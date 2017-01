Türk Yapımı FPS Oyunu Hunt Down the Freeman'ı Yakından Tanıyalım

Eğer Half Life oyunlarının sizin için yeri ayrıysa size güzel bir haberimiz var. Bir Türk oyun geliştiricisi olan Berkan Denizyaran ve ekibi tarafından geliştirilen Hunt Down the Freeman adlı FPS oyunu bize Half Life evrenine geri dönerek alternatif bir maceraya atılma imkanı veriyor. Half Life oyunlarını geliştiren Valve şu ana kadar Half Life 3 için ağzını bir hayli sıkı tuttu ve oyun hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı. En sonra Half Life oyununu da 2007 yılında oynayabilmiştik. Yani 10 senedir yeni bir Half Life oyununu heyecanla bekliyoruz. Neyse ki Hunt Down the Freeman aradaki boşluğu doldurabilecek kalitede bir yapım.

Bu blog yazımızda Hunt Down the Freeman'ın ne olduğundan ve oyunun detaylarından bahsedeceğiz. Bunun yanında oyunu geliştiren Berkan Denizyaran ile yaptığımız röportajı da sizlerle paylaşacağız.

Halen geliştirilen Hunt Down the Freeman'ın kısa bir süre sonra tamamlanması planlanıyor. Eğer oyunu denemek isterseniz bu bağlantıyı kullanarak oyunun demosunu indirebilirsiniz:

Hunt Down the Freeman Nedir?

Hunt Down the Freeman, Half Life evreni içerisinde geçen alternatif hikayeye sahip olan bir oyun. Bilindiği üzere klasik Half Life oyunlarında Gordon Freeman adlı kahramanımızın yerine geçiyor ve dünyayı kurtarmaya çalışıyorduk. Hunt Down the Freeman'da ise Gordon Freeman'ın karanlık yüzüne tanık oluyoruz. Oyunun hikayesi 4 farklı zaman dilimini kapsayacak şekilde tasarlanmış. ilk Half Life oyunu (Black Mesa), Half Life 1 ve Half Life 2 arasındaki 7 Hour War dönemi, 7 Hour War döneminin sonrası ve Half Life 2 dönemi bu zaman dilimleri.

Hunt Down the Freeman'da ana kahramanımız da değişiyor. Mitchell adlı kahramanımız ilk Half Life döneminde ekibiyle birlikte Black Mesa tesislerine özel bir görevle gönderilen bir asker. Kahramanımızın hikayesi ise Gordon Freeman'ın bütün ekibini yok etmesiyle başlıyor. Kendisi yaralanarak saldırıdan kurtulan kahramanımız bir askeri hastanede uzun süre komada kaldıktan sonra uyanıyor ve her şeyin sonlandığını düşünüyor; fakat bütün olaylar yeni başlıyor.

Oyunun başındaki isim olan Berkan Denizyaran, Hunt Down the Freeman'da Gordon Freeman'ı kötü adam olarak göreceğimizi ifade ediyor. Berkan Denizyaran, Valve tarafından destek aldıklarını ve firmanın Half Life'ın isim haklarını kullanmalarına ve Steam üzerinde oyunu satışa sunmalarına izin verdiğini sözlerine eklemekte. Hunt Down the Freeman tek başına oynanabilecek bir oyun olarak geliştiriliyor. Yani Hunt Down the Freeman bir Half Life 2 modu olmayacak.

Hunt Down the Freeman, Valve'ın Half Life oyunlarında kullandığı Source oyun motoru kullanılarak geliştiriliyor. Oyunun günümüz standartlarını yakalayabilmesi için grafiklerine büyük özen gösteriliyor. Ayrıca Hunt Down the Freeman, Source Filmmaker ile hazırlanan ve oyunun hikayesini anlamlı ve derin kılan uzun sinematiklere de sahip. Bu, oyunda detaylı seslendirmelerin de yer aldığı anlamına geliyor.

Hunt Down the Freeman yeni bir hikayenin yansııra yeni silahlar, karakterler, yeni haritalar ve gelişmiş oyun mekanikleri içerecek. Oyunun en az 8 saatlik bir oyun süresi sunması planlanıyor. Hunt Down the Freeman'ın oynanış görüntülerine ve sinematiklerinden kesitlere bu videodan erişebilirsiniz, videonun 28:02'den sonrasında bir hayli kaliteli sinematik görüntüler yer alıyor:

Hunt Down the Freeman Çıkış Tarihi

Peki Hunt Down the Freeman çıkış tarihi ne olacak? Berkan Denizyaran'a bu soruyu yönelttiğimizde bize oyunun 2017'de kesin çıkış yapacağı bilgisini verdi. Yani oyun için çok beklemeyeceğiz. Berkan Denizyaran, oyun çıktığında bütün oyuncular için bir sürpriz olacağını, onlara daha önceden yaşamadıkları bir deneyim yaşatacağını ve iyi ile kötü arasında tercih yapmaları gerekeceğini sözlerine ekliyor. Berkan Denizyaran'ın özel mesajı ise "Ne tamamen iyi ne de tamamen kötü hiçbir şey yoktur, düşünmek bir şeyi öyle yapar. "

Berkan Denizyaran Kimdir?

İzmir'de doğmuş bir genç olan Berkan Denizyaran, henüz 19 yyaşında olmasına rağmen Amerika'da 36 kişilik bir ekibe liderlik yapıyor. Berkan Denizyaran teknolojiyle erken yaşta tanıştıktan sonra programcılık kurslarına katılarak kendisini geliştirmiş.

Berkan, lise öğretimine devam ederken yazdığı Mobil Andaç uygulamasıyla okullara ve öğrencilere maliyet açısından bir hayli avantajlı olan bir dijital andaç oluşturma aracı sunmuş. Mobil Andaç haricinde de farklı mobil uygulamaları olan Berkan, 15 yaşında kendi mobil uygulama geliştirme şirketini kurmuş ve bu şirket sayesinde 17 yaşnda Amerika'ya taşınmış.

Berkan Denizyaran, Hunt Down the Freeman'ın kendisinin ilk video oyun projesi olduğunu bizimle paylaşıyor. Genç geliştiricinin geleceğinin bir hayli parlak olduğunu söyleyebiliriz, umarız Hunt Down the Freeman oyuncuların beğenisini kazanarak uluslararası pazarda sesini duyurur. Oyunun Steam Greenlight'ta yeşil ışık aldığını belirtmekte fayda var. bu sayfa üzerinden oyunun gelişim süreci ile ilgili bilgi edinebilirsiniz:

https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=717945001

