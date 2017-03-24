Yeni Nesil Ehliyetler Nasıl Alınır?

Ülkemizde kullanmakta olduğumuz ehliyetler Avrupa Birliğine uyum amaçlı değiştiriliyor. Ehliyetinizi değiştirmeniz için son tarih 01.01.2021. Son güne kalarak başınızı ağrıtmamanız, bu noktada sizin için en güzel seçim olacaktır. Yeni ehliyetler yanında bir sürü yeni ehliyet sınıfı da getiriyor. Eskiye göre baktığımızda yeni ehliyet sınıfları şu şekilde;

Sol taraftaki sınıflar(eski) sağ sutundaki kapsamı yazan sınıflara(yeni) dönüşecek.

Yeni Ehliyet İçin Gerekli Belgeler:

1) Dilekçe

2) Nüfus cüzdanı, Pasaport veya Avukatlık Kimliği

3) Sürücü Sağlık Raporu (Aile Hekiminden Alınabilir)

4) 2 adet fotoğraf (5×6 ebatında arka fon beyaz olacak şekilde biometrik bir vesikalik fotoğraf)

5) Zayi değilse mevcut sürücü belgesi

6) Sürücü belgesi değerli kağıt bedeli ve sürücü belgesi hizmet (vakıf payı) bedelinin vergi dairelerine veya anlaşmalı bankalara yatırıldığına dair makbuz (15 TL)

Yeni Ehliyet için Yatırılması Gereken Ücret Ne Kadar?

Belgelerinizi hazırladıktan sonra yaşayacağınız muhtemel sorun para yatırma bölümü olacak. Bazı bankalar yeni ehliyet için istenen 15 TL'lik ücretin tamamını kabul etmiyor. Bunun sebebi ise ücretin 13 TL'lik bölümünün değerli kağıt bedeli kalan 2 TL'lik bölümün ise Vakıf Payı bedeli olması. Fakat bazı bankalar 2 ücretide aynı anda kabul edebiliyor. Bu konuda sorun yaşamamanız için 2 ücretide bir arada alan bankaların listesi ise şöyle:

(Ziraat Bank iki ücretide kabul ediyor)

Yeni Ehliyet Ücreti Nereye (Hangi Bankalara) Yatırılır?

MALİYE BAKANLIĞININ ANLAŞMALI OLDUĞU BANKALAR(SÜRÜCÜ BELGESİ HARÇ VE DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ YATIRILACAK BANKALAR) TÜRK POLİS TEŞKİLATINI GÜÇLENDİRME VAKFININ PROTOKOL YAPTIĞI BANKALAR (HİZMET BEDELİ YATIRILACAK BANKALAR 1 AKBANK T.A.Ş. AKBANK T.A.Ş. 2 AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. 3 ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 4 ANADOLUBANK A.Ş. ANADOLUBANK A.Ş. 5 QNB FİNANSBANK A.Ş. QNB FİNANSBANK A.Ş. 6 ING BANK A.Ş. ING BANK A.Ş. 7 KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 8 ŞEKERBANK T.A.Ş. ŞEKERBANK T.A.Ş. 9 TEKSTİLBANK A.Ş. TEKSTİLBANK A.Ş. 10 TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. 11 TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 12 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 13 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 14 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 15 TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 16 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 17 TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 18 HSBC BANK A.Ş. 19 DENİZBANK A.Ş. 20 CITIBANK A.Ş. 21 ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. 22 ALTERNATİFBANK A.Ş. 23 ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. 24 BURGAN BANK A.Ş. 25 FİBABANKA A.Ş. 26 ODEA BANK A.Ş. 27 TURKISHBANK A.Ş. 28 TURKLAND BANK A.Ş.

Belgelerinizi hazırladıktan sonra randevunuzu burada https://surucurandevu.egm.gov.tr/ bulunan Randevu Al sekmesi sonrasında eski sürücü belgesi yenileme – fark bölümünü tıklayarak alabilirsiniz.

Randevu Aldığınız tarihi mutlaka bir yere not alın ve randevu saatinden 15-20 dakika önce orada olmaya özen gösterin. İşlemleriniz bittiğinde eski ehliyetiniz sizden alınacak, yerine 15 Gün geçerlilik süresi olan bir geçici ehliyet verilecek. Ehliyetiniz size 15 günden geç gelecek olursa da bu belgeyi kullanabilirsiniz. Yeni ehliyetiniz orada kayıt olurken belirttiğiniz adresinize gönderilecek. Eğer sizin dışınızda birisi ehliyetinizi teslim alacak olursa bunu oradaki memura belirtmeniz gerekiyor, aksi takdirde ehliyeti sizden başkası teslim alamaz.

Ehliyetiniz hazır olduğunda SMS ile bilgilendirileceksiniz ve buradan http://gonderitakip.ptt.gov.tr zarfın nerede olduğunu takip edebilirsiniz.

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