?     Geri Bildirim
TamindirBlogNasıl YapılırVodafone Mobil İnternet Ayarları Nasıl Yapılır?

Vodafone Mobil İnternet Ayarları Nasıl Yapılır?

Nasıl yapılır

- 22.01.2017 -
0 Yorum

Vodafone internet ayarı nasıl yapılır

Günümüzde neredeyse internete erişimi olmayan hiç kimse kalmadı. Hemen hemen herkesin elinde bulunan akıllı telefonların internete girmesi için ise internet ayarlarının tam yapılmış olması gerekiyor. Çoğu zaman otomatik olarak algılanan bu ayarlar bazı durumlarda elle ayar istiyor. 

Akıllı telefonların internet ayarları genellikle SIM KART takıldıktan sonra otomatik olarak algılanıyor ve operatörün türüne göre ayarlar telefona yükleniyor. Kullanıcı ise hiç bir işlem yapmadan internette gezinebiliyor. Eğer internete bağlanmakta güçlük çekiyorsanız internet ayarlarınızda bir sıkıntı var demektir. Ancak korkmayın, internet ayarınızı kolay yoldan yapmak için farklı seçenekleriniz bulunuyor. Şimdi bu seçeneklere bir göz atalım.

Vodafone Android İnternet Ayarı Nasıl Yapılır?

Vodafone sahiplerinin ayarları alabilmek için 3 farklı seçeneği bulunuyor. Bunlardan ilki 542 nolu Müşteri Hizmetleri numarasını arayarak ayarları elde etmek. Buradan kolay bir şekilde ayarlarınızı yapabilirsiniz. İkinci yöntem olarak ise "Vodafone Yanımda" uygulamasını kullanarak ayarları almak söylenebilir. Bu uygulamayı kullanarak ayarları otomatik olarak alabilirsiniz. Üçüncü ve son yöntem olarak ise hepimizin bildiği "elle giriş" yer alıyor. Anroid telefonunuz için internet ayarını yapmak için Ayarlar>Mobil Ağlar>Erişim Noktası Adları>Ekle adımlarını izlemeli ve aşağıdaki değerleri doğru olarak ilgili yerlere doldurmalısınız.

  • İsim : Vodafone Internet
  • APN : internet
  • Proxy : boş bırakın
  • Bağlantı noktası : boş bırakın
  • Kullanıcı adı : vodafone
  • Parola : vodafone
  • Sunucu : boş bırakın
  • MMSC : boş bırakın
  • MMS proxy'si : boş bırakın
  • MMS bağ. nokt. : boş bırakın
  • MMS protokolü : WAP 2.0
  • MCC : 286
  • MNC : 02
  • Kimlik doğrulama türü : Yok (varsa PAP veya CHAP seçiniz)
  • APN tipi : default

Bu ayarları doğru şekilde girdikten sonra kaydererek çıkış yapın. Artık internete erişim sağlayabilirsiniz.

İlgili kısmı bulamadıysanız aşağıdaki görselden yardım alabilirsiniz.

Vodafone internet ayarı nasıl yapılır

Vodafone iPhone İnternet Ayarı Nasıl Yapılır?

iPhone cihazlarda internet ayarları Android'e göre biraz daha basittir. Android cihazlar için geçerli ilk iki adımı iPhone'lar için de uygulayabilirsiniz. Elle girmek istiyorsanız da yine basit adımlar sizleri bekliyor. Neredeyse tüm operatörlerde APN adı girilmesiyle yetinen iPhone'lar, Vodafone için kullanıcı adı ve şifre de istemektedir. iPhone cihazınıza ayar yapmak için Ayarlar>Hücresel>Hücresel Veri yolunu izlemeli ve aşağıdaki değerleri girmelisiniz.

  • APN : internet
  • Kullanıcı adı : vodafone
  • Parola : vodafone

İlgili kısmı bulamadıysanız aşağıdaki görselden yardım alabilirsiniz.

Vodafone internet ayarı nasıl yapılır

Gördüğünüz gibi Vodafone internet ayarlarını yapmak için farklı seçenekler bulunuyor. Her biri birbirinden basit olan bu ayarları denedikten sonra halen daha internete erişmekte güçlük çekiyorsanız en yakın Vodafone bayiisine gitmenizde fayda var.

İndir7 MB
Vodafone Yanımda iOS
Vodafone Yanımda iOS iPhone ve iPad İçin Vodafone Online İşlemler Uygulaması

İndir13 MB
Vodafone Yanımda Android
Vodafone Yanımda Android Android için Vodafone Uygulaması

İndir1 MB
Vodafone Self Servis Windows-phone
Vodafone Self Servis Windows-phone Windows Phone için Vodafone Hat Yönetme Uygulaması

İndir3.9 MB
Vodafone Self Servis iOS
Vodafone Self Servis iOS iPhone ve iPad için Vodafone Uygulaması

İndir4.9 MB
Vodafone Self Servis Android
Vodafone Self Servis Android Android için Vodafone Uygulaması

Türk Telekom Mobil İnternet Ayarları Nasıl Yapılır?

Konular: Nasıl yapılır

Editöre Yaz:
Yazar: (Tüm Yazıları) - 22.01.2017

Vodafone Mobil İnternet Ayarları Nasıl Yapılır? için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON BLOG YAZILARI

Yeni Çıkan Müziklerden Haberdar Olabileceğiniz En İyi 8 Web Sitesi Yeni Çıkan Müziklerden Haberdar Olabileceğiniz En İyi 8 Web Sitesi YouTube ve SoundCloud gibi uygulamaların yaygınlaşmasıyla birlikte, müzisyenler veya gruplar hayranlarına daha kolay müzik yapabilme imkanına…
Ücretsiz Arama Yapabileceğiniz Uygulamalar Ücretsiz Arama Yapabileceğiniz UygulamalarEtkin bir internet bağlantısı olan bir akıllı telefona sahipseniz, GSM operatörünüze para yağdırmak zorunda değilsiniz. Mobil veri veya Wi-Fi… Çocukların Akıllı Telefonlarını Ellerinden Alırsanız Bakın Neler Oluyor! Çocukların Akıllı Telefonlarını Ellerinden Alırsanız Bakın Neler Oluyor!BBC'de yayınlanan minik bir haber, çocukların akıllı telefonlarına el koyarsanız neler olabileceğine dair ipuçları veriyor. Her sabah 13 yaşındaki…
Gelişen Teknolojiler Cinselliği Nasıl Etkiliyor? TC Kimlik Numaralarının Gizemli Yönleri!

ÇOK OKUNAN YAZILAR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK VİDEOLAR