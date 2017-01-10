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Türkiye 2016 Yılında Neler İndirdi? - Tamindir 2016 Trendleri Yayınlandı

İnternet

- 10.01.2017 -
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tamindir 2016 trendleri

Türkiye'nin en büyük uygulama indirme ve teknoloji platformu Tamindir.com, geçtiğimiz iki yıldır yayınladığı "Tamindir Trendleri" raporunun üçüncüsü ile bir kez daha karşınızda.

Geçtiğimiz yıl içerisinde 200 milyon uygulama indirme sayısını geride bırakan Tamindir, bu alanda Türk internet kullanıcılarının bir numaralı tercihi olduğunu ve sektörün nabzını tuttuğunu göstermiş oldu.

Tamindir.com üzerinde yer alan programlar, uygulamalar, oyunlar, teknoloji haberleri, rehber bloglar ve teknoloji videoları geçtiğimiz yıl içerisinde de milyonlarca kez indirildi ve okundu. Teknolojinin her alanına yer alan Tamindir.com, hazırlamış olduğu bu infografikle birlikte; mobil ve masaüstü internet kullanıcılarının en çok neler indirdiğini, neler okuduğunu ve neler izlediğini gözler önüne serdi.

Tamamen Tamindir.com üzerinde yer alan veriler dikkate alınarak hazırlanan infografik üzerinde; internet kullanıcılarının, indirme, okuma ve izleme alışkanlıkları açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz yıllarda yayınladığımız raporlar göz önüne alındığında, "Tamindir 2016 Trendleri" infografiğinde en çok dikkat çeken noktalardan biri de mobil internet kullanımının ve mobil indirmelerin oldukça büyük bir artış göstermesi.

Sektörde yer alan masaüstü yazılım ve mobil uygulama/oyun geliştiricileri için oldukça yararlı bilgilerin yer aldığını düşündüğümüz "Tamindir 2016 Trendleri" infografiğine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Tamindir 2016 Trendleri

"Tamindir 2016 Trendleri" infografiğine kurumsal sitemiz üzerinden de ulaşabilirsiniz. Ayrıca aşağıda yer alan bağlantılar yardımıyla önceki yıllarda yayınlamış olduğumuz trend raporlarına ulaşabilirsiniz.

Tamindir 2014 Trendleri

Tamindir 2015 Trendleri

Konular: İnternet Yazılım

Editöre Yaz: Google+
Yazar: (Tüm Yazıları) - 10.01.2017

Türkiye 2016 Yılında Neler İndirdi? - Tamindir 2016 Trendleri Yayınlandı için Yorum yap ve Puan ver

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