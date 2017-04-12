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Windows 10 Creators Güncellemesi Sonrası Sabit Disk Nasıl Temizlenir?

Yazılım

- 12.04.2017 -
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Windows 10 Creators Güncellemesi Sonrası Sabit Diskinizi Temizlemeyi Unutmayın

Windows 10 Creators Update (ya da Windows 10 Geliştiriciler Güncellemesi) bugün tüm PC kullanıcıları için servis edildi. Güncelleme büyük ve sabit diskler de gereksiz birçok GB yer kaplayacak geçici dosyalar oluşturacak. Güncelleme sonrası bir daha işe yaramayacak, bu fazlalıkları temizleyerek sabit diskinizi rahatlatmayı unutmayın.

Bildiğiniz üzere Windows 10 işletim sistemi güncellemeleri eğer sürümden memnun kalmazsak, bir önceki sürüme dönmemiz için eski sürüme ait dosyaları sabit disk üzerinde C: sürücüsünde "Windows.old" klasöründe tutuyor. Bu dosyaları sürümden memnun olmanız durumunda bilgisayarınızda tutmanız, son derece lüzumsuz bir durum.

Bu "eski" dosyalar sabit disk üzerinde bir hayli yer kaplıyorlar, bundan kurtulmak için Windows 10 işletim sistemine dahil olan Disk Temizleme modüler uygulamasını kullanabiliyoruz.

Otomatik güncellemeler eğer kullanıcı başka bir yol tercih etmediyse, doğrudan "C klasörüne" yüklendiği için temizlenecek klasörü de burada aramak gerekiyor. Windows 10 Başlangıç menüsünden Arama özelliğini kullanarak "Disk Temizleme" uygulamasını açabilir ve güncelleme bittikten sonra aşağıdaki adımları takip ederek, tüm fazlalık dosyaları temizleyebilirsiniz.

Disk Temizleme

Windows 10 "arama çubuğunuza" disk temizleme yazarak uygulamaya ulaşın

Disk Temizleme

 Uygulamayı çalıştırınca açılacak olan pencerede sabit diski seçin.

Disk Temizleme

Açılan temizleme seçeneklerinden "Önceki Windows Yüklemeleri" ve "Geçici Yükleme Dosyaları" seçeneklerini işaretleyerek "Tamam" komutuyla Disk Temizleme işlemini başlatın. Bitinceye kadar çok da PC ile haşır neşir olmayın.

Windows 10 Creators Güncellemesi Bugün Tüm Kullanıcılar İçin Geliyor

 Yeni Windows 10 Güncellemelerinin Boyutları Daha Küçük Olacak

Konular: Yazılım

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Yazar: (Tüm Yazıları) - 12.04.2017

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