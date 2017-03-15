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WhatsApp Hesabı Nasıl Silinir?

Nasıl yapılır

- 15.03.2017 -
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WhatsApp Hesabı Nasıl Silinir?

WhatsApp, tüm dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulamaları arasında zirvedeki yerini koruyor. Her geçen gün yenilenen ve kullanıcılarına yepyeni özellikler sunan WhatsApp uygulamasını artık kullanmak istemiyor olabilirsiniz. Bizler de bunu düşünerek hazırladığımız bu rehberde, WhatsApp hesabı nasıl silinir adım adım anlattık. Mutlaka göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

WhatsApp hesap silme işlemini yaptığınızda, tüm bilgileriniz ve mesaj geçmişinizin silineceğini bilmeniz gerekiyor. Arkadaşlarınızın kişi listesinde görünmeyecek, dahil olduğunuz gruplardan ayrılmış olacaksınız. Hesap silme işlemine başlamadan, bu bilgileri verdikten sonra artık işlemlere başlayabiliriz.

whatsapp ayarları

Öncelikle WhatsApp’a giriyoruz ve Ayarlar sayfasına gidiyoruz.

whatsapp hesap sayfası

Açılan sayfadan Hesap sekmesine tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi Hesap silme butonu direkt olarak karşımıza çıktı. Hesabınızı silmek istediğinizden eminseniz tıklıyoruz.

whatsapp hesabımı sil

Son adımda WhatsApp tarafından yapılan uyarıları okuyup, telefon numaranızı tekrar girdikten sonra Hesabımı Sil butonuna tıklıyoruz ve hesap silme işlemini tamamlıyoruz. Artık, arkadaşlarınız WhatsApp üzerinden size ulaşamayacaktır.

WhatsApp uygulamasını kullanmak istemeyen birçok kullanıcının yaptığı en büyük hata, uygulamayı sadece telefondan silmek oluyor. WhatsApp uygulamasını telefonunuzdan kaldırdığınızda hesabınız olduğu yerde duruyor olacaktır. WhatsApp ile ilişiğinizi tamamen kesmek için yukarıdaki adımları uyguladıktan sonra uygulamayı kaldırmanız daha doğru olacaktır.

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Konular: Nasıl yapılır

Editöre Yaz: Google+
Yazar: (Tüm Yazıları) - 15.03.2017

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