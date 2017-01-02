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Yeni Kimlik Kartı Randevusu Nasıl Alınır?

Nasıl yapılır

- 02.01.2017 -
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Yeni Kimlik Kartları Başvuru Randevu Manşet

Yüksek güvenlik standartlarıyla tasarlanan yeni çipli kimlik kartları için başvurular bugün itibarıyla İzmir, Bursa ve diğer illerde başladı. Peki yeni kimlik kartları için başvuru nasıl yapılıyor? Yeni kimlik kartı için gerekli belgeler neler? Yeni kimlik kartları ne zaman dağıtılacak? Merak edilen tüm soruların yanıtı yazımızda.

2017 yılı itibarıyla mevcut nüfus cüzdanlarının yerini alacak olan, hem güvenlik hem de kullanılabilirlik tarafında önemli yenilikler getiren yeni çipli TC kimlik kartları için başvuru günü geldi. Başvuru zamanının gelmesiyle vatandaşın aklında birçok soru işareti oluştu haliyle. Kimlik kartı başvurusunun nasıl yapılacağından başvuru için hangi belgelerin isteneceğine, kimlik kartları fiyatından geçerlilik süresine pek çok sorunun yanıtı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü E-kimlik sayfasında mevcut ancak bunları daha anlaşılabilir olması açısından tek yazıda toplayacağız.

Yeni Kimlik Kartları Başvuru:

Kimlik kartı başvurusu yurt içinde Genel Müdürlük web sayfası üzerinden veya Çağrı Merkezi (199) aracılığıyla randevu alarak veya randevusuz nüfus müdürlüklerine; yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılabiliyor. İnternet üzerinden başvuru aşaması takip edilebiliyor.

https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr

Yeni Kimlik Kartı İçin Gerekli Belgeler:

Nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf yeni kimlik kartı çıkarmak için gerekli belgeler olarak belirtilmiş. Bu noktada yeni kimlik kartı fotoğraf ölçüleri hakkında da bilgilendirmek gerekirse; Resmi olarak kimlik kartında kullanılacak olan fotoğrafın son 6 ay içinde çekilmiş ve ICAO standartlarına uygun biyometrik fotoğraf olması gerektiği belirtilmiş.

Yeni Kimlik Kartları Fiyatı:

Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL, değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL ve kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 32 TL olduğu resmileşti.

Yeni Kimlik Kartları Ne Zaman Dağıtılacak?

Geçerlilik süresi 10 yıl olacak olan diğer deyişle 10 yılda bir yenilenmesi gereken yeni çipli kimlik kartlarının ne zaman dağıtılacağı konusunda net bir bilgi olmamakla birlikte 3 – 4 sene içerisinde tüm vatandaşların TC kimlik kartlarına kavuşacağı söyleniyor.

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Konular: Nasıl yapılır

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Yazar: (Tüm Yazıları) - 02.01.2017

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