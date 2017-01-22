Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte internet kullanımında da belirgin oranlarda artış yaşanmaya başlandı. Artık neredeyse tüm kullanıcılar tarafından günlük ihtiyaç gibi görülen internet tam bir bağımlılık oldu. Bazı durumlarda ise internet kullanımında sorunlar oluşabiliyor ve kullanıcılar çileden çıkabiliyor.

Yeni bir cihaz aldığınızda internet ayarları otomatik olarak algılanır ve hiç bir ayar yapmadan telefonunuzu kullanmaya başlayabilirsiniz. Bazen internet ayarlarında bölge şartlarından dolayı sorunlar oluşabiliyor ve ayarlara dokunmak gerekebiliyor. Bu yazımızda ise Turkcell abonelerini ilgilendiren internet ayarlarından söz edeceğiz.

Turkcell Mobil İnternet Ayarları Nasıl Yapılır?

Turkcell aboneleri internet ayarlarını 4 farklı yöntemle elde edebiliyorlar. Her biri birbirinden kolay olan bu seçeneklere yakından göz atalım.

İnternet ayarlarını almak için en basit yöntem "INTERNET " yazdıktan sonra 2222'ye SMS atmaktır. Bu SMS'in ardından internet ayarları otomatik olarak telefona yükleniyor.

" yazdıktan sonra SMS atmaktır. Bu SMS'in ardından internet ayarları otomatik olarak telefona yükleniyor. Bir diğer basit adım ise Turkcell'in mobil uygulamasını kullanmaktır. Mobil uygulamayı kullanarak ayarları kolay bir şekilde elde edebilirsiniz.

kullanmaktır. Mobil uygulamayı kullanarak ayarları kolay bir şekilde elde edebilirsiniz. Eğer yukarıdaki iki adımdan başarılı bir sonuç elde edemediyseniz müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz. 532 nolu Turkcell Müşteri Hizmetleri numarasını arayarak ayarları elde edebilirsiniz.

Yukarıdaki 3 seçenek Android ve iPhone cihazlarda ortak olarak kullanılabiliyor. Ayarları elle girmek olan 4. seçenek ise Android ve iPhone cihazlarda farklılık gösterebiliyor. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan manuel ayarlara göz atalım.

Turkcell Android Mobil İnternet Ayarları Nasıl Yapılır?

Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarınızda internet ayarları yapmak oldukça basit bir yöntemdir. Eğer doğru değerleri biliyorsanız hiç beklemeden internet ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Ayarları yapabilmek için öncelikle Ayarlar>Mobil Ağlar>Erişim Noktası Adları>Ekle yolunu izlemelisiniz. Bu adımlar telefondan telefona farklılık gösteriyor ancak büyük oranda benzerlik olduğunu söyleyebiliriz.

İsim : Turkcell internet

APN : internet

Proxy : boş bırakın

Bağlantı noktası : boş bırakın

Kullanıcı adı : boş bırakın

Parola : boş bırakın

Sunucu : boş bırakın

MMSC : boş bırakın

MMS proxy'si : boş bırakın

MMS bağ. nokt. : boş bırakın

MMS protokolü : WAP 2.0

MCC : 286

MNC : 01

Kimlik doğrulama türü : boş bırakın

APN tipi : default

Ayarları bulamadıysanız aşağıdaki görselden yardım alabilirsiniz.

Turkcell iPhone Mobil İnternet Ayarları Nasıl Yapılır?

iPhone telefonlarda internet ayarını elle yapmak Android'lere göre kısmen daha kolaydır. Ayarı yapmak için Ayarlar>Genel>Ağ>Hücresel Veri Ağı yolunu izlemeli ve APN kısmında "internet" yazarak kaydetmelisiniz. Kullanıcı adı ve şifre kısmı boş kalmalıdır. Bu ayarları doğru şekilde yaptıysanız iPhone cihazınızdan internete girebilirsiniz. Ayarlar bölmesi iOS sürümlerine göre fark edebileceği için aşağıdaki görsel size yardımcı olabilir.

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