?     Geri Bildirim
TamindirBlogOyun , ListelerDüşük Sistem Gereksinimli Oyunlar - 4

Düşük Sistem Gereksinimli Oyunlar - 4

Oyun

- 13.07.2017 -
0 Yorum

Düşük Sistem Gereksinimli Oyunlar - 4ü

Eğer eski bir bilgisayara sahipseniz ve yeni ve yüksek grafik kalitesine sahip oyunları oynayamamaktan şikayetçiyseniz üzülmenize hiç gerek yok. Düşük sistem gereksinimli oyunlar listemizde size göre bir oyun bulabilirsiniz.

Oyun oynamaktaki amacımız eğlenmek olduğu için oyunların illa ki yüksek grafik kalitesine sahip olmasına gerek yok. Kimi zaman bir oyun basit grafiklere sahip olsa da sizi saatlerce bilgisayar başına kilitleyebiliyor. İlk GTA oyununu hatırlarsanız, oyunun çıktığı dönemde diğer aksiyon oyunlarına göre basit grafiklere sahip olduğunu söyleyebilirdik. 3 boyutlu oyunlar iyice yaygınlaşmışken GTA'da 2 boyutlu yapı tercih edilmişti; fakat oyun yine de milyonlarca oyuncunun favori oyunu olmayı başarmıştı. İşte bu listede de bu tür oyunları bir araya getirmeye çalıştık.

Geçtiğimiz yıl farklı düşük sistem gereksinimli oyunlar listeleri hazırlamıştık. Düşük sistem gereksinimli oyunlar 2017 listemizde de önceki listelerimizde olduğu gibi ücretsiz oyunların yanısıra demolara ve makul fiyatlı, ücretli oyunlara da yer vereceğiz. Daha önceki listelerimize göz atmadıysanız aşağıdaki bağlantılardan faydalanabilirsiniz:

Düşük Sistem Gereksinimli Oyunlar (Dev Liste)

Düşük Sistem Gereksinimli Oyunlar - 2

Düşük Sistem Gereksinimli Oyunlar - 3

İlk olarak ücretsiz oyunlara göz atalım:

Konular: Oyun Listeler

Editöre Yaz: Google+
Yazar: (Tüm Yazıları) - 13.07.2017

Düşük Sistem Gereksinimli Oyunlar - 4 için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON BLOG YAZILARI

Akıllı Telefonlar Zamanla Neden Yavaşlar? Akıllı Telefonlar Zamanla Neden Yavaşlar? Akıllı telefonunuzu sürekli yenileyen biriyseniz, bir önceki cihazınızdaki performans kaybını net bir şekilde fark etmişsinizdir. Ve bu durum,…
Gelecekte Akıllı Telefonlar Nasıl Olacak? Gelecekte Akıllı Telefonlar Nasıl Olacak?Günümüzde akıllı telefon teknolojileri, yeni kamera, işlemci ve her yıl ortaya çıkan diğer gelişmelerle hızlı bir tempoda ilerlemesini sürdürüyor.… Akıllı Telefon Kullanımınızı Azaltacak Uygulamalar Akıllı Telefon Kullanımınızı Azaltacak UygulamalarAkıllı telefonlar hayatımıza girdiğinden beri 7’den 70’e herkes bağımlılık derecesine ulaşmış durumda. Her anımızda elimizde olan akıllı…
SGK Onaylı Hizmet Dökümü Nasıl Alınır? EaseUS Partition Master Free ile Disk Bölme, Birleştirme ve Klonlama Basit ve Sorunsuz

ÇOK OKUNAN YAZILAR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK HABERLER

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK VİDEOLAR