Her alanda olduğu gibi teknolojinin ilerlemesiyle bankacılık işlemleri de daha kolay hale geldi. Eskiden havale veya EFT yapmak istediğimizde gişelerde ya da ATM’lerde sıra beklerken, şimdi internet bankacılığını kullanarak saniyeler içerisinde para transferi yapabiliyoruz. İnternet bankacılığına uyum sağlamaya çalışanları düşünerek hazırladığımız bu rehberimizde, EFT ve Havale nedir? Aralarında ne fark var? Anlatmaya çalıştık.

EFT Nedir?

Elektronik Fon Transferi’nin kısaltması olarak kullanılan EFT, temel olarak iki farklı banka arasında yapılan para transferi diyebiliriz. Gişelerden veya ATM’lerden de yapabileceğiniz bu işlemi internet bankacılığı kullanarak daha kolay bir şekilde halledebilmeniz mümkün. EFT işleminde para göndereceğiniz kişinin ad-soyad ve IBAN bilgilerine ihtiyacınız olacaktır. İnternet bankacılığının ilgili bölümüne bu bilgileri girip, göndereceğiniz tutar girişini de yaptıktan sonra hesap bakiyenizin uygun olması durumunda işleminiz onaylanıyor.

Bazı bankalarda EFT için ücret 8 TL’ye kadar değişiklik gösterebiliyor. Bazılarında ise ücretsiz olarak bu işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. EFT için bilmeniz gereken bir başka önemli detay ise işlem saatleri. Resmi tatiller dışında sadece hafta içi 8.00-17.00 saatleri arasında EFT yapabiliyorsunuz. Bu saatlerin dışında yaptığınız işlemler ise ertesi gün için zamanlanıyor.

Havale Nedir?

Havale işlemi ise EFT’nin aksine aynı bankadaki hesaplar arasındaki para gönderme işlemi olarak biliniyor. Para göndereceğiniz kişinin hesabı sizinle aynı bankada yer alıyorsa, internet bankacılığı bölümünden havale bölümünü seçmeniz gerekiyor. EFT’nin aksine havale işlemi için alıcının adı ve soyadı, hesap numarası, şube kodu gibi detaylı bilgilere ihtiyacınız olacaktır. Hafta içi ve hafta sonu fark etmeksizin, günün her saatinde yapabileceğiniz bu işlem için bankalar 1-3 TL arası ücret yansıtıyor. Bazı bankalarda ise bu işlem için ücret talep edilmiyor.

EFT ve Havale Arasındaki Farklar

EFT işleminde farklı bankalardaki hesaplara para gönderebilirsiniz, havale işleminde ise aynı bankadaki hesaplar arasında bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

EFT’nin onay süresi havaleye göre daha kısadır.

EFT işlemi için daha az bilgiye ihtiyaç duyulur, havalede ise daha detaylı bilgiler istenecektir.

EFT ücretleri genel olarak daha pahalıdır, havale ücretleri ise daha ucuzdur.

EFT’yi sadece hafta içi 8.00-17.00 arasında yapabilirsiniz, havaleyi ise 7 gün 24 saat boyunca yapabilirsiniz.

İnternet bankacılığı hız ve kolaylık açısından oldukça önemli bir hizmet diyebilirim. Bankalarda sıra bekleyerek zaman kaybetmek istemiyorsanız, bankanıza giderek internet şubenizi aktif etmelerini talep edebilirsiniz. Bunun yanında, gişelerden veya ATM’lerden yapacağınız EFT ve havale işlemlerinde kesilen ücretler ile internet bankacılığında kesilen ücretler arasında da farklılıklar olabiliyor.

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