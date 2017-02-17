?     Geri Bildirim
TamindirBlogİnternet , Nasıl YapılırYouTube'da Bilmeniz Gereken 10 URL Hilesi

YouTube'da Bilmeniz Gereken 10 URL Hilesi

İnternet

- 17.02.2017 -
0 Yorum

YouTube'da Bilmeniz Gereken 10 URL Hilesi

YouTube, internet üzerindeki en iyi video sitesi unvanını sürdürmeye devam ediyor. Her gün inanılmaz sayıda yüklenen videolarla birlikte, bazı insanlar bu servisle birlikte yaşıyorlar bile diyebiliriz. Bizler de bu rehberimizde, YouTube’da bilmeniz gereken 10 URL hilesini sizler için hazırladık.

1. Videoda Belirli Bir Zamana Bağlantı

Birine YouTube’dan bir video göndermek için bağlantıyı kopyaladığınızda genellikle baştan başlar. Gönderdiğiniz videodaki belirli bir süredeki kısmı göndermek istiyorsanız, video bağlantısına bir zaman damgası ekleyebilirsiniz.

Örnek olarak aşağıdaki videoyu alalım. Arkadaşınıza 1:35. dakikayı göndermek istiyorsanız aşağıdaki bağlantıyı:

youtube.com/watch?v=Kt208IEWDo4

Şununla değiştiriyoruz:

youtube.com/watch?v=Kt208IEWDo4&t=1m35s

Yani videonun sonuna &t= yazdıktan sonra kaçıncı dakika ve saniyeye gitmek istediğinizi yazabilirsiniz.

video geçerli zamana url

Eğer bununla uğraşmak istemezseniz, videoda göndermek istediğiniz kısma geldikten sonra durdurun ve sağ tıkladıktan sonra Geçerli zamana ait video URL’sini kopyala butonuna tıklayın.

2. Sonsuz Video Döngüsü

sonsuz video döngüsü

Bazen bir şarkıyı defalarca art arda dinlediğimiz zamanlar olabiliyor. İşte böyle durumlarda, hiç yorulmadan bu işlemi otomatiğe bağlayabilirsiniz. Bunu yapmak için:

youtube.com/watch?v=Kt208IEWDo4

Şununla değiştirin:

youtuberepeater.com/watch?v=Kt208IEWDo4

Yani yapmanız gereken; video bağlantısında youtube.com yerine youtuberepeater.com yazmak. Böylece videoyu defalarca otomatik olarak oynatabilirsiniz.

3. Yaş Sınırlamalarını Atlama

yaş sınırı

YouTube, yetişkinlere uygun içerik olarak belirtilen videolarda yaş sınırlaması uyguluyor. YouTube hesabınız yoksa ya da izlemek için oturum açmak istemiyorsanız küçük bir hile yapabilirsiniz.

Yaş sınırlaması olan videonun bağlantısı şu diyelim:

youtube.com/watch?v=Kt208IEWDo4

Şu şekilde değiştirelim:

youtube.com/v/Kt208IEWDo4

4. Videonun Başlangıç Süresini Atlama

İlk maddede anlattığımız gibi, videonun başlangıcında belirli bir süreyi atlamayı da seçebilirsiniz. Bu yöntemle sadece saniye cinsinden yazabilirsiniz. Video URL’si şu ise:

youtube.com/watch?v=Kt208IEWDo4

&start=30 ekliyoruz ve:

youtube.com/watch?v=Kt208IEWDo4&start=30

Bu şekilde videoyu 30.saniyeden başlatabilirsiniz.

5. YouTube Videolarını İndirme

youtube video indirme

Çeşitli işleriniz için bir YouTube videosunu indirmek istiyorsanız, bunu kolayca yapabilmenizi sağlayan kısayollar mevcut. Bunu yapmak için video URL’sinin başına pwn ya da kick eklemeniz yeterli olacaktır.

Videonun orijinal bağlantısı:

youtube.com/watch?v=Kt208IEWDo4

İndirmek için:

pwnyoutube.com/watch?v=Kt208IEWDo4
kickyoutube.com/watch?v=Kt208IEWDo4

Telif hakkıyla korunan müzikler vb. içerikleri indirmeyiniz.

