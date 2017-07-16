Android için En İyi 8 Video Oynatıcı Uygulaması

Tüm dünyanın video odaklı medya ortamına doğru ilerleyişi hızla sürüyor. Bu ilerleme devam ederken, Android cihazlarınızda hızlı ve güvenilir bir video oynatıcısının olması her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Bizler de bunu dikkate aldık ve Android için en iyi 8 video oynatıcı uygulamasını sizler için listeledik.

1. MX Player

Bu listenin ilk sırasında MX Player’a yer vermemek olmazdı. Rakiplerine göre oldukça üst seviyede olan MX Player’ı kullandığınızda, ek olarak başka bir video oynatıcı uygulamasına ihtiyacınız olmayacaktır.

Çok yönlü kod çözme özelliğine sahip olan ve temel video oynatıcı özelliklerini (ileri-geri sarma, ses seviyesi, hızlı ileri sarma vb.) sizlere sunan MX Player ile hemen hemen her dosya biçimini oynatabilirsiniz. Ayrıca, altyazı dosyalarını da kullanabilmeniz mümkün. Reklamsız bir deneyim istiyorsanız Pro sürümünü 6 dolara satın alabileceğiniz uygulamanın ücretsiz sürümü de reklam destekli.

2. Wondershare Player

MX Player’ın tek başına dev kadro niteliğinde olduğunu söylemiştik fakat, alternatiflerini de incelemekte fayda var. Wondershare Player uygulamasında da ses dosyalarını ve video dosyalarını oynatabilir, altyazılı videolar izleyebilir, dosyalarınızı yerel Wi-Fi ağınız üzerinden aktarım yapabilirsiniz.

YouTube, Vevo, TED, ESPN ve Hulu gibi popüler içeriklere sahip uygulamalara da Wondershare Player üzerinden erişebilirsiniz.

3. KMPlayer

İhtiyacınız olan tüm özellikleri sunan KMPlayer uygulaması, izlemek istediğiniz içeriği bulmanızda yardımcı olmak için oynatma hızı kontrolleri, altyazı desteği ve tema desteği sunuyor. Videolarınızı izlerken başka işlerle uğraşmanıza olanak sağlayan Pencere Modu ve Google Drive’daki dosyalarınızı indirmeden izlemenize olanak sağlayan özelliği sayesinde öne çıkan KMPlayer uygulaması ücretsiz olarak sunuluyor.

4. VitalPlayer

Bu listede yer alan diğer alternatifleri kadar gösterişli olmasa da, VitalPlayer’ı özel kılan benzersiz bir özellik bulunuyor. Dahili olarak gama ve parlaklık düzeltme araçları sunan uygulamada, çok karanlık bir video veya film izlemek istiyorsanız çok memnun kalacağınızı düşünüyorum. Ya da, güneşli bir günde dışarıda film izlemeye çalışıyorsanız bu araçlar sizi bir hayli memnun edecektir.

İndir VitalPlayer Android Android için Video Oynatıcı Uygulaması

5. BSPlayer

Play Store’daki en eski video uygulamalarından biri olan BSPlayer, hala güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. MX Player gibi kod çözme, donanımla hızlandırılmış oynatma gibi sıradan dokunmatik kontrol düğmeleri ve pek çok video formatı desteği sunan BSPlayer, herhangi bir DNLA alıcısı için oynatma ve Google Chromecast desteği de sunuyor.

6. Kodi

Tüm platformlar için önde gelen ev sineması uygulaması olan Kodi ile video oynatmaktan çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Tamamen ücretsiz ve reklamsız olarak sunulan Kodi’nin büyük ekranlı cihazlarda daha çarpıcı göründüğünü söyleyebiliriz.

İndir Kodi Android Android için Medya Oynatıcı

7. MoboPlayer

Kodek desteği sayesinde hemen hemen her video formatını oynatabilen, altyazı desteği sunan ve çalma listesi dahil pek çok özellik sunan MoboPlayer uygulaması ile web üzerinden video akışı yapabilir, HTTP ve RTSP protokollerinden video oynatabilirsiniz.

8. Video Player HD

Listemizin son sırasında yer alan Video Player HD uygulaması, muhteşem dokunmatik ekran kontrolleri sunan bir video oynatıcı uygulaması. Parlaklık değiştirme, ses seviyesi ayarlama ve video üzerinde ileri-geri sarma hareketi yapabileceğiniz uygulamada ekstra özellikler de sunuluyor. Cihazınızın sesi için en etkileyici 10 bant ekolayzır için bir gece modu sunan uygulamanın bu özelliği, herhangi bir ekolayzer uygulamasına rakip olacak kadar iddialı diyebilirim.

Son olarak, altyazı ve sesin hatalı senkronlandığı durumlarda bunu düzeltmenize olanak sağlayan ve uyku zamanlayıcısı özelliği bulunan Video Player HD uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Sizlere Play Store üzerinde yer alan ve en etkileyici video oynatıcılarını sıraladık. Bunlardan hangisini kullanacağınız tamamen sizin tercihinize kalıyor. Peki siz hangi video oynatıcısını kullanıyorsunuz? Bizlerle yorum bölümünden paylaşmayı unutmayın.

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