Windows Yazılımlarına Alternatif Olarak Kullanabileceğiniz 5 Yazılım

Windows işletim sistemi, önceden yüklenmiş birçok yazılımla birlikte geliyor. Birçok özelliği yeterince beğenilmese de bazı Windows yazılımları diğer araçlara göre daha iyi bir seçim olabilir. Bizler de bu makalemizde, Windows yazılımlarına alternatif olarak kullanabileceğiniz 5 yazılımı sizler için karşılaştırdık.

1. Microsoft Edge yerine Google Chrome

Edge tarayıcısı, Microsoft’un yıllar sonra Internet Explorer’ın yerine geliştirdiği bir internet tarayıcısı. Internet Explorer’a göre çok daha iyi olan Edge, diğer tarayıcılarda olduğu gibi uzantıları destekliyor. Ancak genel olarak baktığımızda varsayılan tarayıcı olma konusunda yeterince iyi değil.

Sekme senkronizasyonları ve güçlü kullanıcı özellikleri gibi kolaylıkları Edge tarayıcısında bulmanız pek mümkün değil. Bunun yerine Chrome tarayıcısını kullanarak senkronizasyon özellikleri, masaüstü sekmelerini telefonunuzda açabilir ya da tam tersini yapabilir ve hız, güvenlik ve yeni gelen özelliklerden faydalanabilirsiniz.

Diğer alternatif: Mozilla Firefox

2. Windows Media Player yerine VLC Media Player

Windows’ta yıllardan beri var olan Windows Media Player, Windows 7’den bu yana çok fazla değişmedi. Medya ortamlarının yükselmesi ve optik sürücü eksikliği ile muhtemelen siz de Windows Media Player’ı çok fazla kullanmıyorsunuzdur.

Bunun yerine VLC Media Player daha iyi ve kolay bir seçim olacaktır. Bu uygulama, her türlü video ve ses dosyasını oynatabilen oldukça kapsamlı bir medya oynatıcısı diyebilirim. Ayrıca, VLC Media Player’ı kullanarak evinizde bir medya sunucusu bile kurabilirsiniz. Bu sebeple, Windows Media Player’ı kullanmak için hiçbir neden göremiyoruz.

Diğer alternatif: GOM Player

3. Microsoft Paint yerine Paint.NET

Windows ile birlikte gelen resim düzenleyicisi uygulaması olan MS Paint de zamanla gelişti. Ancak, basit bir kırpma işi dışında kullanana pek az rastlıyoruz. Döndürme, hassas bilgileri bulanıklaştırma ve diğer çeşitli işlemler için Paint’ten daha iyi bir yazılıma ihtiyaç duyabiliyoruz.

Bu konuda en doğru seçim, Paint.NET uygulaması olacaktır. MS Paint’ten daha fazla özellik sunan yazılımda katmanlar, otomatik ayarlamalar, harmanlama, bulanıklaştırma ve daha pek çok özelliği bulabilirsiniz. Her ne kadar bir Photoshop olmasa da, ihtiyaç duyduğunuz tüm düzenlemeleri kolaylıkla yapabilirsiniz.

Diğer alternatif: PhotoScape

4. Not Defteri yerine Notepad++

Windows’un Not Defteri uygulaması, benzer diğer uygulamaların gölgesinde kalsa da yine de kullanışlı bir yardımcı program. Hızlı bir şekilde not almanız gereken durumlarda oldukça işinize yarayacak olan Not Defteri’nde çeşitli metin biçimlendirmelerini de yapabilirsiniz.

Ancak, Notepad++ kullanarak Not Defteri’nden daha fazla özelliğe sahip olabilirsiniz. Birden fazla dosyayı açabileceğiniz sekmeler, siz kapatana kadar kaydedilmiş dosyaları saklama, kod yazanlar için araçlar, biçimlendirme ve otomatik düzeltme yardımı için dil seçme ve makro desteği gibi imkanlar sunan Notepad++ yazılımında yazım denetleyicisi ve HEX dönüştürücü gibi eklenti kitaplığı da mevcut.

5. Ekran Alıntısı Aracı yerine ShareX

Windows’ta bulunan Ekran Alıntısı Aracı, PrintScreen tuşuna (prt sc) bastıktan sonra görüntüyü Paint’e yapıştırmaktan çok daha hızlı bir seçenek sunuyor. Ancak, ekran görüntüsünde hızlı düzenlemeler yapamama ve herhangi bir platforma yükleyememe durumu oldukça can sıkabiliyor.

Bunun yerine daha iyi bir ekran görüntüsü alma aracına ihtiyacınız olabilir. Pek çok kullanıcı tarafından sevilen ShareX, oldukça güçlü özellikler sunuyor. Ekran görüntüsünü düzenleme ve çeşitli platformlara yükleme gibi özelliklere de sahip olan ShareX uygulamasını Ekran Alıntısı Aracı’na alternatif olarak kullanabilirsiniz.

Diğer alternatif: Lightshot

