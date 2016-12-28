?     Geri Bildirim
TamindirBlogSosyal Medya , ListelerUber'in Yasaklanma Haberine Sosyal Medya'dan Gelen 12 Müthiş Tepki

Uber'in Yasaklanma Haberine Sosyal Medya'dan Gelen 12 Müthiş Tepki

Sosyal medya

- 28.12.2016 -
0 Yorum

Uber'in Yasaklanma Haberine Sosyal Medya'dan Gelen 12 Müthiş Tepki

Geçtiğimiz gün öğle saatlerinde haber bültenlerine ilginç bir başlık düştü. "Uber Resmen Yasaklandı" başlığı ile yayınlanan haberler hızla yayıldı ve sosyal medyada kullanıcıların tepkisini çekti. Konu eski olduğundan biz resmi açıklama gelene kadar beklemeyi tercih ettik. Uber Türkiye tarafından resmi açıklama gelince de sizlerle anında paylaştık. Sonrasında sosyal medya üzerinde bu yasaklanma haberi üzerine o kadar güzel tepkiler gördük ki sizlerle paylaşmasak olmazdı. İşte Uber'in yasaklanma haberine sosyal medya'dan gelen 12 müthiş tepki:

1- Bencillik yapmayalım!

Uber'in Yasaklanma Haberine Sosyal Medya'dan Gelen Tepkiler 1

2- Gerçeğinden daha kaliteli!

Uber'in Yasaklanma Haberine Sosyal Medya'dan Gelen Tepkiler 2

3- Önce kendimizi düzeltelim taksici abiler!

Uber'in Yasaklanma Haberine Sosyal Medya'dan Gelen Tepkiler 3

4- Rekabet iyidir!

Uber'in Yasaklanma Haberine Sosyal Medya'dan Gelen Tepkiler 4

5- Klasikleşen taksici davranışı!

Uber'in Yasaklanma Haberine Sosyal Medya'dan Gelen Tepkiler 5

6- İlk izlenim önemlidir!

Uber'in Yasaklanma Haberine Sosyal Medya'dan Gelen Tepkiler 6

7- Nevşin hanım'ı kızdırmayalım!

Uber'in Yasaklanma Haberine Sosyal Medya'dan Gelen Tepkiler 7

8- Klasikleşen taksici davranışı 2!

Uber'in Yasaklanma Haberine Sosyal Medya'dan Gelen Tepkiler 8

9- Yeniliklere açık olmayan toplumlar, ateş başında dans etmeye mahkumdur!

Uber'in Yasaklanma Haberine Sosyal Medya'dan Gelen Tepkiler 9

10- Önemli bir iddia!

Uber'in Yasaklanma Haberine Sosyal Medya'dan Gelen Tepkiler 10

11- Uber'da alınan hizmetin denetimi tüketicide!

Uber'in Yasaklanma Haberine Sosyal Medya'dan Gelen Tepkiler 11

12- Uber Türkiye'nin de dediği gibi, devam!

Uber'in Yasaklanma Haberine Sosyal Medya'dan Gelen Tepkiler 12

İndir7.9 MB
Uber Android
Uber Android Android İçin Taksi Ve Özel araba Çağırma Uygulaması

İndir13.4 MB
Uber iOS
Uber iOS iPhone ve iPad İçin Taksi Ve Özel Araç Çağırma Uygulaması

İndir6 MB
Uber Windows-phone
Uber Windows-phone Windows Phone İçin Özel Taksi Uygulaması

'Uber Yasaklandı' Haberi Uber Türkiye Tarafından Yalanlandı!

Türkiye'de Uber Kullanan Kişilere Ceza Kesiliyor

Konular: Sosyal medya Listeler

Editöre Yaz: Google+
Yazar: (Tüm Yazıları) - 28.12.2016

Uber'in Yasaklanma Haberine Sosyal Medya'dan Gelen 12 Müthiş Tepki için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON BLOG YAZILARI

Aykırı İçeriğinden Ötürü Yasaklanan 10 Oyun Aykırı İçeriğinden Ötürü Yasaklanan 10 Oyun Oyun dünyasına her yıl binlerce yeni oyun kazandırılıyor. Popüler oyun türleri içinde belli seriler öne çıkarak büyük hasılat topluyorlar.…
Tüm Zamanların 19 Teknolojik Hayal Kırıklığı Tüm Zamanların 19 Teknolojik Hayal KırıklığıTeknolojik gelişmeler birçok olumsuzluğu da beraberinde getirebiliyor. Atılım yapan ürünler bazen olmadık sıkıntılar çıkartabiliyor ve kullanıcıların… E-sigara ile İlgili Sıkça Sorulan 7 Sorunun Cevabı E-sigara ile İlgili Sıkça Sorulan 7 Sorunun CevabıTütün bağımlılığından kurtulmak isteyenlere bir alternatif sunan e-sigara (elektronik sigara), duman yerine bitkisel gliserin ve propilen glikol buharı…
Yeni Yılda Sevdiklerinize Alabileceğiniz Teknolojik ve Ekonomik Hediyeler Tamindir'den Bol Ödüllü Yeni Yıl (2017) Kampanyası

ÇOK OKUNAN YAZILAR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK HABERLER

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK VİDEOLAR