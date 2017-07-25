İnternette gördüğümüz hemen hemen her fotoğraf kırpma, filtre, sıkıştırma, renk düzeltme veya zararsız diğer rötuşlar ile bir şekilde düzenlenmiş durumda. Fakat birçok kişi, orijinal fotoğrafları düzenleyerek aldatmaca ile ziyaretçi çekmeye de çalışabiliyor. Biz de bu rehberimizde, bir fotoğrafın gerçek olup olmadığını nasıl anlarsınız sorunsalını anlatacağız. Mutlaka göz atın.

Zayıf Düzenleme Hataları

Bir fotoğrafta göze çarpan hatalar, manipülasyon yapılmış fotoğrafları tanımanın ilk adımı olmalıdır. Fotoğrafta bir şeyin değiştirildiğini düşünüyorsanız ilk yapmanız gereken şey, düzenlendiğini düşündüğünüz alana yakından bakmaktır. Bir öznenin etrafındaki çarpıtma, fotoğraf manipülasyonunun açık bir göstergesidir. Örnek olarak yukarıdaki fotoğrafı inceleyebilirsiniz.

Aydınlatma

Birbirine bitişik iki kişi farklı bir şekilde aydınlatılmışsa, içlerinden birisi gerçek olmayabilir. Aynı şey, fotoğraflara eklenen nesneler için de geçerlidir. Nesneye düşen ışık miktarı, fotoğraftaki en önemli şeylerin geri kalanıyla ilişkili değilse muhtemelen düzenlenmiştir. Örnek fotoğrafı inceleyebilirsiniz.

Yinelenen Pikselleri Kontrol Edin

Açık mavi gökyüzünden bir fotoğrafınız olabilir. Ancak her mavi piksel birbirinden biraz farklıdır ve sadece mavi bir fırça ile değiştirilemez. Photoshop’taki fırça veya klonlama aracı gibi bazı araçlar, kopyaladığınız veya boyadığınız her şeyi çoğaltmak için aynı pikselleri kullanıyorlar. Yani fotoğraftaki şüpheli benzer piksellerin lekeleri, düzenlenmiş bir fotoğrafın kanıtı olabilir.

EXIF Verileri Dostunuzdur

Düzenlemeler için bir fotoğrafı inceledikten sonra hala ikna olmamış olabilirsiniz. İşte bu durumda fotoğrafın EXIF verisine bakarak ikna olmaya bir adım daha yaklaşabilirsiniz. EXIF verilerinde fotoğrafın enstantane, diyafram, pozlama, fotoğraf makinesi marka ve modeli gibi meta verileri yer alıyor. Çeşitli Exif düzenleme araçları, meta verilerin bazı bölümlerini kaldırabiliyor veya fotoğrafın değiştirildiğini gösteren veriler ekleyebiliyor. Meta verilerinin olmaması, fotoğrafın bu bilgilerinin silindiği anlamına geliyor. Bunun sonucunda, görüntü kaynağının tanımlanması ve geçerliliğinin doğrulanması zorlaşıyor.

Exifdata ve Metapicz gibi bazı servisler, fotoğraflarınızın EXIF verilerini kontrol etmek için başvurabileceğiniz web tabanlı seçeneklerdir. Aramanız gereken şüpheli meta veriler genellikle görüntünün oluşturulduğu tarihi içerir. Yani bu tarih, değiştirilen fotoğrafın çekildiği gün yerine oluşturulduğu gün olabilir.

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