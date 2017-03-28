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Yaz Geliyor, İşte Tatilinizi Ucuza Getirebileceğiniz En İyi Mobil Uygulamalar

Mobil

- 28.03.2017 -
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Tatilinizi Ucuza Getirebileceğiniz En İyi Mobil Uygulamalar

Yorucu bir senenin ardından tatil yaparak dinlenmek en büyük hakkınız. Bu tür planlarınız olduğunda, erken rezervasyon yapmak ekonomik olarak daha avantajlı hale gelebiliyor. Yaz ayları yaklaşırken, sizler için hazırladığımız bu rehberde tatilinizi ucuza getirebileceğiniz en iyi mobil uygulamaları sıraladık.

Etstur

etstur

Hem yurt içinde hem de yurt dışında yüzlerce otel seçeneği sunan Etstur uygulaması ile en çok tercih edilen otelleri ve size en yakın otelleri listeleyebiliyorsunuz. Oteller hakkında oldukça detaylı bilgi sunan uygulamada, bütçenize uygun en iyi otelleri, turları ve uçak biletlerini de kolayca bulabilirsiniz.

İndir8 MB
etstur Android
etstur Android Android için Otel Rezervasyon Uygulaması

İndir7.2 MB
Etstur iOS
Etstur iOS iOS için Otel Arama Uygulaması

Trivago

trivago

İnternet reklamlarından adını sık sık duyduğumuz Trivago, oldukça kapsamlı bir otel arama servisi diyebilirim. Her bütçeye uygun otellere ulaşabileceğiniz uygulamada toplamda 700.000’den fazla otel veritabanı bulunuyor. İncelediğiniz ve hoşunuza giden otellere anında rezervasyon yaptırabileceğiniz uygulamanın arayüzü de oldukça basit.

İndir11.3 MB
Trivago iOS
Trivago iOS iPhone Ve iPad İçin Otel Bulma Uygulaması

İndir
Trivago Android
Trivago Android Android İçin Otel Bulma Uygulaması

Booking.com

booking.com

Yurt içinde ve yurt dışında binlerce farklı otel seçeneği sunan Booking.com uygulamasında tatilinizi en uygun fiyatlarla gerçekleştirebilmeniz mümkün. Beğendiğiniz otellere anında rezervasyon yaptırabileceğiniz uygulamada, kredi kartı ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Oteller hakkında detaylı bilgiye ve ulaşım bilgilerine kadar her türlü imkanı sunan uygulamayı ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

İndir17.9 MB
Booking.com iOS
Booking.com iOS iPhone, iPad ve iPod Touch İçin Booking.com Mobil Uygulaması

İndir9.8 MB
Booking.com Android
Booking.com Android Otel Bulma ve Rezervasyon Uygulaması

Foursquare

foursquare

Şehir rehberi niteliğinde bir uygulama olan Foursquare ile tatiliniz için ayarlamış olduğunuz otel hakkında yorumlara ve hatta fiyat bilgisine dahi ulaşabiliyorsunuz. Tatilinizin zehir olmaması için, orada daha önce konaklayan kullanıcıların yorumlarını göz önünde bulundurabilirsiniz.

İndir8.8 MB
Foursquare Android
Foursquare Android Android İçin Foursquare Uygulaması

İndir23 MB
Foursquare iOS
Foursquare iOS iPhone, iPod Touch ve iPad İçin Foursquare Uygulaması

İndir9 MB
Foursquare Windows-phone
Foursquare Windows-phone Windows Phone için Foursquare Uygulaması

Jolly Tur

jolly tur

Her bütçeye uygun bir tatil seçeneği sunan Jolly Tur uygulamasında yüzlerce otelden dilediğinizi seçerek rezervasyon yapabiliyorsunuz. Birçok ülkeye düzenlenen vizeli ve vizesiz yurt dışı turlarını da satın alabileceğiniz uygulamada yurt içi turlara da ulaşabilirsiniz. Son dakika fırsatlarıyla oldukça avantajlı kampanyalardan da faydalanabileceğiniz uygulamayı mutlaka denemelisiniz.

