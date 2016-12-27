Tüm Zamanların 19 Teknolojik Hayal Kırıklığı

Teknolojik gelişmeler birçok olumsuzluğu da beraberinde getirebiliyor. Atılım yapan ürünler bazen olmadık sıkıntılar çıkartabiliyor ve kullanıcıların hayatını karartabiliyorlar. İlerlemeye çalıştıkça tökezleyen bu gelişmelerden bazılarını derleyerek sizlere sunmaya çalıştık.

Her ne kadar yeni bir gelişme olarak görünseler de teknoloji tarihinde “felaket” olarak tarihe geçen 19 vakayı buyurun buradan okuyun. Bizim atladıklarımız varsa siz yorumlarda hatırlatırsınız.

Apple Bendgate vakası

2014 yılında piyasaya çıkan iPhone 6 ve 6 Plus en ufak bir zorlamada bükülünce dillere destan bir skandal yaşanmıştı. Telefon testi kategorilerinde yeni bir sınıf oluşturan bu durum hala unutulmuş değil.

Windows Vista hayal kırıklığı

2006 yılında Windows, Vista adında yeni bir sürüm piyasaya çıkardı. Yeni işletim sisteminin ambalajı ne kadar yenilikçi görünse de performansı ve uyumluluğu o kadar kötüydü. Aktivasyondan tutunda güvenlik alt yapısına kadar her tarafı sarkıyordu.

Blackberry servis vermeyi kesti

2011 yılında Blackberry Avrupa, Afrika, Güney Amerika, ABD ve Kanada’da kısaca tüm dünyada internet servisini kesti. Bu durum birçok kullanıcının Android ve iOS cihazlara yönelmesiyle sonuçlanmıştı.

Southwest havayolları seferleri aksadı

2016 Temmuzunda Southwest Airlines bir gün içerisinde 2 bin 300 uçuşu iptal etmek zorunda kaldı. Rötar yapan uçuş sayısı da 7 bini buldu. Bunun hemen arkasından, bir gün sonra Delta Airlines ve United Airlines’da aynı sıkıntıyı yaşadı. Olay, havayolları tarihinin “yolcuların perişan olduğu” bir olay olarak tarihe kazındı.

Knight Capital borsada yan yattı

2012 yılında, Knight Capital isimli borsa ve menkul değerler gurubu yazılımlarındaki algoritmadan kaynaklanan bir hata yüzünden 30 dakika içerisinde 440 milyon zarar etti.

Target güvenlik ihlali

2013 yılında ABD’nin önde gelen perakende satış şirketinin verileri ele geçirildi. Çalışanların kimlik bilgilerinden, tüm müşterilerin kredi kartı bilgilerine kadar tüm veriler çalındı. 70 milyona yakın tüketicinin tüm kimlik bilgisi ortalığa saçıldı.

Sony DRM malware vakası

2005 yılında tüm CD’lerinde kötücül bir yazılım keşfetti. Bu yazılım CD’ler PC’lere yerleştirildiği anda aktif oluyor ve kullanıcılara zarar veriyordu. Sony o yıl hayatında karşılaşmadığı kadar çok tazminat davasıyla uğraşmak zorunda kaldı.

Pepsi şişeleme hatası

1990’lı yıllarda Pepsi Filipinler’de kapaklarının altına yerleştirdiği numaralarla hediye dağıtmaya başladı. Kapakların altına rakam yazan 350 kadar yazıcı tutukluk yaptı. Büyük hediyeyi kazanan numaranın yüksek miktarda para ile ödüllendirileceği bu kampanya, bozulan 350 yazıcı tarafından binlerce kapağın altına yazılınca kıyamet koptu. İnsanlar sokaklara indiler ve ülke çapında sert protestolarla şirketin canına okudular.

EDS çocuk kontrolü sistem hatası

Britanya’nın Çocuk Destek Ajansı CSA (Child Support Agency) bir yazılım hatası yüzünden 11 milyar İngiliz Sterlini ödemeyle karşı karşıya kaldı. Ödeme sistem yazılımı Electronic Data Systems (EDS) adında bir şirket tarafından yazılmıştı. Düzeltilemeyen bu facia 300 bin kadar aileyi etkiledi. Ödemeler kesildi ve herkes mağdur oldu.

