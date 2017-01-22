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Turkcell Mobil İnternet Ayarları Nasıl Yapılır?

Nasıl yapılır

- 22.01.2017 -
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Turkcell internet ayarı nasıl yapılır

Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte internet kullanımında da belirgin oranlarda artış yaşanmaya başlandı. Artık neredeyse tüm kullanıcılar tarafından günlük ihtiyaç gibi görülen internet tam bir bağımlılık oldu. Bazı durumlarda ise internet kullanımında sorunlar oluşabiliyor ve kullanıcılar çileden çıkabiliyor.

Yeni bir cihaz aldığınızda internet ayarları otomatik olarak algılanır ve hiç bir ayar yapmadan telefonunuzu kullanmaya başlayabilirsiniz. Bazen internet ayarlarında bölge şartlarından dolayı sorunlar oluşabiliyor ve ayarlara dokunmak gerekebiliyor. Bu yazımızda ise Turkcell abonelerini ilgilendiren internet ayarlarından söz edeceğiz. 

Turkcell Mobil İnternet Ayarları Nasıl Yapılır?

Turkcell aboneleri internet ayarlarını 4 farklı yöntemle elde edebiliyorlar. Her biri birbirinden kolay olan bu seçeneklere yakından göz atalım.

  • İnternet ayarlarını almak için en basit yöntem "INTERNET" yazdıktan sonra 2222'ye SMS atmaktır. Bu SMS'in ardından internet ayarları otomatik olarak telefona yükleniyor.
  • Bir diğer basit adım ise Turkcell'in mobil uygulamasını kullanmaktır. Mobil uygulamayı kullanarak ayarları kolay bir şekilde elde edebilirsiniz.
  • Eğer yukarıdaki iki adımdan başarılı bir sonuç elde edemediyseniz müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz. 532 nolu Turkcell Müşteri Hizmetleri numarasını arayarak ayarları elde edebilirsiniz.

Yukarıdaki 3 seçenek Android ve iPhone cihazlarda ortak olarak kullanılabiliyor. Ayarları elle girmek olan 4. seçenek ise Android ve iPhone cihazlarda farklılık gösterebiliyor. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan manuel ayarlara göz atalım.

Turkcell Android Mobil İnternet Ayarları Nasıl Yapılır?

Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarınızda internet ayarları yapmak oldukça basit bir yöntemdir. Eğer doğru değerleri biliyorsanız hiç beklemeden internet ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Ayarları yapabilmek için öncelikle Ayarlar>Mobil Ağlar>Erişim Noktası Adları>Ekle yolunu izlemelisiniz. Bu adımlar telefondan telefona farklılık gösteriyor ancak büyük oranda benzerlik olduğunu söyleyebiliriz. 

  • İsim : Turkcell internet
  • APN : internet
  • Proxy : boş bırakın
  • Bağlantı noktası : boş bırakın
  • Kullanıcı adı : boş bırakın
  • Parola : boş bırakın
  • Sunucu : boş bırakın
  • MMSC : boş bırakın
  • MMS proxy'si : boş bırakın
  • MMS bağ. nokt. : boş bırakın
  • MMS protokolü : WAP 2.0
  • MCC : 286
  • MNC : 01
  • Kimlik doğrulama türü : boş bırakın
  • APN tipi : default

Ayarları bulamadıysanız aşağıdaki görselden yardım alabilirsiniz.

Turkcell internet ayarı nasıl yapılır

Turkcell iPhone Mobil İnternet Ayarları Nasıl Yapılır?

iPhone telefonlarda internet ayarını elle yapmak Android'lere göre kısmen daha kolaydır. Ayarı yapmak için Ayarlar>Genel>Ağ>Hücresel Veri Ağı yolunu izlemeli ve APN kısmında "internet" yazarak kaydetmelisiniz. Kullanıcı adı ve şifre kısmı boş kalmalıdır. Bu ayarları doğru şekilde yaptıysanız iPhone cihazınızdan internete girebilirsiniz. Ayarlar bölmesi iOS sürümlerine göre fark edebileceği için aşağıdaki görsel size yardımcı olabilir.

Turkcell internet ayarı nasıl yapılır

İndir8.6 MB
Turkcell Online İşlemler iOS
Turkcell Online İşlemler iOS iOS için Turkcell Online İşlemler Uygulaması

İndir2 MB
Turkcell Online İşlemler Windows-phone
Turkcell Online İşlemler Windows-phone Windows Phone 8 için Turkcell Online İşlemler Uygulaması

İndir63 MB
Turkcell Hesabım iOS
Turkcell Hesabım iOS iPhone için Turkcell Hesabım Uygulaması

İndir10 MB
Turkcell Hesabım Android
Turkcell Hesabım Android Android için Turkcell Hesabım Uygulaması

Vodafone Mobil İnternet Ayarları Nasıl Yapılır?

Türk Telekom Mobil İnternet Ayarları Nasıl Yapılır?

Konular: Nasıl yapılır

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Yazar: (Tüm Yazıları) - 22.01.2017

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