Yeni Çıkan Müziklerden Haberdar Olabileceğiniz En İyi 8 Web Sitesi

YouTube ve SoundCloud gibi uygulamaların yaygınlaşmasıyla birlikte, müzisyenler veya gruplar hayranlarına daha kolay müzik yapabilme imkanına sahip oldular. İnternetin yaygın olmadığı zamanlarda, haftalık bir müzik dergisine abone olmak ve radyo dinlemek yoluyla yeni şarkılardan haberdar olabiliyorduk. Şimdi ise en sevdiğiniz sanatçıları takip etmek için de pek çok alternatifimiz var. İşte en yeni şarkılardan haberdar olabileceğiniz en iyi 8 web sitesi.

Bu servis, Justin Bieber’ın ya da Miley Cyrus’un en yeni albümüyle ilgilenmiyor. Bunun yerine, daha az tanınan ve geleceği olan sanatçılardan gelen içerikler üzerine yoğunlaşan servis elektronik, indie, hip-hop ve halk müzik türleriyle ilgileniyor.

Düzenli çalma listeleri sunan servis, çoğu zaman bu listelerde yeni parçalara yer veriyor. Bu sayede muhtemelen daha önce duymadığınız grupları ve şarkıcıları tanıtmayı amaçlıyor. The Music Ninja servisinde yer alan parçaların çoğunu ücretsiz indirebiliyorsunuz, ücretsiz indirmeye açık olmayan şarkıları ise satın alabilmeniz mümkün.

Geniş kapsamlı bir müzik sitesi olan Pitchfork’ta yeni müzikleri bulmak istiyorsanız “En İyi Yeni Müzikler” bölümünü ziyaret edebilirsiniz. En İyi Yeni Albüm, En İyi Yeni Müzik, En İyi Yeniden Baskılar gibi bölümler sunan serviste, parçaların birçoğunu doğrudan SoundCloud bağlantılarıyla web sitesinden oynatabiliyorsunuz.

Kısaltılmış listede yer alan içerikler sürekli güncelleniyor, ancak genel içerikler birkaç haftada bir güncelleniyor.

Ana akım müziği tercih ediyorsanız, Billboard’u ziyaret edebilirsiniz. Popüler müzikleri ve şu anki trendleri görmek istiyorsanız daha fazla incelemeniz gerekiyor. Sitede yer alan Bilboard 100 listesinde single’lar, Billboard 200 listesinde ise albümler yer alıyor. Şarkıları site üzerinden oynatabileceğiniz gibi, Spotify bağlantılarını da kullanabiliyorsunuz.

Beathound servisinin mantığını basitçe ifade etmek gerekirse; iTunes XML dosyanızı yüklemenizi ve sonra ilginizi çekeceği düşünülen yeni parçaların bir listesini e-postayla gönderiyorlar. Ne yazık ki, sitede sadece iTunes destekleniyor. Spotify gibi servisler kullanıyorsanız, bu siteden faydalanamıyorsunuz.

İsminden de tahmin edebileceğiniz gibi New Album Releases, yeni albüm kayıtlarını sizlere sunuyor. Rap, Rock, Metal, Pop, Elektronik, Halk, Bağımsız Yapımcı, Caz ve Blues ktegorileri sunan serviste hoşlandığınız türe tıkladığınızda size bir parça listesi gösteriyor ve indirme linkleri veriyor. Sitenin bir DMCA politikası bulunuyor ancak, indirme işlemlerinin ne kadar yasal olduğu belirsiz.

Spotify adını kullanmasına rağmen, Spotify ile hiçbir bağlantısı olmayan bu servis yine de harika bir kaynak diyebilirim. Site üzerinde hangi ülkede olduğunuzu belirterek, bölgenizdeki Spotify’da bulunan ve yeni piyasaya sürülen tüm şarkıları ve albümleri listeleyebilirsiniz.

Spotify New Music, şaşırtıcı bir şekilde yeni bültenleri bulmak için 21 web sitesini araştırıyor. Bunlar ise şu şekilde: The 405, All Music, AV Club, Beardfood, Clash Music, Consequence Of Sound, Drowned In Sound, The Guardian, Music OMH, NME, No Ripcord, Paste, Pitchfork, Pop Matters, Resident Advisor, Slant, The Line Of Best Fit, The Music Fix, The Skinny, Tiny Mix Tapes, and Under The Radar.

Bu listede yer alan diğer bazı servisler gibi AllMusic servisi de sadece yeni şarkıları listelemekten çok daha fazlasını sunuyor. Seçilmiş Yeni Şarkılar, Tüm Yeni Şarkılar ve Editörün Seçimi gibi üç ayrı bölümde liste sunan serviste şarkıları çıkış tarihi, tür ve kayıt etiketine göre filtreleyebilmeniz mümkün.

YouTube tarafından yönetilen bu çalma listesinde dünyanın en büyük sanatçılarından en yeni içerikleri bulabilirsiniz. Ne yazık ki, yerli veya az bilinen sanatçıları bu listede bulmanız mümkün değil. YouTube bu listeyi her gün güncelliyor ve şu anda çalma listesinde 1500’ü aşkın video var ve bu videolar yaklaşık 60 milyon kez izlenmiş durumda.

