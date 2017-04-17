Dikkat! İşte İnternette Aranmaması Gereken 6 Hassas Konu

Kişisel bilgisayarınızdan ya da mobil cihazlardan internette arama yaparken hepimizin garip alışkanlıkları olabilir. Bunların çoğunu bilinçsiz olarak arama kutusuna yazıveririz. Ancak gerek ofislerimizde, okullarda ve herkese açık internet bağlantısı olan yerlerde aramalarımız hakkında daha özenli olmamamızı gerektiren bazı konular olduğunu da aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Bazı anahtar kelimeler eğer dikkatli olmazsak daha sonra başımızı çok ağrıtabiliyor.

Genel kullanıma açık mekanlarda (yani okul, ofis, kütüphane ya da internet kafe gibi yerlerden bahsediyorum) arama yapma alışkanlıklarımız aslında pek çok kişi tarafından takip edilebildiği gibi, birçok alışkanlığımızı ve karakterimizi de ortaya çıkarabiliyor. Özellikle iş yerlerinde ve okullarda, bilgisayarları ortak kullanan herkesin kişisel alışkanları işverenler veya yönetim tarafından yakından takip edilebiliyor. İşiniz bittiğinde bilgisayardan tarayıcı geçmişini silmeniz bile çok bir şey ifade etmeyebiliyor.

+18 içeriklere hiç bulaşmayın

Pornografiyle ilgili içeriklere hiç bulaşmayın. Bunu akıllı mobil cihazlarınızda da alışkanlık haline getirmeyin çünkü servis sağlayıcılar dahil herkes sizi kolayca mimleyebilir ve hayatınızız boyunca bu lekeden kurtulmanız mümkün olmayabilir. İngiltere2de yapılan bir araştırmaya göre sadece İngiltere parlamentosunda bile bir hafta 300 binden fazla bu türde arama yapılıyor. Kim bilir, okullarda ve iş yerlerinde durum nasıldır. Aman ha! Nefsinize hakim olun.

Şirketinizle ilgili detayları fazla kurcalamayın

Çalıştığınız şirket hakkında size anlatılandan daha fala bilgiye ulaşmak da son derece sıkıntı yaratabiliyor. Bu konuda ısrarlı aramalarınız varsa bundan vazgeçin. Çünkü bir gün üst düzey bir yetkili tarafından "Bir sıkıntın mı var?" sorusuyla karşılaşırsanız ellerinizden başlayarak har yeriniz terleyebilir. Gizliden arama yapmaktansa, yetkili bir kişiye sormak daha güvenilir olabilir.

Mesleğinizle ilgili aramalar da sizi sıkıntıya sokabilir

Çok sağlam bir referans mektubuyla işle başlamış olsanız da mesleğinize dair "torna tesviye nasıl yapılır" ya da "blog nasıl yazılır" gibi, işinizi nasıl yapabileceğinize dair web taramaları yapmamanızı tavsiye ederim. Bu tür aşırıya kaçan arama alışkanlıkları üstlerinizde soru işaretleri yaratabilir. "Oğlum ne aranıyorsun, işinizi bilmiyor musun?" sorusu ile karşılaşabilirsiniz.

Rakip iş yerlerinde kesinlikle iş aramayın

Hatta siz en iyisi işyerinizden hiç elaman arama sitelerine girmeyin bile. Bu tür davranışlar kesinlikle ait olduğunuz iş yerinde hiç hoş karşılanmaz ve "bu adam gidici galiba" sorularına yol açabilir. Eğer işinizden memnun değilseniz, yeni bir fırsat için evinizdeki bilgisayarı kullanmanızı tavsiye ederim. Kol kırılsın, yen içinde kalsın değil mi ama? Böyle bir durumda iş arkadaşlarınızla bile konuşmamanız gerekiyor aslında.

Çöp çatan sitelere girmeyin arama yapmayın

İş zamanı iş, aşk zamanı aşk! Ne işiniz var mesai saatlerinde ya da okuldayken gönlünüzü eğlendirmeye. Böyle bir alışkanlığınız varsa "bu da çok çapkınmış" gibisinden karizmanızın iş arkadaşlarınız ve amirleriniz tarafından çizilmesine çanak tutmuş oluyorsunuz. Onun için biraz sabredin eve döndüğünüzde gönlünüzün sultanını ya da beyaz atlı prensinizi aramaya devam edin.

Düğün ve benzeri eğlence organizasyonları sorgulamayın

Ama iş yeri bunun için hiç müsait değil ki. Kişisel aktiviteleri iş yeri ve kurumlardan sorgulamak nereden aklınıza geldi şimdi. Milletin maskarası olmanın ne lüzumu var değil mi? Özellikle tatil ve turistik acente sitelerinden uzak durun.

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