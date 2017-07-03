Avast Güncellendi! iPad Mini ve 20 Avast Premier Hediye Ediyoruz!

Ülkemizde ve dünyada en yaygın olarak kullanılan antivirüs yazılımlarının geliştiricisi olan Avast, ürün yelpazesinde güncelleme yaparak antivirüs çözümlerini en güncel tehditlere karşı hazırlıklı hale getirdi.

Bilindiği üzere son zamanlarda Wanna Cry ve Petya gibi fidye yazılımları türeyerek büyük etki yarattı. Bu kötü amaçlı yazılımlar herhangi bir bilgisayara sızdıktan sonra bu bilgisayarlardaki dosyaları şifreliyor ve dosyalara erişilmesini engelliyor. Dosyaların kilidinin açılabilmesi için de kullanıcılardan yüksek tutarlı bir fidye isteniyor. Eğer bilgisayarınızda sizin için hayati öneme sahip olan dosyalar bulunuyorsa bu durum bir hayli canınızı sıkabilir. İşte Avast'ın yeni Ransomware Shield özelliğiyle bu sıkıntıları yaşamaktan kurtulabileceksiniz.

Avast güvenlik yazılımlarının güncellenmesi ve yeni özellikler kazanmasının şerefine Avast ile ortak olarak özel hediyeler dağıttığımız bir kampanya düzenliyoruz. Bu kampanyaya katılarak şu hediyeleri kazanabileceksiniz:

- 1 Adet Apple iPad Mini

- 20 adet Avast Premier lisansı (1 Yıllık)

Görüleceği üzere kampanyaya katılarak kaliteli bir tablet ve Avast'ın en gelişmiş güvenlik çözümü olan Avast Premier'i kazanma şansına sahip olacaksınız. Kampanyaya katılım şartlarını yazımızın ilerleyen bölümünde sizlerle paylaşacağız. Öncelikle güncellenen Avast güvenlik yazılımları ile birlikte neler geldiğine göz atalım:

Güncellenen Avast Yazılımlarıyla Birlikte Gelen Yenilikler

Avast, yeni sürümlerle birlikte bütün güvenlik yazılımlarında geliştirmeler ve küçük iyileştirmeler yapıyor. Avast yazılımlarının önceden sahip olduğu özellikler korunurken, yeni güncellemenin ana teması fidye yazılımı koruması olarak belirlenmiş. Güncelleme notları şu şekilde listeleniyor:

- Yeni Ransomware Shield özelliği (Sadece Avast Internet Security ve Avast Premier için)

- Yeni uyarı sistemi sayesinde tehlikelerden daha kolayca haberdar olabiliyorsunuz

- Uyarılar bildirim merkezine ekleniyor

- Bildirim sayısı artık Avast yazılımlarının bildirim alanındaki simgesi üzerinde görülebiliyor

- Güvenlik Duvarı'nın profil seçeneklerindeki problemler gideriliyor

Dilerseniz Ransomware Shield'in nasıl çalıştığına göz atalım:

Ransomware Shield

Avast'ın bu yeni koruma aracı fidye yazılımlarına karşı ekstra güvence sağlamak amacıyla geliştirilmiş. Avast'ın ücretsiz antivirüs yazılımı da dahil olmak üzere bütün güvenlik yazılımlarında zaten fidye yazılımlarına karşı koruma sunuluyor. Fakat bazı dosyalarınız sizin için hayati öneme sahip ve hassassa, bu dosyaları kaybetmeniz telafi edilemeyecek bir durumdaysa Ransomware Shield kesinlikle işinize yarayacak bir araç olacaktır.

Ransomware Shield temel olarak bilgisayarınızda seçeceğiniz dosyaların değiştirilmesini engelliyor. Fidye yazılımları, dosyaları şifreliyorlar ve erişime kapatıyorlar. İşte Ransomware Shield dosyaların değiştirilerek şifrelenmesinin önüne geçiyor.

Yalnızca Avast Premier ve Avast Internet Security ile birlikte gelen Ransomware Shield'in otomatik bir koruma sistemi olmadığını belirtmekte fayda var. Avast, sistem performansının etkilenmemesi için bu aracın denetimini kullanıcılara bırakıyor. Kullanıcılar Ransomware Shield ile dosyalarını fidye yazılımlara karşı güvence altına almak için öncelikle Ransomware Shield ile korunacak dosyaları seçmek zorundalalar.

Avast yazılımlarının son sürümlerine aşağıda yer alan bağlantılar yardımıyla ulaşabilirsiniz:

Kampanyaya Katılım Şartları

Düzenlemiş olduğumuz kampanyaya katılmak için öncelikle Tamindir Facebook Sayfası üzerinde paylaştığımız aşağıda yer alan videoyu herkese açık olarak paylaşmalısınız.

Ardından yukarıda paylaştığımız videoda yorumlara üç arkadaşınızı etiketleyin ve "Neden Avast?" sorusunu #avastkullanıyorumçünkü etiketiyle yanıtlayın.

Son olarak da aşağıda yer alan bağlantı yardımıyla katılım koşullarını yerine getirerek, kampanyamıza katılmaya hak kazanın!

iPad Mini ve 20 Avast Premier Hediye Ediyoruz

İki hafta sürecek olan kampanyamız 03.07.2017 tarihinde başlayıp 17.07.2017 tarihinde sonlanacaktır. Kazananlar kampanya katılımı sona erdikten sonraki ilk hafta içerisinde Tamindir Facebook sayfasında canlı yayında belirlenecektir.

Şimdiden kampanyamıza katılan herkese bol şans dileriz.