Virüs Yememek İçin Dikkat Etmeniz Gereken 9 Şey

Uzun yıllar boyunca bilgisayar kullanıyor olsanız bile, bazı durumlarda virüslerden nasibinizi alabiliyorsunuz. Bu nedenle bilgisayarınızda antivirüs yazılımı kullanmanız gerçekten önemli. Bizler de bu makalemizde virüs yememeniz için dikkat etmeniz gereken 9 şeyi sizler için anlattık.

1. Sahte “İndir” Butonlarına Dikkat Edin!

Oldukça sık kullanılan bu yöntem birçok kullanıcıya zorlu anlar yaşatabiliyor. Bir uygulama ya da dosya indirmeniz gerektiğinde güvenilir olmayan web sitelerine girdiğinizde, sahte bir indirme butonu içeren sayfalar ya da pencereler açılabiliyor. Buradaki sahte “indir” butonuna tıkladığınızda kötü amaçlı bir yazılımı indirmiş olabiliyorsunuz. Bu tür numaralara kanmamak için girmiş olduğunuz web sitesi için şu soruları kendinize sorun:

Bu siteyi daha önce kullandım mı?

Bu siteye güveniyor muyum?

İndir bağlantısının hedef URL’sini kontrol ettim mi?

İndirme butonundaki metin ve yazı tipi, sitenin diğer bölümlerinde de aynı mı?

Bu soruları kendinize sorup, ufak bir araştırma yaptığınızda emin olun ki daha güvenli bir şekilde indirme işlemlerinizi gerçekleştirebileceksiniz. Eğer hala kuşkularınız varsa Google tarafından hazırlanan Güvenli Tarama sayfasından web sitesini kontrol edebilir ya da Norton Safe Web sayfasından aynı işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

2. Güvenli Bir Tarayıcı Kullanın

Güvenli bir tarayıcı kullanın dememizdeki amaç, güncel bir tarayıcı kullanmakla aynı şey aslında. Örneğin; Internet Explorer’ın eski bir kopyasını kullanmak bugünlerde hiç de güvenilir değil. Yazılımların sürekli güncellenmelerinin nedeni, olası güvenlik açıklarına karşı önlem almak veya açığı kapatmak olduğundan güncel ve güvenli bir tarayıcı kullanmanız gerekiyor.

Çevrimiçi alışveriş, bankacılık, sosyal medya platformları üzerinden yaptığınız işlemlerin her birinin ayrı riskleri olduğundan, tarayıcı konusunda dikkatli olmanızda fayda var.

3. Güvenlik Temalı Pop-Up Reklamlardan Kaçın!

En sık kullanılan yöntemlerden biri de güvenlik temalı reklamlar olsa gerek. Açılır pencereler vasıtasıyla karşımıza çıkan bu reklamlarda genellikle “Bilgisayarınız korumasız durumda” “Bilgisayarınızda X adet virüs bulundu” “Bilgisayarınızı virüslere karşı tarayın” gibi örnekleri çoğaltılabilecek kadar çok yaygın diyebilirim.

Bu kötü amaçlı reklamlara karşı dikkatli olmanız gerekiyor. Fakat, bilgisayarınızda herhangi bir antivirüs yazılımı yoksa ve antivirüs uyarıları görüyorsanız her şey için artık çok geç demektir. Bu virüsleri temizlemek için gereken işlemleri yapmanız büyük önem taşıyor.

4. Genel Torrent Sitelerinden Uzak Durun

Genel ve Özel olarak iki tür torrent sitesi bulunuyor. Her ikisine de erişim sağlayabiliyorsunuz, fakat özel torrent sitelerinde bir hesap oluşturmanız ve ratio oranınızı korumanız gerekiyor. Genel torrent siteleri ise oldukça tehlikeli bir platform diyebiliriz. Herkesin erişimine açık olan bu sitelerde, aramış olduğunuz ses, video ya da diğer dosyalar kötü amaçlı yazılımlar içeriyor olabilir. Bu nedenle, genel torrent sitelerinden uzak durmanızı öneriyorum.

