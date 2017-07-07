EaseUS Partition Master Free ile Disk Bölme, Birleştirme ve Klonlama Basit ve Sorunsuz

EaseUS Partition Master, Windows PC kullanıcıları için en iyi disk bölme programı. 12.0 sürümüyle arayüzü yenilenen ve 4KB sektörü sabit diskler için daha iyi destek vermeye başlayan, disk numarasını sistemdeki gibi değiştirme imkanı veren disk bölümleme programı (disk partition sofware); HDD, SSD, USB sürücü, hafıza kartı dahil tüm depolama cihazlarını destekliyor.

Windows için En İyi Disk Bölme Programı:

Disk bölme, disk birleştirme, disk temizleme, disk ayırma, disk biçimlendirme, disk kurtarma kısacası disk üzerinde yapılabilecek tüm işlemleri her seviyede Windows kullanıcısının yardım almadan tek başına yapabilmesi için geliştirilmiş en iyi disk bölme programı EaseUS Partition Master. Windows XP’den Windows 10’a sorunsuzca çalışmak üzere tasarlanmış, gelişmiş bir disk bölümü yönetimi programından bahsediyorum. İster yeni bir Windows PC kullanıcısı olun, isterseniz de tüm Windows sürümlerini kullanmış, kayıt defterinde çekinmeden değişiklik yapabilen deneyimli bir kullanıcı olun, Windows’u kurma aşamasında veya format sonrasında sabit – harici diskiniz üzerinde işlem yaparken bir sorunla karşılaşmışsınızdır. Microsoft’un en gelişmiş Windows sürümü olarak tanıttığı Windows 10’da bu sorunlar önemli ölçüde azaltılmış olsa da işletim sistemiyle birlikte gelen disk yönetimi programı tüm ihtiyaçları karşılayabilecek kadar gelişmiş değil. Bu noktada üçüncü parti disk bölme programları önem kazanıyor. Windows platformu için şu anda kullanılabilecek en iyi disk bölme yazılımı bence EaseUS Partition Master.

EaseUS Partition Master Öne Çıkan Özellikleri

Sadece Windows kullanıcıları için geliştirilen disk bölme programı EaseUS Partition Master’ı dünya genelinde 30 milyonun üzerinde kullanıcı tercih ediyor. Peki neden?

Tüm Diskler İçin Tek Çözüm:

HDD, SSD (16TB’a kadar) dışında USB belleğiniz, hafıza kartınız veya harici diksiniz üzerinde disk bölme, yeniden boyutlandırma, taşıma, genişletme, ayırma, birleştirme, formatlama, kopyalama, klonlama gibi pek çok işlemi teknik bilgiye gerek duymadan çok kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz.

HDD'den SSD'ye Klonlama:

HDD’den SSD diskinize veya tam tersi klonlama işlemi yapabiliyorsunuz. HDD’lere göre çok daha hızlı veri transferine izin veren, Windows’un açılış süresinden programların daha da önemlisi oyunların yüklenme sürelerine her şeyi etkileyen, yeni bir PC almış hissine kapılmamamızı sağlayan SSD’ler, günümüzde HDD’ler kadar yüksek boyutlara sahip ve son kullanıcıların alabileceği fiyat etiketlerine sahip. Hal böyle olunca yeni bir SSD satın alıp işletim sistemiyle birlikte HDD’nizdeki her şeyi yeni diskinize aktarmayı; klonlamayı düşünebilirsiniz. EaseUS Partition Master ile HDD’den SSD’ye veya SSD’den HDD’ye klonlama işlemi son derece kolay, hızlı, sorunsuzca gerçekleşiyor. Daha da güzeli tüm diski veya diskteki bir bölümü klonlayabiliyorsunuz. Yeni diskinize sadece verilerinizi aktarmak veya işletim sistemini taşımak isteyebileceğiniz düşünülmüş.

MBR'den GPT'ye Çevirme:

Windows kurulum aşamasında “Windows bu diske yüklenemez. Seçilen disk GPT bölümü stilinde” hata iletisiyle en az bir kere karşılaşmışsınızdır. Bu hatanın giderilmesine ilişkin çözümleri araştırdığınız vakit onlarca farklı yolun gösterildiği, son derece karmaşık adımlar karşınıza çıkacaktır. EaseUS Partition Master, bu noktada da yardımımıza koşuyor. Program ile MBR diski GPT diske veya GPT diski MBR’ye dönüştürmek son derece basit. Bu işlem formatlama veya silme gerektirmiyor. Yani hiçbir veri kaybınız olmuyor.

Disk Hatası Düzeltme:

EaseUS Partition Master’ı disk hatası düzeltmek için de kullanabiliyorsunuz. Bilinmeyen sabit disk sorunları, disk okuma hataları, depolamaya ilişkin hatalar, hatta sistem önyükleme sorunlarını gidermenize yardımcı oluyor. Onarım işleminin ardından elbette çok daha hızlı, yüksek performansta çalışan bir Windows’la karşılaşıyorsunuz. Hızlandırmadan bahsetmişken programın gereksiz ve yüksek boyutlu dosyaları temizleyip depolama alanından yer açma, disk performansını optimize etme özelliği de var.

HDD Bölüm Kurtarma:

Sabit sürücü hatası, virüs saldırısı, sistem çökmesi, formatlanmış bölüm, yeniden bölme veya başka bir sebepten ötürü ayrılmamış disk alanında silinmiş veya kayıp bölümleri kurtarmanızı da yardımcı oluyor EaseUS Partition Master. Programın HDD bölüm kurtarma sihirbazı sayesinde verilerinizi kolaylıkla kurtarıyorsunuz.

EaseUS Partition Master 12.0 Sürüm Yenilikleri:

EaseUS Partition Master disk bölme programının 12.0 sürümü ile gelen yenilikler:

Kullanıcı arayüzünde ufak güncellemeler

4KB sektörü sabit disk için daha iyi destek

Disk numarasını sistemdeki gibi değiştirme

Danca ve Geleneksel Çince dil desteği

Desteklenen İşletim Sistemleri Desteklenen Sürücü Türleri Desteklenen Dosya Türleri Windows 10 Parallel ATA (IDE) HDD EXT3 Windows 8.1 Serial ATA (SATA) HDD EXT2 Windows 8 External SATA (eSATA) HDD NTFS Windows 7 SP1 SCSI HDD FAT32 Windows 7 32Bit ve 64Bit Katı Hal Sürücüsü (SSD) FAT16 Windows Vista 32Bit ve 64Bit SCSI, IDE and SATA RAID kontrolcüler FAT12 Windows XP Home & Pro Edition RAIDed biçimlerine tam destek ReFS IEEE 1394 (FireWire) HDD USB 1.0/2.0/3.0 HDD Çıkarılabilir cihazlar (flaş disk, hafıza kartı vb.)