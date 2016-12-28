Geçtiğimiz gün öğle saatlerinde haber bültenlerine ilginç bir başlık düştü. "Uber Resmen Yasaklandı" başlığı ile yayınlanan haberler hızla yayıldı ve sosyal medyada kullanıcıların tepkisini çekti. Konu eski olduğundan biz resmi açıklama gelene kadar beklemeyi tercih ettik. Uber Türkiye tarafından resmi açıklama gelince de sizlerle anında paylaştık. Sonrasında sosyal medya üzerinde bu yasaklanma haberi üzerine o kadar güzel tepkiler gördük ki sizlerle paylaşmasak olmazdı. İşte Uber'in yasaklanma haberine sosyal medya'dan gelen 12 müthiş tepki:

1- Bencillik yapmayalım!

2- Gerçeğinden daha kaliteli!

3- Önce kendimizi düzeltelim taksici abiler!

4- Rekabet iyidir!

5- Klasikleşen taksici davranışı!

6- İlk izlenim önemlidir!

7- Nevşin hanım'ı kızdırmayalım!

8- Klasikleşen taksici davranışı 2!

9- Yeniliklere açık olmayan toplumlar, ateş başında dans etmeye mahkumdur!

10- Önemli bir iddia!

11- Uber'da alınan hizmetin denetimi tüketicide!

12- Uber Türkiye'nin de dediği gibi, devam!

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