5. Sahte Codec Gerektiren Ortam Dosyalarını Silin

Torrent sitelerine yüklenen medya dosyalarının genellikle sahte olduğunu birçok kişi tecrübe etmiştir. İndirene kadar sahte olduğunu anlayamadığımız bu dosyalar çalıştırıldığında tüm foyası ortaya çıkıyor.

İndirmiş olduğunuz bir video dosyasını açmaya çalıştığınızda, dosyanın oynatılamadığını veya belirli bir codec ya da video oynatıcı gerektirdiğine dair ileti görüyorsanız geçmiş olsun. VLC Player gibi popüler video oynatıcılarında bu tür sorunlarla karşılaşmanız çok nadir diyebilirim. Eğer sahte bir medya dosyası indirdiyseniz, hemen silin ve bir dahaki sefere daha dikkatli olun.

6. Size Yönlendirilen E-Posta Eklerini Açmayın

E-postalar virüslerin yayılması için bilinen en iyi saldırı yöntemidir. Gelen kutunuzda çeşitli firmalardan gelen mailler gibi gözüken ve e-posta eki içeren bu postalara dikkat etmezseniz virüs yemeniz kaçınılmaz olacaktır.

Zararlı e-postalardan korunmak için ; e-postanın kim tarafından gönderildiğine dikkat etmeli, şüphelendiğiniz e-postaları asla açmamalısınız. Son zamanlarda özellikle bankalar tarafından geliyormuş gibi görünen e-postalarda güvenliğiniz için indirmeniz gereken dosyaları da paylaşabiliyorlar. Bunlara asla itibar etmemenizi tavsiye ediyorum.

7. Uygulamaları Geliştirici Sitelerinden İndirin

İlk maddemizde sahte “indir” butonlarından bahsetmiştik. Bu tür hilelere genellikle bilinmeyen web sitelerinde rastlıyoruz. Eğer saygın bir sitedeyseniz, bu tür sorunlarla karşılaşmanız imkansız diyebilirim. İndirmek istediğiniz uygulamaları ya da yazılımları tanınmış ve güvenilirliği herkes tarafından onaylanmış web sitelerinden ya da geliştiricilerin resmi sitelerinden indirebilirsiniz.

8. Bilgisayarınızda Yönetici Hesabını Kullanmayın

Kullandığınız işletim sisteminde yönetici hesabıyla giriş yapmadığınızdan emin olmanız gerekiyor. Peki neden? Hemen açıklayalım. Kötü amaçlı yazılımlar, bilgisayarınızda kalıcı değişiklikler yapmak için ve sizin müdahale etmenizi engelleyebilecek izinlere sahip bir hesaba ihtiyaç duyuyor. İşte bu durumdan etkilenmemek için, kendinize ve aile üyeleri için kullanıcı hesapları oluşturmanız gerekiyor. Ve bu hesaplar, sisteminizi kötü amaçlı yazılımlardan koruyacak sınırlı izinlere sahip olması gerekiyor.

9. Tüm Yeni Dosyaları ve Diskleri Tarayın

Son olarak, bilgisayarınıza bağladığınız cihazlara dikkat etmek gerekiyor. İndirdiğiniz yeni dosyalar, eklediğiniz diskler, bağladığınız telefonlar ve USB depolama cihazları tümüyle sorun oluşturabilir. Bu cihazlar otomatik çalıştırılmaya ayarlandığında, kötü amaçlı yazılımların hızlı bir şekilde yayılması kaçınılmaz olacaktır.

Antivirüs yazılımı yüklüyken, disk üzerinden erişmiş olduğunuz tüm dosyaları tarayabilirsiniz. Bunun yanında, online virüs tarayıcılarla da dosyalarınızı kontrol etmeniz mümkün. Bilgisayarınızda kişisel verilerinizin güvenliğini riske atacak virüsler, keylogger’lar ve diğer tehditlerden korunmak için tam donanımlı bir güvenlik paketi kullanmak yerinde bir karar olacaktır. Ayrıca, en sık yapılan hatalardan biri de ücretli olarak sunulan antivirüs programlarını crackli bir şekilde kullanmak diyebilirim. Bu şekilde kullandığınız antivirüs programları sizi korumayacaktır.

Eğer, herhangi bir antivirüs yazılımı kullanmıyorsanız aşağıda sıralamış olduğumuz listeye bir göz atmanızı öneririz.

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