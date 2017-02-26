Yabancı Dil Öğrenebileceğiniz En İyi 10 Android Uygulaması

Yeni bir dil öğrenmenin çeşitli zorlukları olabiliyor. Kelime dağarcığı, dil bilgisi ve diğer bilgileri öğrenmeye çalıştığınız süreçte çeşitli kaynaklara ihtiyaç olabiliyor. Bizler bu makalemizde yeni bir dil öğretemeyeceğiz, fakat yabancı dil öğrenebileceğiniz en iyi 10 Android uygulamasını sizler için hazırladık. Mutlaka göz atmanızı öneriyoruz.

ATi Studios

Play Store’da pek çok dil öğrenme uygulaması sunan Ati Studios adlı geliştirici, her uygulamasında geniş bir rehber sunuyor. 30’dan fazla uygulaması bulunan geliştirici İspanyolca, Fransızca, Almanca, Japonca, Hırvatça, Ukraynaca ve daha birçok dil öğrenme uygulaması sunuyor. Bunlardan birini öğrenmeye niyetiniz varsa, mutlaka göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

İndir Mondly Android Android için Yabancı Dil Öğrenme Uygulaması

Babbel

Android için en iyi dil öğrenme uygulamalarından biri olan Babbel uygulamasında pek çok dili 10-15 dakikalık derslerle öğrenebilirsiniz. Hem yeni başlayanlar hem de ileri düzey öğrenciler için dersler sunan uygulamada seyahat, alışveriş gibi temel konular hakkında nasıl konuşacağınızı öğrenmek oldukça kolay. Tüm dersleri alabilmek için çeşitli hizmetlere abone olmanız gerekiyor.

Busuu

Bilinen en iyi dil öğrenme uygulamalarından bir başkası olan Busuu uygulamasında da bir düzine dil desteği sunuluyor. Kelime dağarcığınızı ve dil bilginizi geliştirmek gibi temel ögeleri içeren uygulamada eğitiminizi tamamlamanıza yardımcı olacak diyaloglar ve yazma dersleri de bulunuyor. Her dilde 150 önemli konu ve 3000’den fazla çok kullanılan kelimeler üzerinde duruluyor.

İndir Busuu Android Android İçin Yabancı Dil Öğrenme Uygulaması

Linguee

Aslında iyi bir sözlük uygulaması olan Linguee uygulamasının büyük özelliği, diller arasında kesintisiz olarak geçiş yapabilme yeteneği diyebilirim. Hızlı bir şekilde İspanyolca’dan İngilizce’ye ve daha sonra tekrar İngilizce’den İspanyolca’ya çeviri yapabilirsiniz. Birkaç farklı dil desteği sunan uygulamayı internet bağlantısı olmadan kullanabilir, telaffuz ve örnek cümleler gibi ekstra şeyler öğrenebilirsiniz. Dictionary Linguee uygulaması tek başına size bir dil öğretmez fakat, diğer dil öğrenme uygulamalarıyla birlikte kullanmak son derece faydalı olabilir.

Duolingo

Şüphesiz hemen hemen herkesin bildiği dil öğrenme uygulamalarından biri olan Duolingo, hem masaüstü hem de mobil platform desteği sunuyor. Günlük dersler ve alıştırmalarla size eğitim imkanı sunan uygulama, yeni kelimeler ve dil bilgisi kurallarını gösteren küçük oyunlarla da öğrenebilmenizi kolaylaştırıyor. Yeni başlayanlar için oldukça faydalı olacağını düşündüğüm Duolingo’yu ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Google Translate

Google’ın sunduğu en faydalı araçlardan biri olan Google Translate, onlarca farklı dil desteği sunuyor. Son zamanlarda oldukça iyi çeviriler yapan platformda, bir kelimenin veya cümlenin diğer dillerde ne anlama geldiğini kontrol etmek için kullanabilirsiniz. Ayrıca, cihazınızla çektiğiniz fotoğraflardaki kelimeleri de çevirebilen uygulama ile kelimelerin telaffuzlarını da dinleyebilmeniz mümkün.

Memrise

Popüler dil öğrenme uygulamalarından biri olan Memrise, hem ücretsiz hem de profesyonel bir sürüm ile birlikte geliyor. Ücretsiz sürümde bazı temel derslere ulaşarak, uygulamayı test edebiliyorsunuz. Memnun kaldığınızda ise diğer dersleri açmak için Pro sürümünü satın alabilirsiniz. Oyunlarla öğretme imkanı sunan uygulamada eğlenerek yabancı dil öğrenebiliyorsunuz. Onlarca farklı yabancı dil sunan Memrise denemeye değer uygulamalardan biri.

Phrasebook

Yeni başlayanlar için onlarca farklı dil desteği sunan Phrasebook uygulaması sık kullanılan cümlelerden ve kelimelerden oluşan bir koleksiyonla birlikte geliyor. Bu sayede önce önemli konular üzerinde yoğunlaşabiliyorsunuz. Yurtdışı tatilinizde ihtiyaç duyabileceğiniz bazı temel şeyleri öğrenmek için faydalı olabileceğini düşündüğüm uygulama internet bağlantısı olmadan çalışabiliyor.

İndir Phrasebook Android Android için Yabancı Dil Öğrenme Uygulaması

Quizlet

Yeni bir dil öğrenmek isteyenler için faydalı bir araç olan Quizlet, tek başına bir şeyler öğretmiyor. Yeni bilgileri ezberlemenizde faydalı bir araç olan Quizlet uygulamasında flashcard’lar ile becerilerinizi test edebilirsiniz. Diğer dil öğrenme uygulamalarıyla birlikte kullanabileceğiniz faydalı bir yardımcı kaynak olan Quizlet uygulaması ücretsiz olarak sunuluyor.

İndir Quizlet Android Android için Yabancı Dil Öğrenme Uygulaması

Rosetta Course

Tüm zamanların en çok bilinen ve en çok satan dil öğrenme uygulamalarından biri olan Rosetta Stone’un çeşitli uygulamaları da halihazırda mevcut. Çocuklar için tasarlanmış uygulamalar da sunan Rosetta Stone’un denenmiş ve başarıya ulaşmış derslerini takip edebilirsiniz. Telaffuz alıştırmaları, kelime ezberleme çalışmaları, gramer konuları gibi birçok bilgi sunan Rosetta Course, memnun kalacağınız uygulamalardan bir tanesi.

Listemizde yer alan dil öğrenme uygulamalarının dışında, eklenmesi gerektiğini düşündüğünüz farklı uygulamalar da varsa bizlerle yorum bölümünden paylaşabilirsiniz.

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