Yüksek Kaliteli ve Ücretsiz Stok Videolar İndirebileceğiniz 10 Web Sitesi

Sizler için hazırladığımız bu listede, yüksek çözünürlüklü binlerce videoyu ücretsiz olarak sunan stok video sitelerini inceliyoruz.

Listeye geçmeden önce stok videonun ne olduğundan kısaca bahsedelim istiyorum. Video prodüksiyon vb. işlerle uğraşan kişiler, videolardaki bazı geçişler veya sahneler için genel bir görüntü kullanırlar. Buna örnek olarak; konusu İstanbul’da geçen bir dizinin veya filmin sahne geçişlerinde Boğaz Köprüsü, Kız Kulesi veya İstiklal Caddesi gibi yerlerin kullanılmasını gösterebiliriz. İşte bu tür ihtiyaçlarda, genel kullanıma uygun ve herhangi birinin veya kurumun reklamını yapmaya gerek kalmadan ihtiyacınızı karşılayacak görüntüleri ucuz veya ücretsiz bir şekilde elde etmek tam olarak stok video ya da stok fotoğrafçılığı tanımlıyor. Eğer sizin de çeşitli projelerinizde kullanmak istediğiniz videolar varsa telif hakkı sorunlarıyla karşılaşmadan kullanabileceğiniz görüntüler sunan platformları listemizden inceleyebilirsiniz.

Videvo, haftalık yeni ücretsiz videolar yükleyen güncel bir stok video sitesi. İstediğiniz her türden videoya ulaşabileceğiniz platformda; şehir görüntüleri, insanların günlük yaşantıları, doğa videoları, görsel efekt arka planları ve daha fazlasını bulabilirsiniz.

Videoyu indirmeden önce, videoyu orijinal biçimde yeniden paylaşmamayı kabul etmeniz gerekiyor. Bununla birlikte, videoları ticari olmayan veya ticari amaçlı olarak düzenleyebilme ve değiştirebilme hakkınız da bulunuyor.

Distill, ücretsiz ve en yüksek çözünürlüğe sahip koleksiyona sahip diyebilirim. Koleksiyon; insanlar, mimari, teknoloji, hayvanlar ve doğa videolarından oluşuyor. Yaratıcı videolarınız varsa siz de hesap oluşturup videolarınızı gönderebiliyorsunuz.

Distill, e-posta abonelerine 10 günde 10 HD video gönderme teklifi de sunuyor. Ücretsiz videolara sıklıkla ihtiyaç duyuyorsanız, bu teklifi değerlendirmenizde fayda var.

Video Pexels; insanlar, doğa, zaman geçişi ve güzel bir video oluşturabilmek için ihtiyaç duyacağınız her şeyden yüzlerce sunuyor.

İndirebileceğiniz videolar için herhangi bir sınırlama koymayan Video Pexels’ten indirdiğiniz videoları ticari olmayan veya ticari amaçlarla kullanabilirsiniz.

Clip Canvas servisi, telif ücretsiz premium stok fotoğraf kütüphanelerine çok benzeyen abonelik tabanlı bir hizmet. Ancak yine de ücretsiz stok videolarından oluşan bir video kütüphanesi de mevcut. Halihazırda, indirmeye hazır durumda olan 10-20 saniyelik 170’i aşkın video bulunuyor.

Videoları indirebilmek için öncelikle bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Her ne kadar az sayıda video sunsa da, yine de incelemeye değer diye düşünüyorum.

200’ün üzerinde kaliteli ve yüksek çözünürlüklü videolara sahip olan Life of Vids servisinde telif hakkı kısıtlamaları bulunmuyor. Yani her içeriği indirebilir ve istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Kaynak gösterme gibi bir zorunluluk da bulunmuyor.

Ücretsiz stok çekimlerinin en sağlam koleksiyonlarından birine sahip olan Pixabay’de şu anda 2000’i aşkın stok video bulunuyor. Videoları istediğiniz gibi herhangi bir amaca yönelik kullanabiliyorsunuz.

Pixabay’ın video kütüphanesi, her biri topluluğa katkıda bulunmak için elinden geleni yapan kameraman ve editörler tarafından yürütülüyor.

İnsanın, doğanın ve gündelik hayatın içinden en iyi derlemelerinden birine sahip olan Mazwai, son derece etkileyici ve özgün bir video kütüphanesine sahip.

Mazwai’nin benzersiz bir özelliği de, indirmek istediğiniz zaman dilimlerini belirleyebileceği yerleşik düzenleyicisi diyebilirim. Bu sayede her şeyi indirmek zorunda kalmıyorsunuz.

YouTube’un en yakın rakibi olarak bilinen Vimeo, HD kalitesinde kısa filmlerin ve reklam videolarının yayınlandığı bir platform. Peki, HD kalitesindeki görüntülerini indirmenize izin veren bir Vimeo grubunun olduğunu biliyor muydunuz? Evet, doğru böyle bir grup var.

19 binin üzerinde üyesi olan ve indirmek için hazır durumda olan 255 videoya sahip olan grup artık aktif olmasa da HD kalitedeki hazır çekimler için iyi bir kaynak olabilir.

Archive.org, internetin günlüğü, kütüphanesi veya kataloğu olarak bilinen ve milyonlarca fotoğraf, müzik, web sitesi, kitap, film ve diğer birçok dosyayı barındıran kar amacı gütmeyen bir kuruluş. Ayrıca; ünlü Wayback Machine’e de ev sahipliği yapıyor. Wayback Machine, web sitelerinin ilk oluşturulduğu andan sonraki herhangi bir zamandaki görüntüsünü sizlere gösterebiliyor.

10.000’den fazla ücretsiz video çekimi bulunan Pond5 servisindeki videolar, ihtiyaç duyduğunuzda kullanılmaya ve dağıtılmaya serbest durumdalar. Her ne kadar videolar çok eski olsa da, çeşitli projelerde kullanılabilecek çok büyük bir kaynak diyebilirim.

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