyebiliriz. Profesyonel sporcular vücutlarını dengelemek, yeni beceriler öğrenmek ve bildiklerini geliştirmek için muazzam bir harcama yaparak kendilerini diğer sporculardan üstün kılmak için çabalıyorlar. Neyse ki, spor endüstrisi robot tehlikesi altında değil.

4. Güven ve Liderlik Becerileri

Güven, insanlarla iletişim kurmayı, yeteneklerinizi ortaya koymayı ve görüş bildirmeyi kolaylaştırarak hayatta ilerlemenize yardımcı olan bir kavram. Liderlik becerileri de aynı şekilde değerli bir olgu diyebiliriz. Robotlar sadece programlanmış makineler olduğu için, insanların yaptığı kadar güven ve liderlik becerilerini taklit edemezler. Bu da bizlere robotlar karşısında bir artı puan daha kazandırıyor.

5. Eleştirel Düşünme ve Yargı Becerileri

Robotlar eleştirel düşünme ve yargılama becerilerini programcıların birikmiş bilgilerinden öğreniyorlar. Robotlar da öğreniyorlar, ancak programcılar onları bilgilendiriyor. Eğitimli robotlar bile insanlar kadar hızlı bir şekilde, bildiklerine dayanarak kararlar alamazlar.

6. Empati Becerileri

En gelişmiş robotlar bile empati göstermenin veya insanların neler hissettiğini anlamanın önemli becerilerini uygulayamazlar. Bu becerilere sahip olmak sizlere pek çok konuda avantaj sağlayacaktır, fakat robotlar ne yazık ki bu becerilerden mahrum kalacaklar.

7. Dinleme Becerileri

İyi bir dinleme becerisine sahip olan insanlar, hem işlerinde hem de insan ilişkilerinde oldukça başarılı sayılabilirler. Müşteri temsilcileri, psikologlar vb. meslekteki insanlar iyi dinleme becerilerine sahip olan insanlardır diyebiliriz. Robotları düşünürsek, sadece öğretilmiş bilgilere odaklanacaklarından dolayı ne yazık ki bu beceriye de sahip olamayacaklardır.

8. Robotik ve Donanım Onarımı

Robotların kaçınılmaz sonlarından biri de arızalanmaları diyebiliriz. Böyle bir durumla karşılaşıldığında insanlar; hata kodlarını okuma, teşhis yapma ve onarım gerçekleştirmeyi bilmelidirler. Bu da kariyer anlamında büyük avantajlar sağlayacaklardır. Eğer bu alana ilginiz varsa, gelecekte iyi bir kariyer yapmak istiyorsanız mutlaka kendinizi geliştirmeli ve gerekli eğitimleri almalısınız.

Özetleyecek olursak; insanlar çabuk düşünebilen ve karar verebilen, pek çok gelişmiş becerilere sahip bireyler olduğundan, sadece öğretilmiş bilgilere dayanarak çalışan robotlardan üstün olduklarını düşünüyorum. Yukarıda sıraladığımız başlıklardaki becerilere sahip olduğunuzda, robotların işinizi elinizden alma gibi bir durumla karşılaşmayacağınızdan emin olabilirsiniz.

Robot İstilasına Doğru Adım Adım Yaklaşıyor muyuz?

Yerinize Bir Robotu İşe Alsalar, Ne Yaparsınız?