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Web Siteniz İçin İletişim Formu Yapmanın Püf Noktaları!

Nasıl yapılır

- 31.01.2017 -
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iletişim formu yapma

Web siteniz ile ziyaretçileriniz arasında önemli bir köprü oluşturan iletişim formları aynı zamanda yasal bir zorunluluk. Web siteniz için iletişim formu oluşturmayla alakalı önemli detayları yazımızda bulacaksınız.

1. Üçüncü Parti Web Uygulamaları

Bir başka yazımızda detaylıca ele alacağımız bu servisler, widget dediğimiz türde iletişim formu eklentilerini sunuyor. Embed (yerleştirme) kodlarıyla web sitemize ekleyebileceğimiz bu formlar aracılığıyla ziyaretçilerinizin gönderdiği iletilerin belirteceğimiz e-posta adresimize yönlendirilmesini sağlayabiliyoruz. Veya hizmeti sunan web sitesine üyelik bilgilerimizle giriş yapıp kullanıcı panelimiz üzerinden detaylı bir şekilde görüntüleyebiliriz.

Ücretli/ücretsiz pek çok alternatifi bulunan bu sistemde şöyle bir dezavantajımız var. Web sitemiz ve ziyaretçilerimiz arasında mahrem bilgileri içerebilecek iletilerin üçüncü bir tarafta depolanması görece sıkıntılı bir durum. Nitekim iletişim formu sağlayan web servisi, ziyaretçilerimizin mail adreslerini depolayıp reklam iletileri yollayabilir. Eğer bu yöntemi kullanacaksak mutlaka gizlilik & kullanım politikamızda bu durumla ilgili sorumluluk reddini beyan etmelisiniz. Ama ben şahsen bu yöntemi kullanmanızı tavsiye etmiyorum.

2. Sunucuların SendMail Fonksiyonunu Kullanmak

Birazcık kod yazacağınız ama gözünüz korkmasın! İşimiz çok fazla sürmeyecek. İlk önce mail gönderimini sağlayacak ana dosyamızı oluşturalım. Kodları not defterine yapıştırıp ardından gonder.php adıyla kaydedelim.

Şimdi ikinci adım olarak bir iletişim formu şablonu oluşturup ana dosyamızı tanımlayalım.

İşlem sadece bu kadar! Bu arada size bir püf nokta daha söyleyeyim. İnternette bulduğumuz, hoşunuza giden herhangi bir iletişim formunun kodlarının form action kısmının verisini gonder.php olarak değiştirerek istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

Şimdi gel gelelim bu yöntemin dezavantajlarına. Öncelikle bu yöntemi kullanabilmek için web sitenizin barındığı sunucunun SMTP portlarının açık olması gerekmektedir. Sunucu size ait değilse bu işlemi sizin yapmanız mümkün olmaz. Hosting aldığınız firmanın da bu işlemi gerçekleştirmemesi de pek tabi hakkıdır. Çünkü sunucu sahipleri ip adresleri üzerinden spam gönderilmesinden çekindiği için bu portu kapalı tutabilmektedir. 

Öte yandan bu yöntemle gönderilen iletiler kimlik doğrulaması adımından geçmeden sunucudan çıkacağı için muhtemelen spam kutusuna düşecektir ve bu nedenle siz ziyaretçilerinizin gönderilerinden haberdar olamayabilirsiniz. Ama gelin görün ki bu yöntemi de pek tavsiye etmiyorum.

3. Gmail SMTP Bilgilerini Kullanarak İletişim Formu Oluşturma

En çok sevdiğim ve tavsiye ettiğim yöntem budur. Nitekim Gmail SMTP bilgileriyle login olduğumuz için spam dezavantajını yenmiş oluyoruz. İkinci adımda oluşturduğumuz gonder.php dosyamızda küçük birkaç değişiklik yapacağız. Değişiklerimizi yaptıktan sonra kodları not defterine yapıştırıp gonder.php adıyla kaydediyoruz.

Son olarak bu adresten PHP Mailer kütüphanesini indirip PHPMailerAutoload.php, class.phpmailer.php, class.pop3.php, class.smtp.php dosyalarını ana dizimize (/public_html/) yüklüyoruz. İşlem bu kadar! 
Takıldığınız noktalarda yorum bölümünden yardım isteyebilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım.
İndir648.83 KB
Contact Form 7
Contact Form 7 WordPress için İletişim Formu Eklentisi
İndir2.71 MB
Notepad++
Notepad++ Gelişmiş Metin Editörü
Konular: Nasıl yapılır

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Yazar: (Tüm Yazıları) - 31.01.2017

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