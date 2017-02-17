İnternet üzerinde anonim bir şekilde gezinti yapmak, kişisel bilgilerinizin ve şifrelerinizin çalınmasını engellemek istiyorsanız, iyi bir VPN hizmeti gerekiyor. Diğer yandan, internette maruz kaldığınız sansürler karşısında da VPN programları veya uygulamaları imdadınıza yetişecektir. Bu blogda, tam 163 VPN servisinin karşılaştırmasını sizlere sunuyoruz ve aralarından en iyisini seçmenize yardımcı olmak istiyoruz. İşte Türkiye'nin en kapsamlı VPN servisi karşılaştırma rehberi:

Hazırladığımız tabloyu sizlerle paylaşmadan önce, VPN'in ne olduğunu, bize sunduğu avantajları ve kullanacağımız servisi seçmeden önce nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlatmaya çalışacağız.

VPN Nedir?

Sanal Gizli Ağ (Virtual Private Network) temel olarak, internet bağlantımızı farklı coğrafi konumdaki sunuculara yönlendiren bir ağdır. VPN sayesinde ağlara uzaktan erişim sağlayabiliyor ve sanal bir ağ uzantısı oluşturduğu için ağa fiziksel olarak bağlıymış gibi görünebiliyoruz. Kısacası, verilerin gizli iletilmesi, coğrafi yerin gizlenmesi ve IP adresinin gizlenmesi gibi işlevlere sahip olduğundan, internette daha güvenli bir şekilde gezinebilmemize yardımcı oluyor.

VPN Kullanmanın Avantajları Nelerdir?

VPN nedir sorusuna cevap verirken, aslında bir bakıma avantajlarına da değinmiş olduk. Bunu ayrı bir başlık altında değerlendirmenin daha iyi olacağını düşünüyorum. Öncelikle, VPN kullanmanın avantajlarının güvenli ve anonim internet olduğunu belirtelim. Günümüzde akıllı telefon ve internet kullanımı giderek arttığı için, kullanılan ağların ortak olma gibi bir sorunu var. Başka insanlarla aynı ağa bağlanmak demek, çoğu zaman anonimliğin ortadan kalkmasına neden olur. VPN hizmetlerini kullanırsanız, internete dolaşırken aygıt düzeyinde verileriniz şifreli olarak karşı tarafa iletilir.

VPN kullanmanın bir diğer avantajı internet sansürüne karşı engelleri kaldırmaktır. Dünyanın ortak sorunu olan sansürler herkesi rahatsız ettiği için VPN hizmetleri bu noktada kurtarıcı olmaktadır. Bilindiği gibi ülkemizde de sık sık sosyal ağlar engellenmekte veya girişler kısıtlanmaktadır. VPN'ler bu noktada özgürlüğümüzü geri almamıza yardımcı oluyor diyebiliriz.

Güvenli bir VPN hizmeti alıyorsanız, VPN kullanmanın en önemli avantajı, online bankacılık işlemlerinizi daha korumalı yapmanıza yardımcı olmasıdır. Hassas işlemler olması nedeniyle, hazırlamış olduğumuz bu karşılaştırma listesi ayrıca önem kazanıyor.

VPN Servisi Karşılaştırma Tablosu

Bu listeyi hazırlarken That One Privacy Site'ın hazırlamış olduğu tablo bize çok yardımcı oldu. Bunu temel karşılaştırma unsurlarımıza indirgeyerek, kolay anlaşılabilir bir hale getirdik ve sizlerin beğenisine sunduk. Listede 163 VPN hizmeti karşılaştırılıyor, avantajları ve dezavantajları değerlendiriliyor. Umarız işinize yarar:

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