6. YouTube TV’yi Kontrol Edin

youtube tv

YouTube TV, akıllı TV’ler ve konsollardaki uygulamalar için tasarlanan bir arayüz. Temiz bir görünüm elde etmek istiyorsanız kullanmaya değer görünüyor. Göz atmak için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz:

youtube.com/tv

7. Aboneliklerinize Gidin

YouTube’un öneriler sayfası çoğu zaman işe yaramaz içeriklerle dolu olabiliyor. Bunun yerine direkt olarak abone olduğunuz kanallardan videolar görmek istiyorsanız, tarayıcınızdaki YouTube yer işaretinin bağlantısını aşağıdaki ile değiştirmeyi deneyebilirsiniz.

youtube.com/feed/subscriptions

8. Herhangi Bir Videonun Küçük Resmini Alın

YouTube’da gördüğünüz herhangi bir videonun önizleme resminin yüksek kaliteli halini elde etmek istiyorsanız, bunu oldukça kolay bir yöntemle yapabilirsiniz.

Resmini alacağımı video bağlantısı:

youtube.com/watch?v=Kt208IEWDo4

Aşağıdaki URL’yi ziyaret ederek, yüksek kaliteli resmi elde edebiliriz:

img.youtube.com/vi/ Kt208IEWDo4/maxresdefault.jpg

Burada yapmış olduğumuz işlem; orijinal bağlantıda watch?v= kısmından sonra gelen ID bölümünü kopyaladıktan sonra yukarıda vermiş olduğumuz bağlantıda yerine yerleştirmek oldu.

9. Bir Videodan GIF Yapın

video gif yapma

İzlediğiniz bir videodaki herhangi bir bölümü GIF olarak hazırlamak istiyorsanız, bunun da çok kolay bir yöntemi bulunuyor. Aşağıdaki URL’den GIF yapmak istiyoruz diyelim:

youtube.com/watch?v=Kt208IEWDo4

URL’yi şu şekilde değiştiriyoruz:

gifyoutube.com/watch?v=Kt208IEWDo4

Açılan sayfada çeşitli efektler ekleyebilir, GIF’i kırpabilirsiniz. İşiniz bittiğinde, oluşturduğunuz GIF’i istediğiniz yerde paylaşabilir veya kaydedebilirsiniz.

10. YouTube Videolarını Karıştırın

videoları karıştırma

YoutubeDoubler ile iki videoyu aynı anda başlatarak birbirine karıştırabiliyorsunuz. Senkronizasyona yardımcı olması açısından iki videonun da belirli bir sürede başlamasını da sağlayabilirsiniz.

Bu servis sayesinde isterseniz aynı anda iki şarkıyı ya da müziği birbirine karıştırabilir, isterseniz de bir klip izlerken arka plana farklı bir müzik ekleyebilirsiniz. Bu konuda yaratıcılık size kalıyor.

İndir6.6 MB
YouTube Android
YouTube Android Android İçin Resmi YouTube Uygulaması

İndir3 MB
YouTube Windows-phone
YouTube Windows-phone Windows Phone İçin Resmi YouTube Uygulaması

İndir11.6 MB
YouTube iOS
YouTube iOS iPhone, iPod Touch ve iPad İçin YouTube Uygulaması

YouTube Alternatifi En İyi 10 Video Sitesi

YouTube Tarihinin En Nefret Edilen 10 Videosu

Konular: İnternet Nasıl yapılır

Editöre Yaz: Google+
Yazar: (Tüm Yazıları) - 17.02.2017

YouTube'da Bilmeniz Gereken 10 URL Hilesi için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON BLOG YAZILARI

Türkiye'nin En Kapsamlı VPN Servisi Karşılaştırma Rehberi Türkiye'nin En Kapsamlı VPN Servisi Karşılaştırma Rehberi İnternet üzerinde anonim bir şekilde gezinti yapmak, kişisel bilgilerinizin ve şifrelerinizin çalınmasını engellemek istiyorsanız, iyi bir VPN…
Dizi ve Film İzleyebileceğiniz Mobil Uygulamalar Dizi ve Film İzleyebileceğiniz Mobil UygulamalarDizi ve film tutkunları için hazırladığımız bu listede Android ve iOS işletim sistemli cihazlarınızdan dizi ve film izleyebileceğiniz uygulamaları… Facebook Video Seslerini Kapatma Nasıl Yapılır? Facebook Video Seslerini Kapatma Nasıl Yapılır?Facebook, son güncellemeyle birlikte haber kaynağında gösterilen videoların sesini varsayılan olarak açık hale getirdi. Kullanıcıların geri…
Yeni Başlayanlar İçin For Honor Rehberi En Sık Karşılaşılan Google Chrome Hataları ve Çözümleri

ÇOK OKUNAN YAZILAR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK HABERLER

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK VİDEOLAR