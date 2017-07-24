?     Geri Bildirim
TamindirBlogTeknolojiEFT Ve Havale Nedir? Aralarında Ne Fark Var?

EFT ve Havale Nedir? Aralarında Ne Fark Var?

Teknoloji

- 24.07.2017 -
0 Yorum

EFT ve Havale Nedir? Aralarında Ne Fark Var?

Her alanda olduğu gibi teknolojinin ilerlemesiyle bankacılık işlemleri de daha kolay hale geldi. Eskiden havale veya EFT yapmak istediğimizde gişelerde ya da ATM’lerde sıra beklerken, şimdi internet bankacılığını kullanarak saniyeler içerisinde para transferi yapabiliyoruz. İnternet bankacılığına uyum sağlamaya çalışanları düşünerek hazırladığımız bu rehberimizde, EFT ve Havale nedir? Aralarında ne fark var? Anlatmaya çalıştık.

EFT Nedir?

Elektronik Fon Transferi’nin kısaltması olarak kullanılan EFT, temel olarak iki farklı banka arasında yapılan para transferi diyebiliriz. Gişelerden veya ATM’lerden de yapabileceğiniz bu işlemi internet bankacılığı kullanarak daha kolay bir şekilde halledebilmeniz mümkün. EFT işleminde para göndereceğiniz kişinin ad-soyad ve IBAN bilgilerine ihtiyacınız olacaktır. İnternet bankacılığının ilgili bölümüne bu bilgileri girip, göndereceğiniz tutar girişini de yaptıktan sonra hesap bakiyenizin uygun olması durumunda işleminiz onaylanıyor.

Bazı bankalarda EFT için ücret 8 TL’ye kadar değişiklik gösterebiliyor. Bazılarında ise ücretsiz olarak bu işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. EFT için bilmeniz gereken bir başka önemli detay ise işlem saatleri. Resmi tatiller dışında sadece hafta içi 8.00-17.00 saatleri arasında EFT yapabiliyorsunuz. Bu saatlerin dışında yaptığınız işlemler ise ertesi gün için zamanlanıyor.

Havale Nedir?

Havale işlemi ise EFT’nin aksine aynı bankadaki hesaplar arasındaki para gönderme işlemi olarak biliniyor. Para göndereceğiniz kişinin hesabı sizinle aynı bankada yer alıyorsa, internet bankacılığı bölümünden havale bölümünü seçmeniz gerekiyor. EFT’nin aksine havale işlemi için alıcının adı ve soyadı, hesap numarası, şube kodu gibi detaylı bilgilere ihtiyacınız olacaktır. Hafta içi ve hafta sonu fark etmeksizin, günün her saatinde yapabileceğiniz bu işlem için bankalar 1-3 TL arası ücret yansıtıyor. Bazı bankalarda ise bu işlem için ücret talep edilmiyor.

EFT ve Havale Arasındaki Farklar

  • EFT işleminde farklı bankalardaki hesaplara para gönderebilirsiniz, havale işleminde ise aynı bankadaki hesaplar arasında bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
  • EFT’nin onay süresi havaleye göre daha kısadır.
  • EFT işlemi için daha az bilgiye ihtiyaç duyulur, havalede ise daha detaylı bilgiler istenecektir.
  • EFT ücretleri genel olarak daha pahalıdır, havale ücretleri ise daha ucuzdur.
  • EFT’yi sadece hafta içi 8.00-17.00 arasında yapabilirsiniz, havaleyi ise 7 gün 24 saat boyunca yapabilirsiniz.

İnternet bankacılığı hız ve kolaylık açısından oldukça önemli bir hizmet diyebilirim. Bankalarda sıra bekleyerek zaman kaybetmek istemiyorsanız, bankanıza giderek internet şubenizi aktif etmelerini talep edebilirsiniz. Bunun yanında, gişelerden veya ATM’lerden yapacağınız EFT ve havale işlemlerinde kesilen ücretler ile internet bankacılığında kesilen ücretler arasında da farklılıklar olabiliyor.

İndir6.5 MB
VakıfBank Mobil Bankacılık Android
VakıfBank Mobil Bankacılık Android Android için VakıfBank Uygulaması

İndir24.2 MB
VakıfBank Mobil Bankacılık iOS
VakıfBank Mobil Bankacılık iOS iOS için VakıfBank Mobil Bankacılık Uygulaması

İndir14 MB
Halkbank Mobil Bankacılık Android
Halkbank Mobil Bankacılık Android Android için Halkbank Bankacılık Uygulaması

İndir4.7 MB
Halkbank Mobil Bankacılık iOS
Halkbank Mobil Bankacılık iOS iOS için Halkbank Resmi Bankacılık Uygulaması