İndir29.9 MB
Jolly Tur iOS
Jolly Tur iOS iPhone ve iPad için Tatil Rezervasyon Uygulaması

İndir
Jolly Tur Android
Jolly Tur Android Android için Tatil Rezervasyon Uygulaması

Tatil Sepeti

tatil sepeti

Yurt içinde ve yurt dışında bulunan binlerce oteli veritabanında bulunduran Tatil Sepeti uygulamasında bütçenize uygun en iyi otelleri bulabilmenizin yanında, uçak biletlerinizi de satın alabiliyorsunuz. Kullanıcı yorumları sayesinde daha kesin bir karar vermenizi sağlayan uygulama oldukça pratik ve güvenli işlemler sunuyor.

İndir3 MB
Tatil Sepeti Windows-phone
Tatil Sepeti Windows-phone Windows Phone için Tatil Sepeti Uygulaması

İndir7.4 MB
Tatil Sepeti iOS
Tatil Sepeti iOS iPhone ve iPad için Tatil Sepeti Uygulaması

İndir2.5 MB
Tatil Sepeti Android
Tatil Sepeti Android Android İçin Tatil Sepeti Uygulaması

Tripadvisor

tripadvisor

Oldukça kapsamlı bir seyahat rehberi uygulaması olan Tripadvisor ile en ucuz uçak biletleri, en iyi oteller ve restoranların yanında yapılması gereken eğlenceli aktivitelere kadar birçok şeye ulaşabilirsiniz. Otel, restoran ve uçak biletleri için rezervasyon da yapabileceğiniz uygulamada, kullanıcı yorumları sayesinde ilgili mekanlar hakkında detaylı bilgiye de ulaşabiliyorsunuz.

İndir5 MB
TripAdvisor Windows-phone
TripAdvisor Windows-phone Windows Phone için Türkçe Seyahat Rehberi Uygulaması

İndir15.3 MB
TripAdvisor iOS
TripAdvisor iOS iPhone ve iPad için Seyahat Rehberi Uygulaması

İndir
TripAdvisor Android
TripAdvisor Android Android için Seyahat Rehberi Uygulaması

Skyscanner

skyscanner

Tatilinizi yapacağınız şehirlere karayoluyla değil de, uçakla gitmeyi planlıyorsanız ucuz bilet bulmak bir hayli zor olabiliyor. Ancak, Skyscanner uygulaması ile bu iş çok kolay. Tatilinizi yapacağınız tarihleri kesinleştirdiyseniz, kalkış ve varış noktasını seçtikten sonra tarih seçimini yapıyorsunuz ve Skyscanner’ın sizin için en uygun uçak biletini bulmasını bekliyorsunuz. Birçok havayolu şirketini tarayan ve belirttiğiniz tarihlerdeki en ekonomik biletleri sizlere sunan uygulamada uçak biletinizi de ucuza getirebilirsiniz. Uçak biletinin yanında, otelleri ve araba kiralama servislerini de arayabilmeniz mümkün.

İndir12.9 MB
Skyscanner iOS
Skyscanner iOS iPhone ve iPad İçin Ucuz Uçak Bileti Bulma Uygulaması

İndir6 MB
Skyscanner Windows-phone
Skyscanner Windows-phone Windows Phone için Uçak Bileti Bulma Uygulaması

İndir6.9 MB
Skyscanner Android
Skyscanner Android Android için Uçak Bileti Bulma Uygulaması

Enuygun.com

enuygun

Enuygun.com tarafından yayınlanan uygulama ile seyahatlerinizi en uygun fiyatlarla gerçekleştirebilirsiniz. Yurt içi ve yurt dışı yüzlerce farklı havayolu şirketini tarayarak biletleri karşılaştırmanıza ve en uygun fiyatlı bileti satın almanıza olanak sağlayan uygulamayı da mutlaka denemelisiniz.