LAX 10 bin yolcuyu perişan etti

2007 yılında bir sistem hatası yüzünden Los Angeles havalimanında (LAX) 10 bin yolcu 10 saat süren bir rötarla karşılaştılar. Dış hatlar bilgisayarlarının çökmesiyle başlayan bu sıkıntı, yolcuların pasaport kontrollerinin ve gümrük işlemlerinin tamamen tıkanmasına yol açtı. Tüm yolcular kontrol kapılarında dev kuyruklar oluşturdular.

Lenovo Superfish malware

2015 yılında Lenovo dizüstü bilgisayarlarda fark edilen Superfish kötücül yazılımı, kullanıcıların tarayıcılarına bulaşıyor ve tüm çevrimiçi hareketlerini kontrol ediyordu. Lenovo bu olaydan sonra dizüstü bilgisayarlarına yerleştirdiği stok yazılımlar için ekstra önlemler almak zorunda kaldı.

AT&T şebekesi çöktü

AT&T sistemleri 1990 yılında bir yazılım sıkıntısıyla karşılaşarak New York’ta tamamen devre dışı kaldı. Kimse gerçekten ulaşmak istediği numaraya ulaşamadı. Tüm kullanıcılar yanlış numara durumu yaşadılar.

Ariane 5 infilak etti

1996 yılında Fransız Guyana’sından fırlatılan Arianne 5 roketi havada infilak ederek 7 milyar dolarlık aracın kül olmasına yol açtı. Patlamanın sebebi; roket yazılımının, 64bit sistemle çalışan iticileri 16bit’e dönüştürmeye çalışmasından dolayı olduğu saptandı.

Dell’in patlayan bataryaları

2000’li yıllarda bazı Dell dizüstü bilgisayarların bataryaları durduk yerde patlamaya, cihazları bir alev topuna dönüştürmeye başladılar. Dell bu durum karşısında 4 milyon cihazın bataryasını değiştirmek üzere geri çağırdı. Aslında suç tamamen Dell’in değildi, çünkü bataryaları Sony üretmişti.

Healthcare.gov web sitesi faciası

2013 yılında Barack Obama’nın desteği ile değişen ABD sağlık sigortası sistemi, çevrimiçi bir destek altyapısı olan Helathcare.gov web sitesini servise soktu. Ancak web sitesi son derece laçkaydı. Sonuç olarak milyonlarca ABD vatandaşı siteyi kullanamadı, sisteme kayıt olmak neredeyse imkansızdı. Sonunda ilk ay, ABD sağlık sigortasına sadece nüfusun yüzde 1’i kaydolmayı başarabildi.

Apple Anten skandalı

2010 yılında çıkan Apple iPhone 4, bir anda popüler olsa da aynı süratle cihazın anten sıkıntıları yüzünden yerden yere vuruldu. Kullanıcıların telefonu kavradıklarında avuçlarıyla anteni kapatıyor olmaları son derece sıkıntılı bir durumdu. Apple sonunda kullanıcılarına 15 dolarlık çıkıntılı kapaklar dağıtmak zorunda kaldı. İlk defa da bu aparatlar için ekstra para almadı.

Mars Climate Orbiter kayboldu

1999 yılında Mars Climate Orbiter isimli uydu uzayda kayboldu. 193 milyon dolara mal edilen uydunun Lockheed Martin tarafından geliştirilen yazılımından dolayı yörünge hesaplarını yanlış yaptığı saptandı, ancak koca uydu yok olmuştu artık.

ABD ve Rusya’yı nükleer savaşın eşiğine getiren alarm

1983 yılında Rus nükleer erken uyarı sistemi ABD’den bir nükleer füzenin havalanarak yaklaştığı alarmını verdi. Serpukhov-15 sığınağında bulunan bilgisayar neredeyse Rusya’nın karşı taarruz yapmasına sebep olacakken Albay Stanislav Petrov duruma uyandı ve yanlışı fark etti.

Galaxy Note 7 dünyayı yakmaya karar verdi

Piyasaya çıktıktan kısa bir süre sonra Samsung Galaxy Note 7 akıllı telefonlar dünya çapında bir paniğe yol açtılar. Teker teker infilak etmeye başlayan cep telefonları arkasında yanmış evler, arabalar ve kullanıcılar bıraktı. Hadise gelişirken yapılan birçok güncelleme de durumu kurtarmaya yetmedi. Telefon teknoloji tarihinin en büyük hayal kırıklığı olarak hafızalara kazındı.

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