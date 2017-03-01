Windows 10 Hızlı Bir Şekilde Nasıl Kapatılır?

Windows 10 işletim sistemli bilgisayar kullanıcılarına yönelik hazırladığımız bu makalemizde, Windows 10’u hızlı bir şekilde nasıl kapatılacağını anlatıyoruz.

Windows’un geçmişten günümüze kadar olan tüm sürümlerinde, bilgisayarınızı kapatmak için önce Başlat menüsüne daha sonra Güç ve Kapat adımlarını izlemeniz gerekiyor. Microsoft, tek tıklamayla Kapat seçeneğini kullanmamakta neden ısrar ediyor bilemiyoruz fakat bizler bunu kendi yöntemlerinizle nasıl yapacağınızı anlatacağız.

1. Güç Düğmesini Yeniden Programlayın

Bilgisayarınızı kapatmak istediğinizde bunu güç düğmesine basarak yapmak istemez miydiniz? Evet diyorsanız bunun kısa bir yolu bulunuyor. Güç düğmesine bastığınızda cihazınızın uyku moduna geçmesi yerine kapanmasını istiyorsanız aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

Başlat menüsünü açıyoruz ve arama çubuğuna güç seçenekleri yazarak listelenen sonuca tıklıyoruz. Soldaki menüden, Güç düğmelerinin yapacaklarını seçin seçeneğine tıklıyoruz.

Gördüğünüz gibi Güç düğmesi, uyku düğmesi ve kapak ayarları bölümü açıldı. Bu ekranda, Güç düğmesine bastığımda seçeneğini Kapat olarak belirliyoruz. (Pilde ve Prize takılı seçeneklerinin her ikisinde de seçebilirsiniz.)

Daha sonra, Değişiklikleri kaydet diyerek yapmış olduğumuz ayarı kaydediyoruz. Bu adımdan sonra güç tuşuna bastığınızda bilgisayarınız kapanacaktır.

2. Kendi Kapatma Kısayolunuzu Ekleyin

Bilgisayarınızın güç düğmesi uygun olmayan bir konumda ise alternatif olarak, masaüstüne bir kapatma kısayolu ekleyebilirsiniz.

Masaüstünde herhangi boş bir alana sağ tıklıyoruz ve Yeni > Kısayol adımlarını izliyoruz. Açılan ekrandaki boş kutuya şu komutu yapıştırıyoruz:

%windir%\System32\shutdown.exe /s /t 0

Komutu yapıştırdıktan sonra İleri tuşuna basıyoruz ve sonraki sayfada oluşturduğumuz kısayola bir isim yazıp Son butonuna tıklıyoruz. Artık masaüstündeki bu kısayola çift tıklayarak bilgisayarınızı kolayca kapatabileceksiniz.

3. Sağ Tıklama ile Bilgisayarı Kapatın

Bildiğiniz üzere Windows’u en az üç tıklamayla kapatabiliyoruz. Bunu ikiye indirecek bir yöntemimiz daha bulunuyor. Başlat menüsüne sağ tıkladığınızda Bilgisayarı veya oturumu kapatın seçeneğinin altındaki Bilgisayarı Kapat seçeneğine tıklayarak da bilgisayarınızı kapatabilirsiniz.

4. Klavye Kısayolu ile Kapatın

Eski ama altın değerinde bir kısayol olan Alt + F4, varsayılan olarak kapanış seçeneği olarak belirlenmiş. Masaüstünü görüntülerken çalışan bu kısayolu kullanarak bilgisayarınızı hızlı bir şekilde kapatabilirsiniz. Kısayolu uygularken masaüstünde değilseniz, o an aktif durumda olan herhangi bir program kapatılacaktır.

Windows 10’u kapatmanın daha hızlı, daha iyi ve daha akıllı bir başka yolunu biliyorsanız, bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin!

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