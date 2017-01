VoLTE Nedir, Ne İşe Yarar? VoLTE Ayarları Nasıl Yapılır?

4.5G altyapısını kullanan VoLTE servisi (Voice Over LTE), Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom (eski Avea) aboneleri için aktif durumda. Peki VoLTE servisinin ne olduğunu, ne işe yaradığını biliyor muyuz? Şu anda Android ve iPhone modellerinde kullanılabilen VoLTE servisi nedir? VoLTE aktif etme, açma ve kapatma nasıl yapılır? VoLTE ayarları nasıl yapılır? Tüm soruların yanıtı blog yazımızda.

VoLTE nedir?

Aynı anda veri ve ses kullanımına izin veren, HD kalitede telefon görüşmelerine imkan veren, aramaların bağlanma süresini önemli ölçüde azaltan VoLTE uzun adıyla Voice Over LTE servisi, 4.5G teknolojisinin sunulmasıyla birlikte ülkemizde üç operatörün de bir süredir verdiği hizmet. Üç operatörün de belli Samsung, LG, General Mobile ve iPhone modellerine verdiği operatör güncellemesini (cihazınızın son yazılım güncellemesini almış olması gerekiyor ve iPhone için beta değil final sürümü kullanmanız şart) yaparak VoLTE aktif etme ve kullanma şansına sahip oluyorsunuz. Peki VoLTE ne gibi avantajlar sağlıyor? VoLTE servisi aktif etme neleri değiştiriyor?

VoLTE ne işe yarar? VoLTE HD+ görüşme nedir?

VoLTE servisini etkinleştirmeniz durumunda HD+ kalitede telefon görüşmeleri yapıyorsunuz. Peki VoLTE HD+ görüşme nedir? Kalabalık bir ortamda veya arkada yoğun gürültünün olduğu bir yerde sessiz bir odada konuşma yapıyormuş gibi en iyi ses deneyimini yaşayabiliyorsunuz. Hem karşı taraf hem de siz karşı tarafın sesini çok iyi alıyorsunuz. Sesli aramaların kalitesinin artmasının yanında bekleme süresi önemli ölçüde azalıyor bu servisle. VoLTE servisi, hem ses hem de veri kullanımını aynı anda sunabilen bir teknoloji olduğundan sesli aramadan video görüşmeye veya tam tersi özelliğini kullanabiliyor, konuşurken bir yandan da interneti kullanabiliyorsunuz. Kısacası VoLTE ile arama bekleme süreleri kısalıyor, arama kalitesi de artıyor.

VoLTE desteği olan telefonlar (VoLTE uyumlu cihazlar)

Ancak şu anda gerek Android gerekse de iPhone tarafında tüm modeller VoLTE servisini desteklemiyor; VoLTE cihaz desteği belli Samsung, LG, General Mobile ve iPhone modellerine verilmiş durumda. Yani 4.5G uyumlu akıllı telefonunuz, SIM kartınız olsa dahi hizmetten faydalanamama durumunuz var. Operatörlerin VoLTE sayfalarına baktığımızda VoLTE desteği olan telefonlar arasında Samsung Galaxy S6, S6 Edge, S7 ve S7 Edge; LG G4, G5, G5 SE ve V10; General Mobile GM 5 Plus; iPhone SE, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7 ve 7 Plus yer alıyor. Bu noktada abonesi olduğunuz operatör de önemli. Cihazlar destekleniyor ancak operatör güncellemeyi vermediği, siz yazılım güncellemesi yapmadığınız sürece VoLTE aboneliğiniz olsa dahi aktif etme, kullanma şansınız olmuyor. Ek olarak desteklenen cihazların sayısı günden güne artıyor. Üç operatörün de VoLTE özel sayfasından bakabiliyorsunuz ancak desteklendiği halde sayfadan kaldırma sonucu kafa karışması olabiliyor. Operatöre direkt sormanızda fayda var.