İndir3.2 MB
Uçak Bileti iOS
Uçak Bileti iOS iPhone ve iPad için Uçak Bileti Satın Alma Uygulaması

Pegasus Airlines Mobil

pegasus airlines

Pegasus Airlines’ın mobil uygulamalarına özel kampanyalar ve indirimler sayesinde uçak biletlerinizi otobüs biletinden daha ucuza getirebilmeniz mümkün. Kampanyalar sayfasını inceleyerek oldukça avantajlı seyahat indirimlerinden faydalanabilirsiniz.

İndir8.4 MB
Pegasus Airlines Mobile Android
Pegasus Airlines Mobile Android Android İçin Resmi Pegasus Havayolları Bilet Alma ve Check-in Uygulaması

İndir9.6 MB
Pegasus Airlines Mobile iOS
Pegasus Airlines Mobile iOS iOS için Resmi Pegasus Uygulaması

Anadolujet

anadolujet

Anadolujet’in mobil uygulamalarını da yukarıda belirttiğimiz gibi çeşitli kampanyalar ve indirimlerden faydalanmak adına bir kenarda bulundurabilirsiniz. Özellikle bahar aylarında başlayan kampanyalar ile siz de oldukça ekonomik bir şekilde uçak biletinizi ayırtabilirsiniz.

İndir2.7 MB
AnadoluJet Android
AnadoluJet Android Android İçin Uçak Rezervasyonu Uygulaması

İndir81 MB
AnadoluJet iOS
AnadoluJet iOS iPhone ve iPad için Uçak Bileti Satın Alma Uygulaması

Turkish Airlines

turkish airlines

Türkiye’nin bir dünya markası haline gelen havayolu şirketi Türk Hava Yolları’nın mobil uygulamalarını kullanarak da pek çok kampanya ve indirimden faydalanabilirsiniz. Mil’lerinizi kullanarak bedava yolculuk bile yapabileceğiniz bilete sahip olmak için Turkish Airlines uygulamasını indirebilirsiniz.

İndir6 MB
Turkish Airlines Windows-phone
Turkish Airlines Windows-phone Windows Phone için Resmi Türk Hava Yolları Uygulaması

İndir14.1 MB
Turkish Airlines iOS
Turkish Airlines iOS iOS için Türk Hava Yolları Resmi Uygulaması

İndir20 MB
Turkish Airlines Android
Turkish Airlines Android Android için Türk Hava Yolları Uygulaması

Onur Air

onur air

Bilet satın alma, check-in gibi işlemlerin yanında kampanyalardan da faydalanabilmenize olanak sağlayan Onur Air uygulamasını kullanarak, tatilinizi ucuza getirdiğiniz gibi uçak biletlerinizi de oldukça uygun fiyatlara satın alabilirsiniz.

İndir27.3 MB
Onur Air iOS
Onur Air iOS iPhone ve iPad için Uçak Bileti Satın Alma Uygulaması

İndir5.6 MB
Onur Air Android
Onur Air Android Android için Uçak Bileti Satın Alma Uygulaması

Borajet Airlines

borajet airlines

İstediğiniz her yerden kolayca bilet alabileceğiniz ve online check-in işlemi yapabileceğiniz Borajet Airlines uygulamasında da diğer uygulamalarda olduğu gibi çeşitli kampanyalar sunuluyor. Bu bölümü takip ederek uygun fiyatlara uçak bileti satın alabilirsiniz.

İndir26.4 MB
Borajet Airlines iOS
Borajet Airlines iOS iPhone ve iPad için Borajet Airlines Mobil Uygulaması

İndir6.6 MB
Borajet Airlines Android
Borajet Airlines Android Android için Resmi Borajet Havayolları Uygulaması

Kargo Takibi Yapabileceğiniz En İyi Mobil Uygulamalar

Dizi ve Film İzleyebileceğiniz Mobil Uygulamalar

Konular: Mobil Listeler

Editöre Yaz: Google+
Yazar: (Tüm Yazıları) - 28.03.2017

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