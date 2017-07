Her ne kadar yaz ayları oyuncular için ölü sezon olsa da yaşadığımız bugünleri fırtına öncesi sessizlik olarak adlandırabiliriz. Sonbahar aylarında üst üste gelecek büyük bütçeli oyunlardan önce, Ağustos ayında da bizi yine harika oyunlar bekliyor.

Ağustos 2017'de çıkacak oyunlar arasında başarılı bağımsız oyunlar yer aldığı gibi büyük bütçeli oyunlarda görmek mümkün. Özellikle yıllarca Epic Games'te çalışıp Unreal Tournament ve Gears of War gibi muhteşem shooter oyunlarını hayatımıza kazandıran Cliff Bleszinski'nin geliştirdiği LawBreakers bu ayın en dikkat çekici oyunlarından bir tanesi. Bununla birlikte Sonic Mania gibi bizleri eskilere götürüp getirecek yapımlar da bulmak mümkün. Çıkacak oyunların tamamından ziyade dikkate değer oyunları seçtiğimiz bu listemize, hazırsanız göz atmaya başlayım:

1- Tacoma - 2 Ağustos

Gone Home ile gönüllerimizi fethetmeyi başaran Fullbright tarafındna 2014 yılında duyurulan Tacoma, yine kendine has oynanışı ile dikkatleri çekmişti. İlk gösterilen videosu ile BioShock'un Rapture'una benzer bir mekanda dolaşacağımıza dair sinyaller veren oyun, hiç kuşkusuz muhteşem bir hikaye ile örülü olacağını da belli etmişti. PC ve Xbox One platformları için çıkacak olan oyun, hikaye temelli yapımları merak edenler için birebir.

2- LawBreakers - 8 Ağustos

Hemen yazının başında belirttiğimiz gibi Cliff Bleszinski'nin yeni oyunu LawBreakers, Overwatch'tan sonra iyice popüler olmaya başlayan arena-shooter oyunlarından bir tanesi. Oyunda 10 kişi beşer kişilik iki takıma bölünüyor ve haritada bulunan görevleri tamamlamaya çalışıyor. Tam bir aksiyon ve kaosun hakim olduğu oyun, uzun bir süredir beta sürecinde olsa da 8 Ağustos'tan itibaren herkes için tam sürümüyle açılacak.

3- StarCraft Remastered - 14 Ağustos

Çıktığı ilk günlerde strateji ve oyun dünyasını sallayan, gerçek zamanlı strateji oyunlarına yeni bir soluk getiren StarCraft, 1998 yılında bilgisayarlar için yayınlanmıştı. O günden sonra bir devam oyunu ve birçok ek paketle karşımıza çıkan seri, yenilenerek geri dönüyor. İlk oyundaki tadındna yenmez oynanışı birebir tutan ve bunu yeni nesil grafiklerle harmanlayan remastered, StarCraft sevenler için kaçınılmaz bir oyun olacak.

4- Agents of Mayhem - 15 Ağustos

Çılgınlıklarla dolu Saints Row evreninin içerisinde geçecek ve yine o kafaya yakın ögeler içerek olan Agents of Mayhem PC, Playstation 4 ve Xbox One platformları için yayınlanacak. Yapımcılığını Saints Row serisini de yapan Volition'ın yapacağı oyun, Saints Row IV için çıkarılan ek paket Gat out of Hell'in bitişinden sonrasını konu alacak ve "dünyanın yeniden yaratılışını" anlatacak. Beklenmedik espriler, hiç akla gelmeyecek silahlar ve eğlenceli hikayesiyle bu ayın göz atılması gereken oyunlarından bir tanesi de Agents of Mayhem.

5- Nidhogg 2 - 15 Ağustos

İlk görüşte her ne kadar size bir şey ifade etmese de oynadıkça bağımlılığa dönüşen Nidhogg, temelde bir eskrim oyunu. Fakat bunu iki arkadaşın birbiri ile kapışmasına döndüren ve ortaya harikalar çıkaran yapım, ikinci oyunuyla yine aynı eğlenceli sürdürmeye devam edecek.

6- Sonic Mania - 15 Ağustos

Headcannon ve PagodaWest Games tarafından geliştirilen ve tabi ki SEGA tarafından yayınlanacak olan Sonic Mania PC, Playstation 4, Xbox One ve Nintendo Switch için piyasaya sürülecek. Çocukluğumuzda oynadığımız eski Sonic oyunlarını modern platformlara taşıyacak olan Sonic Mania, bu ay için güzel bir alternatif olabilir.

7- Uncharted: The Lost Legacy - 22 Ağustos

Uncharted 4 ile her ne kadar Nathan Drake'e veda etmişiz gibi dursa da oyunun tadı damağında kalanlar için Nuaghty Dog, The Lost Legacy'i duyurmuştu. Chloe Frazer'i yöneteceğimiz bir ek pkaet olan The Lost Legacy'de bu sefer Hindistan topraklarına gidecek ve aksiyona kaldığımız yerden devam edeceğiz.

8- F1 2017 - 25 Ağustos

Her sene sanki bir önceki senenin aynısıymış gibi görünse de oynanış bazında oldukça büyük değişiklikler yapan F1 serisi, yine bizi PC, Playstation 4 ve Xbox One platformlarında sollamaya geliyor.

9- Absolver - 29 Ağustos

Sloclap tarafından geliştirilen ve son zamanlardaki en orijinal oyunlardan bir tanesi olan Absolver, uzun süredir yaptığı beta testlerinden çıkıyor ve nihai sürümüyle PC ve Playstation 4 platformlarında bizi selamlıyor. Uzak soğu dövüş teknikleri ile aksiyon-rol yapma türünü bir araya getiren, kendine özgü bir dövüş sistemi yaratmaya başaran oyun, göz atılması gereken bağımsız yapımlardan bir tanesi.

10- Life is Strange: Before the Storm - 31 Ağustos

Macera oyunları arasında kendine hemen yer bulan ve hikayesiyle oynayan herkesi etkilemeyi başaran Life is Strange, ilk oyunuyla oldukça beğenilmişti. Bir süredir herkesin yenisi beklediği yapım geçtiğimiz günlerde duyuruldu ve yeni serinin ilk bölümü yeni ayın sonunda bizlerle.

