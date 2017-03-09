USB Bellek Kullanımının Altın Değerinde 6 Faydası

Uygun fiyatları, küçük boyutları, eğlenceli tasarımları ve kolayca kullanılabilir olmaları nedeniyle, USB’ler tüm kullanıcıların en büyük yardımcılarından biri. İhtiyaç duyduğumuz her türlü dosyayı ve portatif yazılımı istediğimiz zaman yanımızda taşımanıza olanak sağlayan USB bellekler, artık sundukları TB’larca dosya boyutlarıyla gözlerimiz büyüyerek takip ediyoruz.

USB bellekler sadece PC'ler için yardımcı bir yan ürün olarak algılanmasın. Adı üstünde "USB bellek" yani USB çıkışa sahip olan, tablet, Mac PC, akıllı telefon ve benzeri pek çok cihazla uyum sağlayabiliyorlar. Bu kullanışlı özelliğinden dolayı da birçok fayda sağlıyorlar. "Bu faydalar nedir?" diye soracak olursanız, böyle buyurun.

1- USB Bellekler ile İhtiyaç Duyduğumuz Tüm Dosyalar Elimizin Altında

Günümüzde artık USB bellekler TB’larca veriyi depolayabiliyor. Hal böyle olunca da ihtiyaç duyabileceğiniz her türlü dosya ve dokümanı USB belleklerinize depolayarak kolayca yanımızda taşıyabiliyor ve ihtiyaç duyduğumuz zamanlarda sadece bir USB portu yardımıyla bilgisayarlarımıza veya adaptörlerle kolayca telefonlarımıza bağlayabiliyoruz.

Ancak dikkat: USB bellekler kolayca çalınabiliyorlar, bu nedenle şifreli bir USB bellek kullanmanızda fayda var.

2- USB Bellekler ile En Sevdiğimiz Uygulamaları Taşıyabiliyoruz

Popüler programların portatif sürümlerini USB bellekler yardımıyla kolayca yanımızda taşıyabilir ve istediğimiz zaman kurulum yapmadan kolayca bilgisayarlarımız aracılığıyla çalıştırabiliriz. Firefox, OpenOffice benzeri iş hayatımızda kullandığımız programların taşınabilir sürümleri buna en güzel örnek.

3- Bilgisayar Sorunlarını Gidermek için USB Bellek Kullanmak

Bilgisayar sorunlarını gidermek ve teşhis etmek için birçok yazılım bilgisayarımızı başlattığımız sırada USB bellek aracılığıyla başlatılarak gerekli kontrolleri yapabiliyor. Örnek vermek gerekirse; bilgisayarımızda virüs olup olmadığını kontrol etmek için bir ant virüs programının USB’ler için düzenlenmiş sürümü hemen imdadımıza yetişiyor. Anti virüs yazılımlarının yanı sıra, Windows onarma ve kurtarma seçeneklerini de bu şekilde kullanabilir ve sıkıntıların önüne geçebiliriz.

4- USB Bellek ve Daha Hızlı Windows

Windows Vista ve Windows 7 kullanıcıları sıradan bir USB bellek yardımıyla sistem performanslarını kolayca artırabilirler. Windows ReadyBoost özelliği sayesinde kullanmakta olduğumuz USB belleği yapılandırmak ve bilgisayarımızı hızlandırmak önemli bir avantaj. ReadyBoost özelliğini kullanmak için bilgisayarınız üzerinde ki fiziksel RAM’in 3 katı büyüklüğüne sahip olan bir USB bellek kullanmak çok mantıklı oluyor.. Örneğin 8GB RAM kullanıyorsak, 32GB’lık bir USB bellek ReadyBoost için işimizi son derece kolaylaştırıyor.

5- Tek Bilgisayarda Farklı İşletim Sistemleri

USB bellekler yardımıyla bilgisayarımız üzerinde kolayca Linux işletim sistemini kullanabiliyoruz. Bu seçeneği istediğiniz zaman kullanabileceğimiz gibi, istersek Windows XP ve Windows 7'yi de USB bellek yardımıyla bilgisayarımıza önyükleme yaparak çalıştırabiliyoruz.

6- Yedekleme ve Saklama Avantajları

Bir USB Bellek bilgisayarımızda bulunan, ancak farklı platformlara taşımak isteyebileceğimiz her dosyanın sıkıntısız yer değiştirmesine yardımcı olabiliyor. Ofis belgeleri, resimler, film ve müzikler ve bunlara benzer pek çok dosya, USB bellekler sayesinde yer değiştirebiliyor ya da depolanarak yedekleri alınıp saklanabiliyor.

USB Bellek Nasıl Formatlanır?

USB Bellek Şifreleme Nasıl Yapılır?

USB Bellek Satın Alırken Nelere Dikkat Etmelisiniz?