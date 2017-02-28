Yeni Nokia 3310 ve iPhone 7 Plus Karşılaştırması

Hatırlancağı üzere geçtiğimiz günlerde başlayan MWC 2017 etkinliğinde HMD Global efsanevi telefon Nokia 3310'u yeni haliyle beğenimize sunmuştu. Yeni Nokia 3310, orijinal versiyonunu efsane yapan temel özellikleri korurken bir takım yeni özellikler de sunuyor. Orijinal Nokia 3310 kelimenin tam anlamıyla taş gibi bir telefondu. Duvara atsanız, yere düşürseniz dahi çalışmaya devam eder, sizi yarı yolda bırakmazdı. Ayrıca telefonu tek şarj ile yüzyıllar boyunca kullanabilirdiniz.

Günümüz akıllı telefonlarına baktığımızda halen 2000 yılında çıkmış orijinal 3310'un özelliklerine yetişemediklerini görüyoruz. Akıllı telefonları neredeyse her gün şarj etmeniz gerekiyor. Elinizden telefonu düşürdüğünüzde ise ekranı çatlayabiliyor, telefon kalıcı hasar alabiliyor. Orijinal Nokia 3310 ise halen Chuck Norris'in tek gerçek rakibi.Onu tahtından edebilecek tek isim yeni Nokia 3310.

Bu yazımızda günümüzün en gelişmiş akıllı telefonlarından biri olan iPhone 7 Plus'ı yarım akıllı telefon olarak tanımlayabileceğimiz yeni Nokia 3310 ile karşılaştırarak size yeni Nokia 3310'un ne gibi faydalar sunabileceğini göstereceğiz.

İlk olarak karşılaştırma tablomuzda iki telefonun özelliklerine kısaca göz atalım:

Yeni Nokia 3310

iPhone 7 Plus

Boyutlar Cebinize rahatça sığar, orijinal Nokia 3310'dan bile ince Yarın somun ekmek kadar, cepte taşıması zor Ağırlık Tüy gibi Yeni 3310'un 2.5 katı Pil Ömrü

Mezara kadar? 1-2 gün, bilemedin 3 gün Ekran Renkli Her yeri ekran İşlemci Snake oynatır Hızlı bir şey işte RAM Var Bunda da var Depolama Alanı Kart takabiliyorsun Kart takamıyorsun Ön Kamera

Yok Var Arka Kamera

Var 2 tane var İşletim Sistemi

Var Var Bağlantı Türleri

İnternete bağlanıyor İnternete bağlanıyor WiFi Yok Var 3.5 mm Kulaklık Çıkışı

Var Yok Fiziksel Klavye

Var Yok FM Radyo Var Yok Renk Seçenekleri Cıvıl cıvıl Sönük metalik renkler

Yeni Nokia 3310 ile Neler Kazanacaksınız

- Priz ve şarj adaptörü bağımlılığınızdan kurtulacak, özgürce seyahat edip gezebileceksiniz. Sizi yeni bir hayat bekliyor.

- Telefonunuzu düşürünce evi arabayı kumarda kaybetmişçesine üzülmeyecek, hiçbir şey olmamış gibi hayatınıza devam edebileceksiniz

- Telefonunuzu tıpkı eskiden olduğu gibi cebinizde taşıyabilecek, dışarı çıkarken telefon için yanınıza çanta alma derdinden kurtulacaksınız

- Klasik 3310'dan daha iyi olan şey, internete bağlanan 3310'dur

- Fiziksel tuşlarla mesajlaşmayı özlemediniz mi? Lanet olsun dokunmatik klavyelere

- Snake oynayabileceksiniz

- Hafıza kartı takabilecek, daha yüksek depolama alanı için petrol kuyusu bulmak zorunda kalmayacaksınız

- Herhangi bir kulaklığı telefonunuza takabileceksiniz, radyo dinleyebileceksiniz

- Masanın çukurda kalan ayağını telefonunuzla dengeleyebileceksiniz

- Nokia 3310'u satın almak için böbreğinizi satmak zorunda kalmayacaksınız

Yeni Nokia 3310'un tek eksiği ise WiFi üzerinden internete bağlanamaması. 2.5G destekli telefon Opera Mini tarayıcıyla gelecek.

iPhone 7 Plus ile Neler Kazanacaksınız

- Instagram'da, Facebook'da resimler daha hızlı yüklenecek

- Telefonunuzu çok da gerekli olmayan uygulamalarla doldurabilecek, ayda yılda bir bu uygulamaları kullanabileceksiniz

- "Bizi bir de şöyle alsana" diyen akrabalarınızın taleplerini geri çevirmek zorunda kalmayacaksınız

- Ev, araba alırken depozito veya kapora olarak telefonunuzu masaya koyabileceksiniz

- Komşunun WiFi'sine bağlanabileceksiniz

- Döviz kuru yükseldiğinde satıp kara geçebileceksiniz

- Ön kamerayı ayna olarak kullanabileceksiniz

İki telefonun da can alıcı özelliklerini ortaya koyduk. Seçim yapmanın bir hayli zor olacağı kesin, bu yüzden size kolaylıklar diliyoruz. Eğer her iki telefonun gerçek özelliklerini merak ediyorsanız bu yazılarımıza göz atabilirsiniz:

iPhone 7 Plus Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Efsane Nokia 3310 Resmi Olarak Geri Döndü!