İndir23.4 MB
Ziraat Bankası iOS
Ziraat Bankası iOS iPhone ve iPad için Ziraat Bankası Uygulaması

İndir3.8 MB
Ziraat Bankası Android
Ziraat Bankası Android Android için Ziraat Bankası Uygulaması

İndir22.3 MB
HSBC Mobil Bankacılık iOS
HSBC Mobil Bankacılık iOS iPhone ve iPad için Resmi HSBC Bankacılık Uygulaması

İndir21 MB
HSBC Mobil Bankacılık Android
HSBC Mobil Bankacılık Android Android için Resmi HSBC Bankacılık Uygulaması

İndir2.4 MB
Yapı Kredi Mobil Bankacılık Android
Yapı Kredi Mobil Bankacılık Android Android İçin Yapı Kredi Bankası Resmi Uygulaması

İndir10.6 MB
Yapı Kredi Mobil Bankacılık iOS
Yapı Kredi Mobil Bankacılık iOS iPhone ve iPad için Yapı Kredi Bankası Uygulaması

İndir23.6 MB
Enpara.com Cep Şubesi iOS
Enpara.com Cep Şubesi iOS iPhone ve iPad için Enpara.com Uygulaması

İndir20 MB
Enpara.com Cep Şubesi Android
Enpara.com Cep Şubesi Android Android için Enpara.com Uygulaması

İndir19.5 MB
Kuveyt Türk Mobil Şube iOS
Kuveyt Türk Mobil Şube iOS iOS için Kuveyt Türk Mobil Şube Uygulaması

İndir
Kuveyt Türk Mobil Şube Android
Kuveyt Türk Mobil Şube Android Android için Kuveyt Türk Mobil Şube Uygulaması

İndir
Akbank Direkt Android
Akbank Direkt Android Android İçin Akbank Cep Uygulaması

İndir13.7 MB
Akbank Direkt iOS
Akbank Direkt iOS iPhone ve iPad İçin Resmi Akbank Bankacılık Uygulaması

İndir25.6 MB
İşCep Android
İşCep Android Android İçin İş Bankası Resmi Mobil Uygulaması

İndir25.8 MB
İşCep iOS
İşCep iOS iOS için İş Bankası Resmi Mobil Uygulaması

İndir16.4 MB
CEPTETEB iOS
CEPTETEB iOS iOS için TEB Banka Uygulaması

İndir9 MB
CEPTETEB Android
CEPTETEB Android Android için TEB Banka Uygulaması

İndir14.8 MB
Şekerbank iOS
Şekerbank iOS iOS için Şekerbank Mobil Bankacılık Uygulaması

İndir
Şekerbank Android
Şekerbank Android Android için Şekerbank Mobil Şube Uygulaması

İndir30 MB
Garanti Cep Şubesi iOS
Garanti Cep Şubesi iOS iPhone ve iPad için Garanti Bankası Cep Şubesi Uygulaması

İndir
Garanti Cep Şubesi Android
Garanti Cep Şubesi Android Android için Garanti Bankası Cep Şubesi Uygulaması

İndir6.4 MB
ING Mobil iOS
ING Mobil iOS iOS için ING Bankacılık Uygulaması

İndir3.4 MB
ING Mobil Android
ING Mobil Android Android için ING Bankası Mobil Uygulaması

Android için Bankacılık Uygulamaları

iOS İçin Bankacılık Uygulamaları

Konular: Teknoloji

Editöre Yaz: Google+
Yazar: (Tüm Yazıları) - 24.07.2017

EFT ve Havale Nedir? Aralarında Ne Fark Var? için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON BLOG YAZILARI

Comic Con 2017'de Gösterilen Tüm DC Comics Fragmanları Comic Con 2017'de Gösterilen Tüm DC Comics Fragmanları San Diego'da düzenlenen Comic Con 2017, DC Comics için oldukça hareketli geçti. Genel olarak TV dizilerinin kısa kliplerini gösteren DC Comics,…
Steam Oyun İndirme Hızı Nasıl Artırılır? Steam Oyun İndirme Hızı Nasıl Artırılır?Oyun konusunda ilk akla gelen platformlardan biri olan Steam, çeşitli zamanlarda yaptığı indirimlerle de kullanıcıları kendisine çekmeyi başarıyor.… Ağustos 2017'de Çıkacak Oyunlar Ağustos 2017'de Çıkacak OyunlarHer ne kadar yaz ayları oyuncular için ölü sezon olsa da yaşadığımız bugünleri fırtına öncesi sessizlik olarak adlandırabiliriz. Sonbahar…
Emekli Maaşı Sorgulama Nasıl Yapılır? Not Alma ve Öğrenme Deneyiminizi Arttıracak 5 Önemli Uygulama

ÇOK OKUNAN YAZILAR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK HABERLER

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK VİDEOLAR