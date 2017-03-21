Windows'a Alternatif Olarak Kullanabileceğiniz 8 Ücretsiz İşletim Sistemi

Windows, dünya genelinde en çok kullanılan işletim sistemleri arasında, zirvedeki yerini koruyan bir işletim sistemi. Satın almış olduğunuz bilgisayarlarda Windows yüklüyse ödediğiniz tutara lisans ücreti de eklenmiş oluyor. Oldukça pahalı olan Windows sürümlerini satın almak yerine ücretsiz bir alternatif arıyorsanız, sizler için hazırladığımız bu listede Windows’a alternatif olarak kullanabileceğiniz 8 ücretsiz işletim sistemini inceleyebilirsiniz.

Açık kaynak kodlu bir sistem olan Linux, şüphesiz bu listenin ilk sırasında yerini alıyor. Yıllardır Windows kullandıysanız, Linux’e alışmanız biraz zor olacaktır ama kısa zamanda iyi bir Linux kullanıcısı olacağınızdan emin olabilirsiniz.

Linux’un halihazırda yüzlerce dağıtımı bulunuyor ve bunların her biri çeşitli özellikler sunuyor. Mint, Ubuntu, Debian, OpenSUSE, Fedora gibi dağıtımların yanında TÜBİTAK’ın geliştirdiği Pardus dağıtımlarından birini tercih edebilirsiniz.

Google tarafından geliştirilen Chrome OS, Chromebook olarak bilinen düşük maliyetli ve üst düzey dizüstü bilgisayarlarda bulunuyor. Bunun yanında, donanımı düşük bilgisayarınıza yüklemek için de ücretsiz olarak indirilebilir durumda.

Oldukça hafif ve bulut odaklı Chrome OS internette gezinme, sosyal medya ve kelime işlemesi için ideal bir işletim sistemi. Medya oynatma konusunda geliştirilmesi gereken ancak medya düzenleme ve oyun konusunda oldukça yetenekli olan Chrome OS’u Windows’a alternatif olarak kullanabilirsiniz.

Tıpkı Linux gibi topluluk tarafından geliştirilen bir işletim sistemi olan FreeBSD, açık kaynak kodlu olarak yaşamını sürdürüyor. Sunucular ve masaüstü cihazlar için güvenilir olarak görülen FreeBSD McAfee, DARPA, Google, Cambridge Üniversitesi Bilgisayar Laboratuvarı, Apple ve daha birçok kaynaktan gelen TrustedBSD projesi tarafından geliştirmeler sunuyor ve bunun yanında güvenlik ve gizlilik konusunda da üst düzey koruma sağlıyor.

Masaüstü bilgisayarlara yönelik tasarlanan ve optimize edilen Syllable, GNU projesi ve Linux’un parçaları kullanılarak inşa edilmiş. Küçük ofis ve ev kullanıcılarına hitap eden Syllable, yerleşik WebKit tabanlı bir tarayıcı, e-posta istemcisi, medya oynatıcı ve programlama için geliştirme ortamıyla birlikte sunuluyor.

Windows’un çalıştırdığı tüm yazılımları ve sürücüleri çalıştırabilen ve ücretsiz bir Windows alternatifi olmayı amaçlayan açık kaynak kodlu işletim sistemi olan ReactOS, Windows kullanıcılarının yadırgamadan kullanabileceği bir alternatif diyebilirim.

Çalışmaları durdurulan BeOS projesinin yerini alan Haiku, ücretsiz ve açık kaynak kodlu olarak 2001 yılında çıkan bir işletim sistemi. Şu anki durumunda; VLC Player’ı destekleme, HTML5 uyumlu tarayıcı ve daha birçok yetenek ile birlikte sunuluyor. BeOS hayranlarından biriyseniz ve Windows’a alternatif arıyorsanız Haiku işletim sistemi denemeye değer diye düşünüyorum.

7-8. MorphOS ve AROS

Amiga benzeri bir işletim sistemi olan MorphOS, PowerPC ve benzeri cihazlarda çalışıyor. Daha önceden Windows’lu bir bilgisayarınız varsa PowerPC işlemciye sahip olmayabilirsiniz fakat iMac, Mac mini veya Power Mac gibi cihazlar MorphOS’u çalıştırabiliyor.

AROS da MorphOS’a benziyor fakat 32-bit sistemler için geliştirilmiş bir işletim sistemi. Ayrıca, eski Amiga disklerini bilgisayarınızda bilgisayarınızda kullanmanız mümkün değil ve bu yüzden ROM’ları kullanmanız gerekiyor. Windows alternatifi bir işletim sistemi arıyorsanız AROS’u denemenizde fayda var.

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