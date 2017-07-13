Düşük Sistem Gereksinimli Oyunlar - 4

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Eğer eski bir bilgisayara sahipseniz ve yeni ve yüksek grafik kalitesine sahip oyunları oynayamamaktan şikayetçiyseniz üzülmenize hiç gerek yok. Düşük sistem gereksinimli oyunlar listemizde size göre bir oyun bulabilirsiniz.

Oyun oynamaktaki amacımız eğlenmek olduğu için oyunların illa ki yüksek grafik kalitesine sahip olmasına gerek yok. Kimi zaman bir oyun basit grafiklere sahip olsa da sizi saatlerce bilgisayar başına kilitleyebiliyor. İlk GTA oyununu hatırlarsanız, oyunun çıktığı dönemde diğer aksiyon oyunlarına göre basit grafiklere sahip olduğunu söyleyebilirdik. 3 boyutlu oyunlar iyice yaygınlaşmışken GTA'da 2 boyutlu yapı tercih edilmişti; fakat oyun yine de milyonlarca oyuncunun favori oyunu olmayı başarmıştı. İşte bu listede de bu tür oyunları bir araya getirmeye çalıştık.

Geçtiğimiz yıl farklı düşük sistem gereksinimli oyunlar listeleri hazırlamıştık. Düşük sistem gereksinimli oyunlar 2017 listemizde de önceki listelerimizde olduğu gibi ücretsiz oyunların yanısıra demolara ve makul fiyatlı, ücretli oyunlara da yer vereceğiz. Daha önceki listelerimize göz atmadıysanız aşağıdaki bağlantılardan faydalanabilirsiniz:

Düşük Sistem Gereksinimli Oyunlar (Dev Liste)

Düşük Sistem Gereksinimli Oyunlar - 2

Düşük Sistem Gereksinimli Oyunlar - 3

İlk olarak ücretsiz oyunlara göz atalım: