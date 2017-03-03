VPN Kullanmadan Engelli Sitelere Giriş Yapmanın 5 Yolu

VPN programı kullanarak engelli sitelere giriş mümkün. Facebook, Twitter, YouTube gibi sosyal ağların sıklıkla erişime kapatıldığı günümüzde VPN programları vazgeçilmezlerimiz oldu. Windows, Android, iOS tüm platformlarda indirilmeye açılan VPN hizmetlerinin çoğunluğu aslında güvenli değil. Bu blog yazımızda VPN kullanmadan engelli sitelere giriş yapmanın 5 yolundan bahsedeceğiz.

VPN programları ülkemizde engelli (yasaklı) sitelere giriş yapmak için etkili, kalıcı ve de güvenli bir çözüm. Türkiye’den erişime kapalı bir servise üye olmamız gerektiğinde veya sıklıkla takip ettiğimiz bir siteye erişimi sürdürebilmek adına VPN hizmetlerini tercih ediyoruz. Hem mobil hem de masaüstünde yüzlerce seçenek karşımıza çıkıyor. Bunlar arasından güvenli olanlarını seçmek oldukça güç. ZenMate, TunnelBear, Hotspot Shield gibi kendini kanıtlamış, yıllardır kullanıcılara hizmet veren VPN servisleri güvenlik noktasında bizi üzmese de aylık, yıllık paketleri pahalı olduğundan alternatiflere yöneliyoruz. Bu noktada da genellikle mağazada en çok indirme almış olanlara bakıyoruz. Ancak özellikle Android platformunda popüler birçok VPN uygulaması aslında kullanıcıların çevrimiçi gizliliğini tehlikeye atıyor. (Popüler Android VPN Uygulamalarına Dikkat!) Güvenli olarak belirtilen VPN servislerine ayıracak bütçeniz yoksa güvenliliğinizi tehlikeye atmadan engelli sitelere giriş yapmanız mümkün.

Link Kısaltma Siteleri

VPN’siz engelli sitelere giriş yapmanın en popüler yolu; link kısaltma siteleri. Çoğu zaman işe yarayan bu yöntemde dilediğiniz bir link kısaltma servisini kullanabilirsiniz. Bitly, TinyURL, Goog.gl ve daha birçok url kısaltma servisi mevcut. Tek yapmanız gereken; engelli sitenin adresini kopyalayıp ilgili kutucuğa yapıştırmak.

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HTTPS

Eskiden kredi kartı bilgilerinin girildiği alışveriş sitelerinde ve e-posta hizmetleri gibi kullanıcı adı – şifre gerektiren sitelerde aktif olan, günümüzde popüler sosyal ağların da tercih ettiği internet iletişim protokolü HTTPS, engellere aşmak için kullanılan yöntemlerden biri. Her zaman olumlu sonuç vermese de denemeye değer.

Çeviri Siteleri

Makine çevirisi yaptığından çoğumuzun kullanmadığı Google Translate, Microsoft Translator gibi çeviri servisleri engelleri VPN’siz aşma noktasında denenebilecek yöntemlerden biri. Cümle çeviri dışında web sitelerini de – uzun sürede de olsa – çevirebilen çeviri siteleri aracılığıyla engelli siteye farklı bir adres üzerinden giriş yapabilirsiniz. Video veya sosyal ağ sitelerinde harika sonuçlar alamayabilirsiniz ancak bir makaleye ulaşmaya çalışıyorsanız son derece ideal bir çözüm.

PDF Dönüştürücü

Web sitesini PDF formatına çevirmek, deneyebileceğiniz bir diğer yöntem. Girmeye çalıştığınız web sitesi makale içerikli ise tavsiye edebileceğim bu yöntemde PDFMyURL, ToPDF, WebToPDF gibi online PDF dönüştürücülerden birini kullanabilirsiniz.

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Hotspot (Mobil İnternet Paylaşımı)

Kişisel erişim noktası (Personal Hotspot), erişime kapalı siteye giriş yapmak için kullanabileceğiniz yöntemlerden sonuncusu. Mobil internetinizi bilgisayarınızda kullanmak diğer bir deyişle mobil internet paylaşımı için yapmanız gereken; iOS cihaz kullanıcısıysanız Ayarlar – Kişisel Erişim Noktası’nı (tabii ki öncesinde hücresel veriyi) açmak. Android kullanıcısıysanız Kablosuz ve Ağlar - Mobil Ağ Paylaşımı - Taşınabilir WiFi Hotspot’u açmak. Tabii ki düşük kotalı bir paket kullanıyorsanız ve YouTube gibi bir video içerikli siteye girecekseniz bu yöntemi uygulamayın.

Engelli Sitelere Giriş Programları

Engelli Sitelere Giriş için Kullanabileceğiniz 8 Yöntem