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Yeni Yılda Sevdiklerinize Alabileceğiniz Teknolojik ve Ekonomik Hediyeler

Teknoloji

- 27.12.2016 -
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Ekonomik Yılbaşı hediyeleri

Yılbaşına bir şey kalmadı. 5-6 gün sonra dost ve arkadaşlarınızı bütün bir seneyi mutlu geçirmesini sağlamak istiyorsanız atkı, eldiven, çorap ve benzeri mevsimlik, klişe hediyelerden hemen zihninizi arındırın. Onlara yıllarca kullanabilecekleri, kullandığında sizi sevgiyle anacakları teknolojik bir şeyler hediye etmeye ne dersiniz?

Bütçenize uygun, karşınızdaki insanı mutlu edecek hediyeleri, biz size önerelim arasından siz seçiminizi yapın. Yine de “Bunlar pahalı ama!” diyorsanız şöyle düşünün, mevsimlik bir hediyeden ziyade, yıllarca kullanabileceği bir şeyler hediye etmek uzun vadede zaten son derece karlı ve kalıcı olmaz mıydı? Üstelik bu hediyelerle beraber dostlarınızla siz de eğlenceli vakit geçirebilir, paylaşım ve katkıda bulunabilirsiniz.

Batarya derdine son

Powerbank olarak da bildiğimiz harici bataryalar telefonlarını şarj edecek fırsat bulamayan kullanıcılar için tam anlamıyla bir can simidi olabiliyorlar. 4.000 ve 10.000 mAh aralığında olabilen harici batarya setleri farklı USB seçenekleriyle kullanılabiliyor ve her telefona uyuyorlar. Çeşitli elektronik marketlerde ve akıllı telefon aksesuarı satan yerlerde 35 ile 180 TL arasında fiyatlarda bulmak mümkün.

powebank

Güne müzikle başlasınlar

Müzik ruhun gıdası değil midir? Hiç şüphesiz öyle. Peki, o zaman neden sevdiklerinize dünyanın tüm müziklerini hediye etmiyorsunuz? Spotify Premium hediyesi herkesi mutlu edecek bir alternatif. Hediye ettiğiniz kişiler Spotify Premium'u 3 ay boyunca 0,99 TL ödeyerek kullanabiliyorlar. Daha sonra yalnızca ayda 10 TL olan Spotify Premium neredeyse sudan ucuz. Bir senelik bir üyelik hediye edebilirsiniz. Bu arada 6 hesaba kadar aylık sadece 14,99 TL olan aile paketi de son derece ekonomik ve avantajlı.

spotify

İndir10 MB
Spotify Android
Spotify Android Android İçin Çevrimiçi Müzik Dinleme Uygulaması

İndir34.3 MB
Spotify iOS
Spotify iOS iPhone ve iPad İçin Çevrimiçi Müzik Dinleme Uygulaması

Madem artık müzikleri var bir çift de kulaklık gerek

Madem müzikli bir şeyler hediye etmek istiyorsunuz belki de bir çift uzun ömürlü kulaklık son derece uygun bir hediye olabilir. Müzik dinlemeyi alışkanlık haline getirmiş sevdikleriniz için kaliteli bir çift kulaklık almak onları mutlu edebilir. İyi bir kulaklık 100 TL’den başlıyor. Daha kalitesi ise 300 TL’ye kadar çıkabiliyor. Kablosuz ve Bluetooth olanları ise 500 – 600 TL arasında etiketlenebiliyorlar. Ancak yine de seçeneğiniz çok olduğundan sıkıntı yaşamazsınız.

kulaklık

Google Play hediye kartları

Hepimiz biliyoruz ki, Google Play'de kitaplar, dergiler ile sevdiğiniz Android uygulamaları ve oyunlarla dolu raflar var. Sevdiklerinizin istediği an kullanabileckleri ve kredi kartına ihtiyaç duymayacakları Google Play hediye kartları Yakınlarınızda pek çok mağazada satılıyorlar. Teknosa, D&R, MediaMarkt gibi perakendecilerden Google Play hediye kartı satın alabilir ve sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Fiyatları 5 TL’den 100 TL’ye kadar değişiyor.

google play kartları

Sanatsever dostlarınıza grafik tablet

Başlangıç seviyesindeki grafiker ve çizerler için ArtRage Lite ücretsiz yazılım içeren Intuos çizim tableti sanata düşkün yetenekli dostlarınız için muhteşem bir hediye olabilir. Türkiye satış fiyatı 400 ile 500 TL arasında değişiyor. Gittigidiyor.com’da yılbaşı fırsatı olarak daha ucuza bulmanız mümkün.

Tüm albüm bir çerçevede dursun

Fiyatları da bellek kapasitesi ve markasına göre 100 ile 300 TL arası değişen elektronik fotoğraf çerçeveleri birkaç yıl daha eskimeyecekler. Geniş boyutlu olanları ise son derece keyifli bir hediye olabiliyor. 40 TL’den 660 TL’ye kadar geniş bir fiyat yelpazesine sahipler.

elektronik çerçeve

Sevdiklerinizi sanal gerçeklik ile tanıştırın

360° video keyfini sürmeleri ve sanal gerçeklik ortamlarında eğlenmeleri için sevdiklerinize sanal gerçeklik seti hediye edebilirsiniz. 30 TL ile 300 TL arasında değişen sanal gerçeklik mobil kafa setleri tüm telefonlarla uyum sağlayabiliyor. Hem dostlarınız Sanal gerçeklik gözlüğü ile eşsiz bir video ve oyun deneyimi yaşasınlar hem de size minnettar kalsınlar. 

sanal gözlük seti

Tamindir'den Bol Ödüllü Yeni Yıl (2017) Kampanyası

Konular: Teknoloji

Editöre Yaz:
Yazar: (Tüm Yazıları) - 27.12.2016

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