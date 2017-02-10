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Whatsapp İki Adımlı Doğrulama Nasıl Yapılır?

Nasıl yapılır

- 10.02.2017 -
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Whatsapp İki Adımlı Doğrulama Nasıl Yapılır?

Whatsapp iki adımlı doğrulama özelliğini tanıttı ve kullanıcılara yansıtmaya başladı. İsteğe bağlı olarak kullanılabilen bu güvenlik özelliği, insanların hesaplarına fazladan bir güvenlik katmanı eklemesine olanak tanıyor. Bu blogda da Whatsapp iki adımlı doğrulama nasıl yapılır sorusunun cevabını vereceğiz. 

Whatsapp iki adımlı doğrulama özelliği etkinleştirme, çok basit adımları takip ederek güvenliğinizi iki katına çıkarmanıza olanak tanıyor. İki adımlı doğrulamayı etkinleştirdiğinizde, WhatsApp'daki telefon numaranızı doğrulama girişiminde, bu özelliği daha önce kullandıysanız oluşturduğunuz altı basamaklı şifreyi girmeniz gerekiyor. Oldu ki bu altı basamaklı şifreyi unuttunuz, WhatsApp çift adımlı doğrulamayı devre dışı bırakmak için e-posta adresinize bir bağlantı alabilirsiniz. Bu söylediklerim, az sonra anlatacaklarımdan sonra anlamlı hale gelecek. Dilerseniz fazla vakit kaybetmeden başlayalım:

1- Telefonunuzda yüklü olan Whatsapp uygulamasını açıyoruz ve Ayarlar kısmına geliyoruz. Ayarlar kısmına geldikten sonra Hesap bölümüne dokunuyoruz.

Whatsapp İki Adımlı Doğrulama Nasıl Yapılır? - Ayarlar

2- Burada İki Adımlı Doğrulama seçeneğine dokunuyoruz.

Whatsapp İki Adımlı Doğrulama Nasıl Yapılır? - İki Adımlı Doğrulama

3- İki adımlı doğrulamayı Etkinleştir kısmına tıklıyoruz.

Whatsapp İki Adımlı Doğrulama Nasıl Yapılır? - Etkinleştirme

4- Oluşturmamız gereken altı basamaklı şifremizi oluşturup, onaylamak için tekrar giriyoruz.

Whatsapp İki Adımlı Doğrulama Nasıl Yapılır? - Altı Basamaklı Şifre

5- Altı haneli şifrenizi unutmanız durumunda bağlantı gönderilecek e-posta adresini giriyoruz. 

Whatsapp İki Adımlı Doğrulama Nasıl Yapılır? - E-posta Adresi

Bu işlemden sonra Whatsapp iki adımlı doğrulama sistemini aktif hale getirmiş oluyorsunuz. Kişisel güvenliğine önem veren kullanıcıların oldukça hoşuna gidecek bir özellik olduğunu söylemeliyim. Ayrıca, e-posta adresinizi isteğe bağlı olarak ekleyebildiğinizi de tekrardan hatırlatalım. 

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Konular: Nasıl yapılır

Editöre Yaz: Google+
Yazar: (Tüm Yazıları) - 10.02.2017

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