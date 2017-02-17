YouTube'da Bilmeniz Gereken 10 URL Hilesi

YouTube, internet üzerindeki en iyi video sitesi unvanını sürdürmeye devam ediyor. Her gün inanılmaz sayıda yüklenen videolarla birlikte, bazı insanlar bu servisle birlikte yaşıyorlar bile diyebiliriz. Bizler de bu rehberimizde, YouTube’da bilmeniz gereken 10 URL hilesini sizler için hazırladık.

1. Videoda Belirli Bir Zamana Bağlantı

Birine YouTube’dan bir video göndermek için bağlantıyı kopyaladığınızda genellikle baştan başlar. Gönderdiğiniz videodaki belirli bir süredeki kısmı göndermek istiyorsanız, video bağlantısına bir zaman damgası ekleyebilirsiniz.

Örnek olarak aşağıdaki videoyu alalım. Arkadaşınıza 1:35. dakikayı göndermek istiyorsanız aşağıdaki bağlantıyı:

youtube.com/watch?v=Kt208IEWDo4

Şununla değiştiriyoruz:

youtube.com/watch?v=Kt208IEWDo4&t=1m35s

Yani videonun sonuna &t= yazdıktan sonra kaçıncı dakika ve saniyeye gitmek istediğinizi yazabilirsiniz.

Eğer bununla uğraşmak istemezseniz, videoda göndermek istediğiniz kısma geldikten sonra durdurun ve sağ tıkladıktan sonra Geçerli zamana ait video URL’sini kopyala butonuna tıklayın.

2. Sonsuz Video Döngüsü

Bazen bir şarkıyı defalarca art arda dinlediğimiz zamanlar olabiliyor. İşte böyle durumlarda, hiç yorulmadan bu işlemi otomatiğe bağlayabilirsiniz. Bunu yapmak için:

youtube.com/watch?v=Kt208IEWDo4

Şununla değiştirin:

Yani yapmanız gereken; video bağlantısında youtube.com yerine youtuberepeater.com yazmak. Böylece videoyu defalarca otomatik olarak oynatabilirsiniz.

3. Yaş Sınırlamalarını Atlama

YouTube, yetişkinlere uygun içerik olarak belirtilen videolarda yaş sınırlaması uyguluyor. YouTube hesabınız yoksa ya da izlemek için oturum açmak istemiyorsanız küçük bir hile yapabilirsiniz.

Yaş sınırlaması olan videonun bağlantısı şu diyelim:

youtube.com/watch?v=Kt208IEWDo4

Şu şekilde değiştirelim:

youtube.com/v/Kt208IEWDo4

4. Videonun Başlangıç Süresini Atlama

İlk maddede anlattığımız gibi, videonun başlangıcında belirli bir süreyi atlamayı da seçebilirsiniz. Bu yöntemle sadece saniye cinsinden yazabilirsiniz. Video URL’si şu ise:

youtube.com/watch?v=Kt208IEWDo4

&start=30 ekliyoruz ve:

youtube.com/watch?v=Kt208IEWDo4&start=30

Bu şekilde videoyu 30.saniyeden başlatabilirsiniz.

5. YouTube Videolarını İndirme

Çeşitli işleriniz için bir YouTube videosunu indirmek istiyorsanız, bunu kolayca yapabilmenizi sağlayan kısayollar mevcut. Bunu yapmak için video URL’sinin başına pwn ya da kick eklemeniz yeterli olacaktır.

Videonun orijinal bağlantısı:

youtube.com/watch?v=Kt208IEWDo4

İndirmek için:

pwnyoutube.com/watch?v=Kt208IEWDo4

kickyoutube.com/watch?v=Kt208IEWDo4

Telif hakkıyla korunan müzikler vb. içerikleri indirmeyiniz.

6. YouTube TV’yi Kontrol Edin

YouTube TV, akıllı TV’ler ve konsollardaki uygulamalar için tasarlanan bir arayüz. Temiz bir görünüm elde etmek istiyorsanız kullanmaya değer görünüyor. Göz atmak için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz:

7. Aboneliklerinize Gidin

YouTube’un öneriler sayfası çoğu zaman işe yaramaz içeriklerle dolu olabiliyor. Bunun yerine direkt olarak abone olduğunuz kanallardan videolar görmek istiyorsanız, tarayıcınızdaki YouTube yer işaretinin bağlantısını aşağıdaki ile değiştirmeyi deneyebilirsiniz.

8. Herhangi Bir Videonun Küçük Resmini Alın

YouTube’da gördüğünüz herhangi bir videonun önizleme resminin yüksek kaliteli halini elde etmek istiyorsanız, bunu oldukça kolay bir yöntemle yapabilirsiniz.

Resmini alacağımı video bağlantısı:

youtube.com/watch?v=Kt208IEWDo4

Aşağıdaki URL’yi ziyaret ederek, yüksek kaliteli resmi elde edebiliriz:

Burada yapmış olduğumuz işlem; orijinal bağlantıda watch?v= kısmından sonra gelen ID bölümünü kopyaladıktan sonra yukarıda vermiş olduğumuz bağlantıda yerine yerleştirmek oldu.

9. Bir Videodan GIF Yapın

İzlediğiniz bir videodaki herhangi bir bölümü GIF olarak hazırlamak istiyorsanız, bunun da çok kolay bir yöntemi bulunuyor. Aşağıdaki URL’den GIF yapmak istiyoruz diyelim:

youtube.com/watch?v=Kt208IEWDo4

URL’yi şu şekilde değiştiriyoruz:

gifyoutube.com/watch?v=Kt208IEWDo4

Açılan sayfada çeşitli efektler ekleyebilir, GIF’i kırpabilirsiniz. İşiniz bittiğinde, oluşturduğunuz GIF’i istediğiniz yerde paylaşabilir veya kaydedebilirsiniz.

10. YouTube Videolarını Karıştırın

YoutubeDoubler ile iki videoyu aynı anda başlatarak birbirine karıştırabiliyorsunuz. Senkronizasyona yardımcı olması açısından iki videonun da belirli bir sürede başlamasını da sağlayabilirsiniz.

Bu servis sayesinde isterseniz aynı anda iki şarkıyı ya da müziği birbirine karıştırabilir, isterseniz de bir klip izlerken arka plana farklı bir müzik ekleyebilirsiniz. Bu konuda yaratıcılık size kalıyor.

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