Turkcell VoLTE Sayfası

Vodafone VoLTE

Türk Telekom VoLTE

VoLTE aktif etme:

VoLTE teknolojisini destekleyen bir akıllı telefona sahipseniz servisi kullanabilmeniz için öncelikle VoLTE aboneliğinizi başlatmanız gerekiyor. Turkcell abonesiyseniz HDSES yazıp 2200’a sms atarak veya 532 müşteri hizmetlerini arayarak veya Turkcell Hesabım uygulaması üzerinden VoLTE servisini aktif etme şansınız var. Türk Telekom abonesi olarak VOLTE yazıp 5555’e sms atarak, Vodafone abonesiyseniz de 4.5G aktif olması yeterli; ayrıca bir işlem yapmanız gerekmiyor. Unutmadan, VoLTE aboneliği başlatmak için attığınız kısa mesaj ücretsiz.

VoLTE açma (VoLTE ayarları):

Android Telefonda VoLTE Ayarı

Android telefon kullanıcısıysanız kullandığınız modele göre cihaz ayarı farklılık gösteriyor. Samsung telefonda Arama Ayarları – Giden Sesli Arama – Uygun Olduğunda VoLTE Kullan seçeneğini işaretleyerek (Öncesinde Ayarlar – Mobil Ağlar – Şebeke Modu LTE/3G/2G seçili), LG telefonda HD+ Görüşme seçeneğini işaretleyerek (Öncesinde Ayarlar – Mobil Şebekeler – Ağ Modu – Otomatik GSM/WCDMA/LTE seçili), General Mobile GM 5 Plus’ta VoLTE desteği var ancak operatör güncellemesi sunulmadığından açma şansınız yok.

iPhone VoLTE Ayarı

iPhone 6 ve üzeri modelde kullanılabilen VoLTE servisini açmak için Ayarlar – Hücresel – Seçenekler – LTE’yi Etkinleştir yolunu izleyin. Ses ve Veri olarak ayarlayın.

VoLTE kapatma:

Android VoLTE kapatma

Samsun telefonda Arama Ayarları – Giden Sesli Arama – Uygun Olduğunda VoLTE Kullanan seçeneğinin işaretini kaldırarak, LG telefonda HD+ Görüşme seçeneği onay işaretini kaldırarak, Android telefonunuzda VoLTE servisini kapatabilirsiniz.

iPhone VoLTE kapatma

iPhone’da Ayarlar – Hücresel – Seçenekler – LTE’yi Etkinleştir menüsü altında Kapalı’yı seçerseniz 4.5G’yi kullanamazsınız. Yalnızca Veri’yi seçerseniz 4.5G hızında internete bağlanabilirsiniz. 4.5G’yi hiç kullanmak istemiyorsanız Kapalı seçebilirsiniz.

VoLTE iptal:

VoLTE servisinden memnun kalmaz, eski ayarlara geri dönmek isterseniz operatörünüzün çağrı merkezini aramak en kolay çözüm. Turkcell, IPTAL HDSES 2200 mesajı ile VoLTE servisi iptal etme seçeneği sunuyor. Diğer operatörlerde sms ile iptal seçeneği sanırım yok; direkt müşteri hizmetleriyle konuşmanız gerekiyor.

VoLTE işareti:

“VoLTE servisinin aktif olup olmadığını nasıl anlayacağım?” sorusunun yanıtı kullandığınız telefona göre farklılık gösteriyor. Samsung telefonda üstte VOLTE yazısı çıkarken, LG telefonda HD+ çıkıyor. iPhone’da ise LTE yazmaya devam ediyor; VoLTE’yi kullandığınızı telefon görüşmesi sırasında LTE’nin 3G’ye düşmemesinden anlıyorsunuz.

VoLTE ücretli mi?

VoLTE servisine aboneliğinizi ücretsiz başlatıyorsunuz. VoLTE aktif telefon görüşmesi yaptığınızda mevcut konuşma paketinizden harcıyorsunuz.

