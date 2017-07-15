Doğadan Esinlenerek Geliştirilmiş 7 Robot

Doğa her zaman insanlara ilham kaynağı olmuştur. Hatta tarihi bir bilgi de verelim; 1739'da Fransız sanatçı Jacques de Vaucanson dünyaya ilk otomat ördeği hediye etmişti. Yirminci yüzyılın ortalarında ise İngiliz sinir bilimci William Gray Walter, kaplumbağa robotlarını icat etmişti. Bu blogda, doğadan esinlenerek geliştirilen 7 robotu inceleyeceğiz.

1- Octobot

Bu robot gerçek bir ahtapota çok benziyor. Octobot, içerisine gömülü devrelerle ve güçlü kimyasal reaksiyonlar sayesinde hareket ediyor. Yumuşak bir dış yüzeye sahip olmasıyla da dikkat çekiyor.

2- Pleurobo

İsviçre'nin Ecole Polytechnique Federale de Lausanne Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından geliştirilen bu robot, geçmişte yaşayan sürüngenlerin hareket kabiliyetlerini daha iyi anlamak için geliştirildi. Ekip, omurilik ve beyin arasında keşfedilen bağın, nöroprostetik hakkında önemli bilgiler sağlayacağına inanıyor.

3- Microdrone (Dragon Fly)

Drone'lar günümüzde tüketiciler tarafından da ulaşılabilen bir standart haline geldi. Fakat gürültüye, güç tüketimine, rüzgarlı koşullarda düzensiz davranışlarına kadar pek çok dezavantajı var. Animal Dynamics tarafından geliştirilen bu micro-drone ise tarih öncesi böcekçillerden esinlenerek geliştirildi. Üstelik askeri alanda kullanılması amaçlanıyor.

4- Cassie

Nam-ı değer devekuşu. İki ayaklı robotlar ana ilhamını insanlardan alıyor olsa da, Cassie devekuşlarından etkilenilerek geliştirildi. Oregon State Üniversitesi'nde geliştirilen bu robot, devekuşu gibi büyük ve hızlı hareket edebiliyor.

5- SpotMini

Boston Dynamics insanlığı en çok heyecanlandıran robotları üreten şirket olarak biliniyor. Google gibi büyük bir yapının arkasında olduğu ekip, doğadan esinlenerek pek çok robot geliştirdi. Zürafa'dan esinlenildiği söylenilen SpotMini ise, yüksek teknolojili bir teslimat aygıtı olarak dikkat çekiyor.

6- Robotic Skin

MIT'deki bir ekip, bir robotun cilt ile donatılmasını amaçlarken ilginç bir keşif yaptı. Bu robotik cilt sayesinde robotlar, tehlikeyi hissettiklerinde üzerlerinde bulunan parlak boyayı yok edebiliyorlar.

7- Festo

Kelebeklerden esinlenerek geliştirilen bu robotumuz ise, dış kamera sistemi olarak kullanılıyor. Üstelik oldukça hafif ve kompakt olmasıyla da dikkat çekiyor.

Gelecekte Mesleğinizi Elinizden Alabilecek 6 Robot