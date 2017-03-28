Yaz Geliyor, İşte Tatilinizi Ucuza Getirebileceğiniz En İyi Mobil Uygulamalar

Yorucu bir senenin ardından tatil yaparak dinlenmek en büyük hakkınız. Bu tür planlarınız olduğunda, erken rezervasyon yapmak ekonomik olarak daha avantajlı hale gelebiliyor. Yaz ayları yaklaşırken, sizler için hazırladığımız bu rehberde tatilinizi ucuza getirebileceğiniz en iyi mobil uygulamaları sıraladık.

Etstur

Hem yurt içinde hem de yurt dışında yüzlerce otel seçeneği sunan Etstur uygulaması ile en çok tercih edilen otelleri ve size en yakın otelleri listeleyebiliyorsunuz. Oteller hakkında oldukça detaylı bilgi sunan uygulamada, bütçenize uygun en iyi otelleri, turları ve uçak biletlerini de kolayca bulabilirsiniz.

Trivago

İnternet reklamlarından adını sık sık duyduğumuz Trivago, oldukça kapsamlı bir otel arama servisi diyebilirim. Her bütçeye uygun otellere ulaşabileceğiniz uygulamada toplamda 700.000’den fazla otel veritabanı bulunuyor. İncelediğiniz ve hoşunuza giden otellere anında rezervasyon yaptırabileceğiniz uygulamanın arayüzü de oldukça basit.

İndir Trivago Android Android İçin Otel Bulma Uygulaması

Booking.com

Yurt içinde ve yurt dışında binlerce farklı otel seçeneği sunan Booking.com uygulamasında tatilinizi en uygun fiyatlarla gerçekleştirebilmeniz mümkün. Beğendiğiniz otellere anında rezervasyon yaptırabileceğiniz uygulamada, kredi kartı ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Oteller hakkında detaylı bilgiye ve ulaşım bilgilerine kadar her türlü imkanı sunan uygulamayı ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Foursquare

Şehir rehberi niteliğinde bir uygulama olan Foursquare ile tatiliniz için ayarlamış olduğunuz otel hakkında yorumlara ve hatta fiyat bilgisine dahi ulaşabiliyorsunuz. Tatilinizin zehir olmaması için, orada daha önce konaklayan kullanıcıların yorumlarını göz önünde bulundurabilirsiniz.

Jolly Tur

Her bütçeye uygun bir tatil seçeneği sunan Jolly Tur uygulamasında yüzlerce otelden dilediğinizi seçerek rezervasyon yapabiliyorsunuz. Birçok ülkeye düzenlenen vizeli ve vizesiz yurt dışı turlarını da satın alabileceğiniz uygulamada yurt içi turlara da ulaşabilirsiniz. Son dakika fırsatlarıyla oldukça avantajlı kampanyalardan da faydalanabileceğiniz uygulamayı mutlaka denemelisiniz.

Tatil Sepeti

Yurt içinde ve yurt dışında bulunan binlerce oteli veritabanında bulunduran Tatil Sepeti uygulamasında bütçenize uygun en iyi otelleri bulabilmenizin yanında, uçak biletlerinizi de satın alabiliyorsunuz. Kullanıcı yorumları sayesinde daha kesin bir karar vermenizi sağlayan uygulama oldukça pratik ve güvenli işlemler sunuyor.

Tripadvisor

Oldukça kapsamlı bir seyahat rehberi uygulaması olan Tripadvisor ile en ucuz uçak biletleri, en iyi oteller ve restoranların yanında yapılması gereken eğlenceli aktivitelere kadar birçok şeye ulaşabilirsiniz. Otel, restoran ve uçak biletleri için rezervasyon da yapabileceğiniz uygulamada, kullanıcı yorumları sayesinde ilgili mekanlar hakkında detaylı bilgiye de ulaşabiliyorsunuz.

İndir TripAdvisor Android Android için Seyahat Rehberi Uygulaması

Skyscanner

Tatilinizi yapacağınız şehirlere karayoluyla değil de, uçakla gitmeyi planlıyorsanız ucuz bilet bulmak bir hayli zor olabiliyor. Ancak, Skyscanner uygulaması ile bu iş çok kolay. Tatilinizi yapacağınız tarihleri kesinleştirdiyseniz, kalkış ve varış noktasını seçtikten sonra tarih seçimini yapıyorsunuz ve Skyscanner’ın sizin için en uygun uçak biletini bulmasını bekliyorsunuz. Birçok havayolu şirketini tarayan ve belirttiğiniz tarihlerdeki en ekonomik biletleri sizlere sunan uygulamada uçak biletinizi de ucuza getirebilirsiniz. Uçak biletinin yanında, otelleri ve araba kiralama servislerini de arayabilmeniz mümkün.

İndir 12.9 MB Skyscanner iOS iPhone ve iPad İçin Ucuz Uçak Bileti Bulma Uygulaması

Enuygun.com

Enuygun.com tarafından yayınlanan uygulama ile seyahatlerinizi en uygun fiyatlarla gerçekleştirebilirsiniz. Yurt içi ve yurt dışı yüzlerce farklı havayolu şirketini tarayarak biletleri karşılaştırmanıza ve en uygun fiyatlı bileti satın almanıza olanak sağlayan uygulamayı da mutlaka denemelisiniz.

Pegasus Airlines Mobil

Pegasus Airlines’ın mobil uygulamalarına özel kampanyalar ve indirimler sayesinde uçak biletlerinizi otobüs biletinden daha ucuza getirebilmeniz mümkün. Kampanyalar sayfasını inceleyerek oldukça avantajlı seyahat indirimlerinden faydalanabilirsiniz.

Anadolujet

Anadolujet’in mobil uygulamalarını da yukarıda belirttiğimiz gibi çeşitli kampanyalar ve indirimlerden faydalanmak adına bir kenarda bulundurabilirsiniz. Özellikle bahar aylarında başlayan kampanyalar ile siz de oldukça ekonomik bir şekilde uçak biletinizi ayırtabilirsiniz.

İndir 81 MB AnadoluJet iOS iPhone ve iPad için Uçak Bileti Satın Alma Uygulaması

Turkish Airlines

Türkiye’nin bir dünya markası haline gelen havayolu şirketi Türk Hava Yolları’nın mobil uygulamalarını kullanarak da pek çok kampanya ve indirimden faydalanabilirsiniz. Mil’lerinizi kullanarak bedava yolculuk bile yapabileceğiniz bilete sahip olmak için Turkish Airlines uygulamasını indirebilirsiniz.

Onur Air

Bilet satın alma, check-in gibi işlemlerin yanında kampanyalardan da faydalanabilmenize olanak sağlayan Onur Air uygulamasını kullanarak, tatilinizi ucuza getirdiğiniz gibi uçak biletlerinizi de oldukça uygun fiyatlara satın alabilirsiniz.

Borajet Airlines

İstediğiniz her yerden kolayca bilet alabileceğiniz ve online check-in işlemi yapabileceğiniz Borajet Airlines uygulamasında da diğer uygulamalarda olduğu gibi çeşitli kampanyalar sunuluyor. Bu bölümü takip ederek uygun fiyatlara uçak bileti satın alabilirsiniz.

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