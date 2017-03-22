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Yandex Hesabı Nasıl Silinir?

Nasıl yapılır

- 22.03.2017 -
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Yandex Hesap Silme

Yandex hesabı açıp servislerinden memnun kalmayan kullanıcılar için Yandex hesap silme işlemini anlatıyoruz. Yandex.Çeviri, Yandex Harita, Yandex Disk, Yandex Navigasyon ve daha pek çok servis için gerekli Yandex hesabını tamamen silmenin yolunu adım adım gösteriyoruz.

Rusya’da lider, ülkemizde de hatrı sayılır kullanıcısı olan arama motoru Yandex’in mobilitenin önem kazandığı günümüzde hayat kurtaran birçok servisi bulunuyor. Araç kullananlar için canlı trafik durumunu gösteren ve sesli yol tarifinde bulunan Yandex Navigasyon, alternatif web tarayıcı arayanlar için Yandex.Browser, yabancısı olunan şehirde yer yön gösteren Yandex.Haritalar, birçok e-posta istemcisini destekleyen Yandex.Mail, 20GB’a kadar ücretsiz depolama alanı veren bulut hizmeti Yandex.Disk, milyonlarca kullanıcının tercih ettiği Yandex servislerinden sadece birkaçı. Tabii ki Yandex’in uygulamalarını takip eden kullanıcılar kadar, diğer şirketlerle kıyaslama yapıp aradıkları özellikleri bulamadıklarından Yandex’ten vazgeçen kullanıcılar da var. Siz de bu kullanıcılardan biriyseniz, Yandex hesabınızı tamamen silmek istiyorsanız aşağıdaki basit adımlar yol gösterici olacaktır.

Yandex Hesap Silme Linki: https://passport.yandex.com.tr/passport?mode=delete&origin=passport_profile

Yandex Hesap Silme:

  • Yandex profil sayfanıza giriyorsunuz. En aşağıda bulunan Diğer Ayarlar altındaki Hesabı Sil bağlantısına  tıklıyorsunuz.
  • Yandex hesabını sil sayfasında aktif olarak kullandığınız Yandex servisleriniz, hesabınıza bağlı olan tüm bilgiler geri getirilmemek üzere silineceğine dair bir uyarı çıkıyor. Hesabınızı silmeden önce bu uyarıyı okumanızı tavsiye ederiz.
  • Son olarak Yandex hesabınızı açtığınızda belirlediğiniz gizli soru ve yanıtını, hesabınızın şifresini ardından güvenlik kodunu girip “Hesabı Sil” butonuna tıkladığınızda Yandex hesabınızı tamamen silmiş oluyorsunuz.

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Konular: Nasıl yapılır

Editöre Yaz: Google+
Yazar: (Tüm Yazıları) - 22.03.2017

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