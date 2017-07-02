Dijital Fotoğraf Makinesi Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

36'lık filmler, karanlık odadaki film banyosu maceraları, ağır ve büyük boyutlu makinelerle geçmişte hayatımıza yer edinen analog fotoğrafçılık, yerini artık yeni nesil dijital fotoğrafçılığa bıraktı. Dijital fotoğraf makinesi alırken nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda oldukça eğlenceli bir rehber hazırladık.

Tarafınızı Seçin! Kompakt Makine mi Yoksa DSLR Mi?

Dijital fotoğraf makinesi almadan önce kullanım amacınızı belirlemek durumundasınız. Fotoğraf çekmek benim için sadece anı yakalayıp deklanşöre basmaktan ibaret olan bir şey diyorsanız ve amacınız seyahatlerinizde bol bol hatıra fotoğrafı çekmek ise kompakt makineler ergonomik tasarımı hem de görece ekonomik fiyatıyla sizin için uygun bir seçim olabilir.

Sony dsc - w620 bu minvalde iyi bir seçenek olabilir.

14 megapiksek çözünürlüklü 5X optik zoom'lu Sony Cybershot serisi bu makine yaklaşık 300 TL. Alternatifler çok fazla ama örnek teşkil etmesi açısından bu modeli seçtik.

DSLR makineler ise hobi amaçlı kullanımın dışında profesyonelliğe uzanan yolun önemli bir aracı niteliğinde. Kompakt makinelerden ayrılan en önemli yanı objektifinin değiştirilebilir olması ve sensör yapısı. Bu minvalde giriş seviyesi için Canon 60D, 600D; ileri düzey için ise full frame (tam çerçeve) sensör boyutuna sahip Sony A7II, Nikon D750, Canon 6D iyi birer alternatif olabilirler.

Kompakt Fotoğraf Makinesi Alırken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

1. Megapiksel Değeri Sizi Yanıltmasın!

Hobi amaçlı kullanabileceğiniz bu türdeki makineleri alırken megapiksel çözünürlüğüne aldanarak bir tercih yapılmaması gerekiyor. Zira megapiksel çözünürlüğünün yüksek olması çok iyi bir fotoğraf makinesine sahip olduğumuz manasına gelmiyor. Zira megapiksel çözünürlüğünün bize tek faydası baskıda büyük boyutlu materyallere basım yapılmak istendiğinde olacaktır. Objektifin çizgi çözünürlüğüyle sensörün megapiksel çözünürlüğünün aynı şeyler olmadığının bilincinde olun!

2. Optik Zoom Değerine Dikkat!

Kompakt dijital fotoğraf makinelerinde uçsuz bucaksız dijital zoom ifadesi bulunabilir. Dijital zoom pikseller üzerinde bir büyütme ile yakınlaşma sağladığından elverişli sonuçlar sunmaz. Asıl dikkat etmemiz gereken optik zoom ifadesidir. Optik zoom objektif içerisindeki merceklerin biribirine yakınlaşıp uzaklaşmasıyla elde edilen bir yakınlaştırma biçimi olduğundan görüntüde herhangi bir bozulma olmaz. Optik Zoom katsayısı yüksek olan dijital fotoğraf makinelerini tercih edin.

3. Batarya Ömrüne Dikkat!

Kompakt makineler en büyük handikaplarından biri de şarj süresidir. Bu yüzden dijital kompakt makine alırken batarya yapısını ve şarj süresini kontrol etmekte fayda var.

DSLR Fotoğraf Makinesi Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

1. Her Şeyin Başı Objektif!

Bu tip makinelerin en büyük avantajlarından biri değiştirilebilir objektif yapısıyla farklı kullanım alanlarına hitap edebilmelisidir. Bu işin üstadlarından pek çoğu "Objektifin gövdeden önemli olduğu" tezini ısrarla savunur. Bu nedenle dijital fotoğraf makinenizi seçerken objektif seçimi içinde kolları sıvamalısınız. Bazı DSLR makineler kit lens adı altında objektifle beraber satılırken bazıları "body" ifadesiyle sadece gövde olarak satışa sunulur.

Manzara çekimi yapacaksanız geniş açılı objektif, nesne çekimi yapacaksınız dar açılı objektif tercih etmeniz gerekiyor. Bunun yanında titreşim giderme, MTF değeri, malzeme yapısı gibi özellikleri deyim yerindeyse ince eleyip sık dokumanız gerek! Kapsamlı bir objektif yatırımının DSLR dijital fotoğraf makinenize verdiğiniz ücreti kat ve kat aşabileceği ihtimalini de unutmamanız gerekiyor.

2. Amacınız Video Çekmekse DSLR Fotoğraf Makinesi İyi Bir Fikir Değil!

DSLR dijital fotoğraf makinenizde bulunan sensör dediğimiz aygıtın (objektiften gelen görüntünün dijitalleştiği ortam) belli bir kullanım ömrü bulunuyor. Fotoğraf çekerken objektiften gelen görüntü saniyeden kısa bir süre müddetince objektife düşer ve akabinde perde hemen kapanır. Fakat video çekerken perde hep açıktır ve hassas bir aygıt olan sensör sürekli ışığa maruz kalır. Bu durum DSLR fotoğraf makinelerinin ömrünü önemli ölçüde kısaltır. Bu nedenle amacınız video çekmekse DSLR dijital fotoğraf makinesi yerine dijital video kamera satın almak daha mantıklı olacaktır. İkinci el DSLR dijital fotoğraf makinesi almayı düşünen arkadaşlarımız makineyle ne kadar süre video çekildiğini teyit etmeden seçim yapmamalıdır.

3. Garantisiz ve Refurbished Cihazlara Karşı Dikkatli Olun!

Merdiven altı satış yapan noktalardan faturasız, garantisiz cihaz satın almak ilerleyen zamanlarda sizi zor duruma sokabilir. Öte yandan düşük fiyatıyla sizi cezbedebilecek refurbished cihazları satın alarak hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Refurbished (yenilenmiş), fabrikasyon hatası bulunan cihazların yenilerek tekrar satışa sunulması demektir. Bu tür cihazlar için bütünüyle iyi veya kötü diyemeyiz. Fakat satın alırken imkan varsa refurbished ibaresi olmayan cihazları tercih etmek mantıklı bir seçim olabilir.

İyi Bir Fotoğrafçı Olmanın Altın Kuralları!