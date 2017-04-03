Vimeo'yu Youtube'dan Ayıran 5 Önemli Fark

Dünyanın en popüler video yükleme platformu Youtube, yavaş yavaş liderliğini kaybetmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde yaşanan reklamveren krizinden sonra Youtube, yeni projeleri ve özellikleri ile birlikte kendini geliştirmeye çalışıyor. Ancak rakipleri de boş durmuyor. Bu yazımızda iki farklı video devini kıyaslıyoruz. Bakalım Vimeo ile Youtube'un aralarında ne gibi farklar var. Hadi içeri gelin, karşılaştırma yazımıza başlıyoruz!

1) Daha Kaliteli Videolar

Youtube, milyonlarca kullanıcısıyla birlikte oldukça büyük bir video platformu. Bu yüzden anlık olarak sistemin işlediği veri miktarı çok fazla. Youtube geliştiricileri, sistemi dengede tutabilmek için yüklenen videoları sıkıştırmak zorundalar. Bu yüzden Youtube'a yüklediğiniz bir video Vimeo'ya oranla daha düşük kalitede oluyor. Vimeo ise Youtube'dan farklı olarak geliştirdiği algoritması ile birlikte video yüklemelerinde kaliteyi bozmamaya azami özen gösteriyor.

Vimeo'ya yüklediğiniz videoların ses kalitesi de Youtube’a oranla daha kaliteli oluyor. Vimeo 320 Kbps kalitesinde sesi desteklediği için, siteye yüklenen videolar hem görüntü olarak hem de ses olarak oldukça kaliteli oluyor.

Vimeo'un yukarıda saydığımız üstün özellikleri için ne yazık ki bazı ücretli paketler almanız gerekiyor.

2) Daha Prestijli Bir Platformu

Youtube, kullanım kolaylığı ve bazı esnek kurallarından dolayı her türlü kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Kullanıcı girişi yaparak Youtube'da onlarca farklı kötü niyetli içeriğe ulaşabilirsiniz. (Arif’in Manchester’a attığı golü ararken olduğu gibi) Bu içeriklerin başında cinsel konulara sahip videolar yer almakta. Bu yüzden her türlü kullanıcının bulunduğu Youtube kalite bakımından biraz yetersiz kalıyor. Vimeo ise Youtube'a oranla daha sıkı kurallara sahip. Vimeo'nun kuralları ile birlikte sitede kötü içeriğe sahip videolar çok fazla yer almıyor.

Vimeo, video politikasının dışında oldukça profesyonel bir kitleye hitap ediyor. Vimeo'yu genellikle kısa film yapımcıları, proje geliştiricileri ve bazı uygulama üreticileri kullanmakta. Araştırmacılar tarafından, ürünlerinin tanıtımlarını Vimeo ile yapan profesyonel kullanıcıların dışarıdan izleyenler tarafından daha dikkate alındığı söylenmekte.

3) İzleyici Kitlesi Farklı

Youtube'a oranla Vimeo'un izleyici kitlesi büyük bir oranda farklılık göstermekte. Youtube izleyicileri genellikle video üreticilerinin açıklarını aramaya yönelik, birinci yorum benim gibi ve gereksiz yorumlar yapmaktalar. Bu kişisel yorum elbette herkes istediğini yazabilir, diyebilirsiniz. Vimeo kullanıcıları genellikle olumlu bir eleştiri yaparak video üreticisiyle fikir alışverişi yapıyorlar. Videoların altında gereksiz yorumlar bulunmuyor ve üreticilerin işine yarayacak yorumlar bulunuyor.

4) Sanatsal Ürünler İçin Vazgeçilmez

Bildiğiniz üzere Youtube'un milyonlarca kişiyi sinir eden bir telif koruma programı var. Bu programla birlikte Youtube attığınız herhangi bir videoyu kaldırabiliyor veya size sormadan sesini kısabiliyor. Sizin saatlerce uğraşıp hazırladığınız içerik bu yüzden çöp oluyor. Vimeo ise politikaları gereği telif konusunda daha dikkatli çalışmakta. Telifli müzik içeren bir videoyu özenle inceleyen Vimeo ekibi, sizin o parça hakkındaki kullanım izinlerinizi araştırıyor. En azından Youtube'a oranla daha sağlıklı çalışan Vimeo, ani video kaldırmaları ve video sesi kısma gibi engelleriyle kullanıcılarını rahatsız etmiyor.

5) Vimeo'nun Ek Olarak Sunduğu Cezbedici Özellikleri

Video platformlarına yüklediğiniz bir içeriği değiştirmek istediğinizde ilk olarak aldığınız linki koruyamıyorsunuz. Fakat Vimeo kullandığınız zaman bu işlemi yapabilmeniz mümkün. Vimeo’ya yüklediğiniz bir videoyu değiştirseniz bile aynı linke sahip olabiliyorsunuz. Ayrıca Vimeo şifreli video izleme seçeneği de sunmakta. Bu sayede Vimeo platformunda sadece elinde şifresi olan kullanıcıların izleyebileceği videolar hazırlayabilirsiniz.

Saya saya bitiremediğimiz Vimeo özelliklerinde bir diğeri ise video oynatıcı kısmında. Vimeo'nun gelişmiş video oynatıcına kendi şirketinizin logosunu ekleyebilir ve kişiselleştirebilirsiniz. Bu sayede izleyicileriniz sizin kaliteli bir içerik üreticisi olduğunuzu anlayabilir. Vimeo'nun gelişmiş analiz özellikleri ile de izleyicilerinizi derinlemesine takip edebilirsiniz.

Vimeo oldukça başarılı bir platform ve Youtube'un sahip olmadığı birçok önemli özelliğe sahip. Fakat sahip olduğu bu özelliklerini ücretli paketler ile birlikte kullanıcılarına sunmasından dolayı Youtube'u geçmesi biraz zor olacaktır. Genellikle profesyonel kitlelere hitap eden Vimeo'nun, belki de bu şekilde ücretli paketler sunması kalitesini korumasına neden olmaktadır. Fakat Vimeo kalitesini arttırırken Youtube kullanıcısı da sayısını arttırmaya devam ediyor. Video barındırıcı devi olan iki şirketin de rekabeti yıllarca devam edecek. Bu aşamada karar size kalıyor.

Hangi video platformunu kullanmak istiyorsunuz?

Bu soruyu kendiniz yanıtlamalısınız. Eğer profesyonel bir içerik üreticisiyseniz ve kendi ürünlerinizi tanıtmak istiyorsanız size kesinlikle Vimeo'yu öneririz. Fakat düşük bütçeli içerikler yapacaksanız Youtube'da içerik üretmeye devam edebilirsiniz. Çünkü Youtube önerilen videolar ile birlikte size daha çok izlenme sayısı sağlayabilir.

Videolarınızı hangi platforma yüklerseniz yükleyin içerik üretirken mutlaka özgün ve samimi olun.

Peki ya siz hangi video platformunu tercih ediyorsunuz?

Youtube'a ulaşın:

Vimeo'ya ulaşın:

İndir 1.3 MB Vimeo Windows 8 için Vimeo Video Paylaşım Uygulaması

İndir 20.2 MB Vimeo iOS iPhone, iPad ve iPod Touch İçin Vimeo Video Paylaşım Uygulaması

Vimeo'ya DNS Ayarlarıyla Nasıl Girilir?

YouTube Videolarınızın İzlenme Sayısını Artıracak 9 Öneri