Yeni Konsol Sahipleri için En İyi PlayStation 4 Oyunları

Öncelikle yeni oyun konsolunuz hayırlı olsun. Eminiz ki her PlayStation 4 sahibinin önceden aklında alacağı oyunlardan kurulu bir liste vardır. Ama yine eminiz ki buna rağmen bilhassa PlayStation 4 sahiplerinden tavsiyeler merak edilir. Siz yeni konsol sahiplerine fikir edinme konusunda yardımcı olabileceğini düşündüğümüz en iyi PlayStation 4 oyunları listemizi oluştururken; FIFA, NBA2K gibi ilgi alanı bazlı oyunlardan ziyade oyun kütüphanenize çeşitlilik kazandırabilecek bir liste yapmaya çalıştık. Yeni PlayStation 4 konsolunuz ile keyifli oyunlar dileriz.

10- Destiny

Halo efsanesinin yapımcılarından Destiny’de insanların uzaylılara karşı verdiği mücadelenin bir parçası oluyoruz. Oynayış mekaniği açısından da kaliteli bir FPS oyunu olan Bungie yapımı Destiny de bir PS4 sahibinde olması gereken olmasa da en azından tavsiye edilen oyunlardan biri.

9- Everybody’s Gone to the Rapture

Hikaye ağırlıklı bir sanat oyunu olarak tanımlanan The Chinese Room yapımı oyun, gizemli hikayesi ile kıyamet sonrasını konu alan PS4 platformunda edinebileceğiniz son derece ilginç bir oyun.

8- Rachet & Clank

Çabuk bittiği için oyuncuların tadını damağında bıraktığı söylense de aslında bu Rachet & Clank oyununun ne kadar eğlenceli olduğunun bir göstergesi. Bir benzerini daha bulamayacağınızı düşündüğümüz için PS4 platformunda adeta yeniden doğan aksiyon-platform tarzı Rachet & Clank oyununu edinmek lazım.

7- Overwatch

Blizzard yapımı sıradışı bir FPS oyunu olan Overwatch, oyun kütüphanenize çeşitlilik katacak oyunlardan bir tanesi. Özellikle yönlendirdiğiniz kahramanların birbirinden farklı 20 kadar alternatifi olması oyunu cazibeli kılıyor.

6- InFamous: Second Son

Hikayesinin zayıf olması yönüyle zaman zaman olumsuz eleştirilere maruz kalmış bir oyun olmasına rağmen, InFamous: Second Son, oyuncuyu özgür bırakan havası ve görselliği ile ön plana çıktı. Elinizdeki süper güçler ile ister şehri yakıp yıkın, ister şehrin kahramanı olun. İşte bu özgürlük InFamous: Second Son edinmek için yeterli bir sebep diyebiliriz.

5- Rocket League

Alışılagelmiş spor oyunlarının ciddiyetini yerle bir etmiş sıra dışı bir oyun Rocket League bizce öyle veya böyle elinize geçmeli. Bir kere tadını aldığınızda bırakamayacağınız özellikle çok oyunculu oynandığında tadından yenmeyen Rocket League, canınız her sıkıldığında ilacınız olacak cinsten bir oyun.

4- Witcher 3: Wild Hunt

Witcher serisinin ilk iki oyununun kendine has bir kitlesi vardı. Ancak serinin bu üçüncü ve son oyunuyla, yapımcılığını CD Project RED’in yaptığı Witcher’a eşik atlatarak evrensel bir popülariteye ulaştırdı. Muhteşem grafikleri ile gözleri şenlendiren Witcher 3: Wild Hunt da kesinlikle uğruna ücret ödenebilecek bir oyun.

3- The Last of Us Remastered

Zombiler tarafından işgal edilmiş bir dünyada hayatta kalmaya çabalayan bir kadın ve bir adamın ürpertici yolculuğunu konu edinen The Last of Us Remastered, başarılı bir Naughty Dog yapımı olarak 2013 yılından bu yana raflardaki yerini koruyor.

2- Bloodborne

Dark Souls’un yaratıcılarından biri olan Bloodborne, sadece PS4 konsolları için piyasaya sürülen muazzam oyunlardan biri. Baştan bir ipucu vermek gerekirse, Bloodborne size yıkılıp yıkılıp yılmadan tekrar ayağa kalkmayı öğretiyor. Kendinizi büyülü, kanlı, canavarlı ve karanlık bir dünyanın içinde bulacaksınız.

1- Uncharted 4: A Thief’s End

Listenin 1 numarası olmayı sonuna kadar hak ettiğini düşündüğümüz Uncharted 4: A Thief’s End mutlaka konsol sahiplerinin edinmesi gereken bir mücevher. Öncellikle eğer Nathan Drake kimdir ve hikayesi nedir bilmiyorsanız ilk üç oyunun paket halinde satıldığı The Nathan Drake Collection edinip hikayeye aşina olarak başlayabilirsiniz. Sadece PlayStation 4 formatına özel bu sürükleyici oyunda, Nathan Drake'nin son macerasını oynayacaksınız. Senaryo, oynanış ve görsellik açısından büyük beğeni toplayan Uncharted 4, oyun tarihinin en usta yapımlarından biri olabilir.

PlayStation 4 Pro Oyunları Nasıl Geliştirecek

Playstation vs. Xbox: E3 2016'nın Kazananı Hangi Konsol Oldu?