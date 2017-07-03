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Ağzımız Açık İzlediğimiz Film Çekim Hileleri

İnternet

- 03.07.2017 -
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film hileleri

İzlediğimiz anda bizi heyecanlandıran, korkutan, gururlandıran film sahnelerinin çekimleri nasıl yapılıyor? Bu yazımda sonra aslında işin gerçeğini de anlamış olacaksınız.

Bilim - Kurgu, aksiyon türündeki filmlerini seven insanların çok merak ettikleri olaya, yani filmlerin çekimlerinden sahnelere, biraz değineceğiz. Efekt tarihine ve efektler uygulanan ilk filmden bahsettikten sonra çekimlerden fotoğraflar göstereceğim. Yalnız şunu belirteyim: Yazıyı okuduktan sonra film merakınızı azaltmak istemiyorum. Sadece nasıl yapıldıklarını göstermek istiyorum.

Computer Genetared Imagery (CGI) olarak bilinen, bilgisayar yaratımı görseller ve videolar ile yapılan ilk efektler, çok sade ve basitti. Ancak insanlar bu tarz efektlerle yeni tanıştıkları için hayranlıkla izliyorlardı. Ayrıca CGI'lerin orduya da çok fazla katkısı olmuştu. Uçaklarla, tanklarla veya gemilerle sürekli tatbikat yapılması, maliyet açısından pek olanaklı değildi. Bu sebepten dolayı da orduların tatbikat ve proje prototipleri CGI ile yapılıyordu.

CGI teknoloji film sektöründe ilk olarak 1973 yılında Westworld adındaki filmde kullanıldı. Robot - insan savaşlarını konu alan film, dünya çapında büyük etkiler yaratmasa da asıl patlama, 1977 yılında Star Wars: A New Hope ile gerçekleşti. 

İsterseniz artık sahnelerin nasıl çekildiğine dair fotoğraflara geçelim:

1) Yani Kaplan Gerçek Değil Mi?

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2)  Bunlar Savaşmıyorlar Mı?

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3) Demir Adam'ı da İfşa Etmedik Demeyiz

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4) Okçular da Gerçek Değil

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5) Bir İnsan Nasıl Maymun Olabilir?

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6) Stüdyo Olduğuna Emin Miyiz?

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7) Diyecek Bir Şey Bulamadım, Şahane!

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8) En Azından Ön Taraf Gerçek

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9) Kıyafet Bile Efekt Hilesi

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10) Nasıl Ya?

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Konular: İnternet Teknoloji

Yazar: (Tüm Yazıları) - 03.07.2017

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